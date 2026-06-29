Les puces M6 Pro et Max seraient bien annulées, et le premier Mac tactile serait en approche

On en dit quoi ?



C'est quand même une drôle de gymnastique. Apple zappe une génération entière de puces haut de gamme pour ne pas faire patienter son MacBook tactile, et le sort malgré tout avec la génération M5, donc déjà d'un cran en retard le jour du lancement. Les premiers acheteurs vont se précipiter, payer le prix fort pour l'OLED qu'ils vont tout salire alors leurs doigts gras (je parle de moi là) , puis regarder débarquer la version M7 quelques mois plus tard. Mais bon, c'est le destin classique d'une première génération.