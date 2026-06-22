Alogic veut rendre le Mac tactile

Aspekt Touch 27

Un moniteur de bureau et deux écrans nomades

Aspekt Touch 27

Le vrai pari, c'est le tactile sur macOS

FOKUS 55

Et les dalles géantes FOKUS pour les pros

Folio Duo

On en dit quoi ?



L'idée est bonne. Apple traîne des pieds sur le Mac tactile, alors autant qu'un autre s'y colle par la bande. Sauf que tout repose sur un logiciel tiers censé s'intercaler dans macOS, et on connaît l'amour d'Apple pour les portes fermées. Une mise à jour de travers et l'ardoise à 1 799 dollars redevient un moniteur 4K un peu cher. Le Folio Duo, lui, a un vrai côté gadget tentant pour qui bosse en déplacement. Reste à savoir : ça répond comme une dalle d'iPad, ou on tape dans le vide la moitié du temps ? L'idée est bonne. Apple traîne des pieds sur le Mac tactile, alors autant qu'un autre s'y colle par la bande. Sauf que tout repose sur un logiciel tiers censé s'intercaler dans macOS, et on connaît l'amour d'Apple pour les portes fermées. Une mise à jour de travers et l'ardoise à 1 799 dollars redevient un moniteur 4K un peu cher. Le Folio Duo, lui, a un vrai côté gadget tentant pour qui bosse en déplacement. Reste à savoir : ça répond comme une, ou on tape dans le vide la moitié du temps ?

L'Aspekt Touch 27 est le premier écran présenté. C'est une dalle IPS 4K de 27 pouces, 600 nits, tactile dix points, avec un stylet actif fourni qui encaisse 4 096 niveaux de pression. Il sert aussi de dock : 90 W de charge en, de l'USB-A, de l'Ethernet, des entrées HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4. Comptez 1 799 dollars dès juillet, en argent ou en noir. Plus mobile, le Folio reprend la formule sur 16 pouces QHD pour moins d'un kilo, à 899 dollars. Et le Folio Duo, lui, empile deux dalles 16 pouces qui basculent à 90 degrés pour se mettre côte à côte en mode portrait, à 1 299 dollars. Rendez-vous en septembre pour les deux.Voilà le point qui change tout. macOS n'a jamais voulu du tactile, et Apple le martèle depuis quinze ans : un écran vertical qu'on tripote toute la journée finit par fatiguer le bras. Alogic balaie l'objection en glissant son propre logiciel par-dessus le système, ce qui ramène les gestes, la navigation, l'annotation et le dessin directement sur le bureau du Mac. Un MacBook ou unse retrouve donc semi-tactile, en tout cas sur le papier. La vraie inconnue reste la solidité de cette couche maison au quotidien et sa capacité à survivre à la prochaine mise à jour de macOS, qu'on ne tranchera qu'en conditions réelles.Alogic en remet une couche avec la série FOKUS, trois dalles tactiles 4K de 43, 55 et 65 pouces pensées pour les salles de réunion, les salles de classe et les studios créatifs, facturéeset attendues elles aussi en septembre. Le stylet actif à recharge sans fil, lui, se vend seul 149 dollars. Côté France, motus complet : pas le moindre prix en euros ni la moindre date de sortie. En conversion brute on serait autour de 1 700 euros pour l'Aspekt Touch et 850 euros pour le Folio, mais rien d'officiel là-dedans.