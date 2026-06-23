Le MacBook Air M4 à prix cassé sur Amazon, avec 24 Go de RAM !
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
Le MacBook Air 13 pouces à puce M4 voit l'une de ses configurations les mieux dotées chuter à 999 euros chez Amazon pour le Prime Day, contre 1 359 euros conseillés. Et pas la plus banale : 24 Go de mémoire unifiée avec 512 Go de stockage, de quoi voir venir, surtout maintenant que l'IA s'installe un peu partout dans nos machines.
Cette configuration n'a rien d'un premier prix, avec un MacBook Air de 13,6 pouces épaulé par 24 Go de mémoire unifiée, soit bien plus que les 16 Go de base, et 512 Go de SSD pour ne pas se sentir à l'étroit au bout de six mois. L'écran Liquid Retina affiche un milliard de couleurs, l'autonomie grimpe jusqu'à 18 heures, et le tout tient dans un châssis d'à peine plus de 1,2 kilo qui se glisse partout. Sur un Mac où plus rien ne s'ajoute après l'achat, mémoire et stockage étant soudés à la carte mère, viser large dès le départ reste le seul vrai moyen de garder une machine à l'aise dans le temps.
À 999 euros, l'addition fait plaisir à voir. Apple affiche cette configuration à 1 359 euros, et son prix le plus bas des trente derniers jours tournait encore à 1 099 euros, donc on gagne encore 9 % sur un tarif déjà tombé. C'est le genre de calcul qui ne se discute pas bien longtemps. L'offre passe par Amazon, réservée aux membres Prime, livraison gratuite comprise.
Oui, la puce M4 n'est plus la toute dernière du catalogue, la génération M5 est déjà là. Sauf que voilà, un MacBook Air M4 reste une machine taillée pour des années de bureautique, de montage vidéo, de navigation chargée et de petits modèles d'IA exécutés en local, là où ses 24 Go de mémoire feront vraiment la différence sur la durée. Côté connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, la charge MagSafe, une prise casque, le Wi-Fi 6E et la gestion de deux écrans externes.
À 999 euros, cette configuration 24 Go et 512 Go est sans doute l'un des meilleurs bons plans Mac du moment, surtout pour qui compte garder sa machine cinq ou six ans sans jamais y retoucher. Le refroidissement passif finira par montrer ses limites sur les gros exports vidéo, et l'absence totale d'évolutivité oblige à bien viser du premier coup, mais à ce prix on pardonne volontiers ces quelques réserves. À 999 euros la config taillée pour durer, qui va encore attendre sagement la prochaine génération ?
Une configuration pensée pour durer
Cette configuration n'a rien d'un premier prix, avec un MacBook Air de 13,6 pouces épaulé par 24 Go de mémoire unifiée, soit bien plus que les 16 Go de base, et 512 Go de SSD pour ne pas se sentir à l'étroit au bout de six mois. L'écran Liquid Retina affiche un milliard de couleurs, l'autonomie grimpe jusqu'à 18 heures, et le tout tient dans un châssis d'à peine plus de 1,2 kilo qui se glisse partout. Sur un Mac où plus rien ne s'ajoute après l'achat, mémoire et stockage étant soudés à la carte mère, viser large dès le départ reste le seul vrai moyen de garder une machine à l'aise dans le temps.
Le bon prix au bon moment
À 999 euros, l'addition fait plaisir à voir. Apple affiche cette configuration à 1 359 euros, et son prix le plus bas des trente derniers jours tournait encore à 1 099 euros, donc on gagne encore 9 % sur un tarif déjà tombé. C'est le genre de calcul qui ne se discute pas bien longtemps. L'offre passe par Amazon, réservée aux membres Prime, livraison gratuite comprise.
La puce M4, « ancienne » mais loin d'être larguée
Oui, la puce M4 n'est plus la toute dernière du catalogue, la génération M5 est déjà là. Sauf que voilà, un MacBook Air M4 reste une machine taillée pour des années de bureautique, de montage vidéo, de navigation chargée et de petits modèles d'IA exécutés en local, là où ses 24 Go de mémoire feront vraiment la différence sur la durée. Côté connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, la charge MagSafe, une prise casque, le Wi-Fi 6E et la gestion de deux écrans externes.
On en dit quoi ?
À 999 euros, cette configuration 24 Go et 512 Go est sans doute l'un des meilleurs bons plans Mac du moment, surtout pour qui compte garder sa machine cinq ou six ans sans jamais y retoucher. Le refroidissement passif finira par montrer ses limites sur les gros exports vidéo, et l'absence totale d'évolutivité oblige à bien viser du premier coup, mais à ce prix on pardonne volontiers ces quelques réserves. À 999 euros la config taillée pour durer, qui va encore attendre sagement la prochaine génération ?