Le MacBook Air M4 à prix cassé sur Amazon, avec 24 Go de RAM !

On en dit quoi ?



À 999 euros, cette configuration 24 Go et 512 Go est sans doute l'un des meilleurs bons plans Mac du moment, surtout pour qui compte garder sa machine cinq ou six ans sans jamais y retoucher. Le refroidissement passif finira par montrer ses limites sur les gros exports vidéo, et l'absence totale d'évolutivité oblige à bien viser du premier coup, mais à ce prix on pardonne volontiers ces quelques réserves. À 999 euros la config taillée pour durer, qui va encore attendre sagement la prochaine génération ?