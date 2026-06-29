Crise de la RAM : Donald Trump va-t-il sauver les Mac ?

Qu’en penser ?



Cette affaire montre à quel point la crise des composants dépasse désormais le simple cadre technologique. Apple, qui avait longtemps absorbé la hausse du coût des mémoires sans la répercuter sur ses clients, semble aujourd’hui chercher toutes les solutions possibles pour préserver ses marges.



Après avoir augmenté ses prix, la firme tente désormais d’élargir ses sources d’approvisionnement, quitte à solliciter une dérogation auprès de l’administration américaine pour travailler avec un fournisseur aussi sensible que CXMT. Reste à savoir si Washington acceptera de privilégier les impératifs économiques d’Apple face aux enjeux de sécurité nationale.