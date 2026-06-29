Les puces M6 Pro et Max seraient bien annulées, et le premier Mac tactile serait en approche
Par Vincent Lautier - Publié le
Mark Gurman l'annonce : le premier MacBook tactile d'Apple n'attendra pas la puce M7. Il arriverait entre fin 2026 et début 2027 avec les M5 haut de gamme, un écran OLED et la Dynamic Island piochée sur l'iPhone. En coulisses, Apple abandonnerait ses M6 Pro et M6 Max pour filer droit vers le M7. Du jamais-vu chez Apple Silicon.
D'après les sources de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg le mieux renseigné sur Apple, le tout premier MacBook tactile débarquerait entre la fin 2026 et le début 2027, et il refuse d'attendre la prochaine grande génération de puces. Il embarquera les M5 haut de gamme, autrement dit les M5 Pro et M5 Max, dans des modèles 14 et 16 pouces dotés d'un écran OLED, d'un design retravaillé et de cette fameuse Dynamic Island descendue tout droit de l'iPhone. Apple a pourtant juré pendant quinze ans qu'elle ne le ferait jamais, et voir un MacBook glisser à moitié vers la tablette a quelque chose d'assez troublant après tout ce temps.
Le vrai twist se joue au niveau des puces. Toujours selon Gurman, Apple annulerait purement et simplement ses puces M6 Pro et M6 Max pour sauter directement au M7, déjà en test avancé et attendu d'ici la fin 2027. C'est inédit. Jamais, depuis le lancement d'Apple Silicon en 2020, une puce de base comme le M6 n'était sortie sans la moindre déclinaison Pro ou Max pour l'accompagner, et ce choix en dit beaucoup sur la cadence imposée. Une seconde version du MacBook tactile, équipée cette fois du M7, suivrait, avec une éventuelle variante M7 Ultra repoussée à 2028.
Reste la question qui fâche. Apple n'a évidemment rien officialisé, mais la dalle OLED tandem coûte bien plus cher à produire qu'un écran LCD classique, et la facture risque de piquer, d'autant que le tactile resterait réservé aux seuls modèles Pro 14 et 16 pouces. Aucun prix donc, aucune date non plus. On vous le rappelle souvent ici : mieux vaut attendre avant de faire de vrais plans sur la comette.
C'est quand même une drôle de gymnastique. Apple zappe une génération entière de puces haut de gamme pour ne pas faire patienter son MacBook tactile, et le sort malgré tout avec la génération M5, donc déjà d'un cran en retard le jour du lancement. Les premiers acheteurs vont se précipiter, payer le prix fort pour l'OLED qu'ils vont tout salire alors leurs doigts gras (je parle de moi là) , puis regarder débarquer la version M7 quelques mois plus tard. Mais bon, c'est le destin classique d'une première génération.
Un MacBook tactile qui ne veut pas attendre
D'après les sources de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg le mieux renseigné sur Apple, le tout premier MacBook tactile débarquerait entre la fin 2026 et le début 2027, et il refuse d'attendre la prochaine grande génération de puces. Il embarquera les M5 haut de gamme, autrement dit les M5 Pro et M5 Max, dans des modèles 14 et 16 pouces dotés d'un écran OLED, d'un design retravaillé et de cette fameuse Dynamic Island descendue tout droit de l'iPhone. Apple a pourtant juré pendant quinze ans qu'elle ne le ferait jamais, et voir un MacBook glisser à moitié vers la tablette a quelque chose d'assez troublant après tout ce temps.
Apple saute la case M6 Pro et M6 Max
Le vrai twist se joue au niveau des puces. Toujours selon Gurman, Apple annulerait purement et simplement ses puces M6 Pro et M6 Max pour sauter directement au M7, déjà en test avancé et attendu d'ici la fin 2027. C'est inédit. Jamais, depuis le lancement d'Apple Silicon en 2020, une puce de base comme le M6 n'était sortie sans la moindre déclinaison Pro ou Max pour l'accompagner, et ce choix en dit beaucoup sur la cadence imposée. Une seconde version du MacBook tactile, équipée cette fois du M7, suivrait, avec une éventuelle variante M7 Ultra repoussée à 2028.
Ce que ça change pour vous
Reste la question qui fâche. Apple n'a évidemment rien officialisé, mais la dalle OLED tandem coûte bien plus cher à produire qu'un écran LCD classique, et la facture risque de piquer, d'autant que le tactile resterait réservé aux seuls modèles Pro 14 et 16 pouces. Aucun prix donc, aucune date non plus. On vous le rappelle souvent ici : mieux vaut attendre avant de faire de vrais plans sur la comette.
On en dit quoi ?
C'est quand même une drôle de gymnastique. Apple zappe une génération entière de puces haut de gamme pour ne pas faire patienter son MacBook tactile, et le sort malgré tout avec la génération M5, donc déjà d'un cran en retard le jour du lancement. Les premiers acheteurs vont se précipiter, payer le prix fort pour l'OLED qu'ils vont tout salire alors leurs doigts gras (je parle de moi là) , puis regarder débarquer la version M7 quelques mois plus tard. Mais bon, c'est le destin classique d'une première génération.