Crise de la RAM : Donald Trump va-t-il sauver les Mac ?
Par Laurence - Publié le
La crise mondiale des mémoires continue de bouleverser la stratégie d’Apple. Après avoir augmenté les prix de nombreux Mac, iPad et autres produits cette semaine, la firme chercherait désormais une solution directement auprès de Washington. Apparemment, Apple ferait actuellement pression sur l’administration Trump afin d’obtenir l’autorisation d’acheter des puces mémoire auprès d’un fabricant chinois placé sur liste noire par le Pentagone.
D’après plusieurs sources citées par le Financial Times, Apple mène depuis plusieurs semaines une campagne de lobbying auprès du département américain du Commerce. L’objectif est clair : obtenir le feu vert pour s’approvisionner auprès de CXMT (ChangXin Memory Technologies), l’un des principaux fabricants chinois de mémoire DRAM.
Le problème est que l’entreprise figure sur la liste des sociétés considérées par le Pentagone comme ayant des liens avec l’armée chinoise. Si cette inscription n’interdit pas formellement aux entreprises américaines de commercer avec CXMT, elle complique fortement les relations commerciales et peut nécessiter des autorisations spécifiques.
Cette démarche intervient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis plusieurs mois, les prix de la mémoire vive et des puces de stockage connaissent une envolée spectaculaire, alimentée par une forte demande liée à l’intelligence artificielle et à la multiplication des centres de données.
La semaine dernière, Tim Cook avait lui-même reconnu dans une interview accordée au Wall Street Journal que les hausses de prix étaient devenues
Interrogé sur les restrictions visant les fabricants chinois de mémoire, Tim Cook avait laissé entendre qu’Apple souhaitait conserver toutes les options ouvertes et qu'il examinait toutes les
Au-delà des considérations industrielles, cette demande place Apple au cœur d’un dossier géopolitique particulièrement sensible. Les États-Unis cherchent depuis plusieurs années à limiter l’accès des entreprises chinoises aux technologies stratégiques, tandis qu’Apple dépend toujours fortement de la Chine, aussi bien pour la fabrication de ses appareils que pour une partie de sa chaîne d’approvisionnement.
Obtenir une autorisation exceptionnelle permettrait probablement à Apple d’atténuer une partie de la hausse des coûts de production. En revanche, un refus pourrait prolonger les tensions sur les prix des futurs produits de la marque.
Cette affaire montre à quel point la crise des composants dépasse désormais le simple cadre technologique. Apple, qui avait longtemps absorbé la hausse du coût des mémoires sans la répercuter sur ses clients, semble aujourd’hui chercher toutes les solutions possibles pour préserver ses marges.
Après avoir augmenté ses prix, la firme tente désormais d’élargir ses sources d’approvisionnement, quitte à solliciter une dérogation auprès de l’administration américaine pour travailler avec un fournisseur aussi sensible que CXMT. Reste à savoir si Washington acceptera de privilégier les impératifs économiques d’Apple face aux enjeux de sécurité nationale.
Apple veut acheter des puces chez CXMT
D’après plusieurs sources citées par le Financial Times, Apple mène depuis plusieurs semaines une campagne de lobbying auprès du département américain du Commerce. L’objectif est clair : obtenir le feu vert pour s’approvisionner auprès de CXMT (ChangXin Memory Technologies), l’un des principaux fabricants chinois de mémoire DRAM.
Le problème est que l’entreprise figure sur la liste des sociétés considérées par le Pentagone comme ayant des liens avec l’armée chinoise. Si cette inscription n’interdit pas formellement aux entreprises américaines de commercer avec CXMT, elle complique fortement les relations commerciales et peut nécessiter des autorisations spécifiques.
Une conséquence directe de la pénurie mondiale
Cette démarche intervient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis plusieurs mois, les prix de la mémoire vive et des puces de stockage connaissent une envolée spectaculaire, alimentée par une forte demande liée à l’intelligence artificielle et à la multiplication des centres de données.
La semaine dernière, Tim Cook avait lui-même reconnu dans une interview accordée au Wall Street Journal que les hausses de prix étaient devenues
inévitables. Le patron d’Apple évoquait même une situation comparable à un raz de marée pour décrire l’explosion des coûts. Quelques jours plus tard, Apple augmentait effectivement le prix de nombreux produits, notamment plusieurs Mac, iPad, HomePod et même le Vision Pro.
Interrogé sur les restrictions visant les fabricants chinois de mémoire, Tim Cook avait laissé entendre qu’Apple souhaitait conserver toutes les options ouvertes et qu'il examinait toutes les
sources d’approvisionnementpossibles. À l’époque, cette réponse pouvait sembler prudente. Aujourd'hui, elle apparaît désormais comme un indice des discussions déjà engagées entre Apple et l’administration américaine.
Un dossier hautement politique
Au-delà des considérations industrielles, cette demande place Apple au cœur d’un dossier géopolitique particulièrement sensible. Les États-Unis cherchent depuis plusieurs années à limiter l’accès des entreprises chinoises aux technologies stratégiques, tandis qu’Apple dépend toujours fortement de la Chine, aussi bien pour la fabrication de ses appareils que pour une partie de sa chaîne d’approvisionnement.
Obtenir une autorisation exceptionnelle permettrait probablement à Apple d’atténuer une partie de la hausse des coûts de production. En revanche, un refus pourrait prolonger les tensions sur les prix des futurs produits de la marque.
Qu’en penser ?
Cette affaire montre à quel point la crise des composants dépasse désormais le simple cadre technologique. Apple, qui avait longtemps absorbé la hausse du coût des mémoires sans la répercuter sur ses clients, semble aujourd’hui chercher toutes les solutions possibles pour préserver ses marges.
Après avoir augmenté ses prix, la firme tente désormais d’élargir ses sources d’approvisionnement, quitte à solliciter une dérogation auprès de l’administration américaine pour travailler avec un fournisseur aussi sensible que CXMT. Reste à savoir si Washington acceptera de privilégier les impératifs économiques d’Apple face aux enjeux de sécurité nationale.