IBM passe sous le nanomètre : sa puce à 0,7 nm entasse 100 milliards de transistors

On en dit quoi ?



Ce 0,7 nm coche toutes les cases du communiqué spectaculaire, et les annonces de labo savent décevoir. Sauf que voilà, IBM tient plutôt bien ses promesses sur le silicium, et son 2 nm de 2021 n'était pas du vent puisqu'il file vers l'industrialisation chez Rapidus. Doubler la densité en grattant 70% de consommation, ça change la donne pour des datacenters déjà voraces en électricité pour faire tourner l'IA. Le seul vrai bémol tient au calendrier. Cinq ans, c'est une éternité dans la tech, et d'ici là Moore aura encore été enterré trois ou quatre fois. Mais à chaque fois qu'on annonce sa mort, quelqu'un finit par repousser le mur d'une décennie.