Le MacBook Neo est déjà en promo sur Amazon : profitez de la meilleure offre !

MacBook Neo

Un Mac tout à fait capable

Disons-le tout de suite : on l'attendait, ce MacBook abordable, et avec un prix de départ de 699€, le MacBook Neo est certainement. Si vous comptiez vous équiper d'un Mac sans faire exploser le budget, autant le dire franchement : ce nouveau modèle change la donne. Apple a fait le choix de la puce A18 Pro, celle-là même qui équipait l'iPhone 16 Pro.Cette puce produite en grande quantité permet d'abaisser le coût, mais également de faire face à plusieurs onglets ouverts dans Safari ou Chrome, le tout en jonglant entre Slack, Photos et Messages avec de la musique en fond., et c'est précisément la cible visée.Côté design,. La construction est solide et la machine agréable à utiliser. L'écran n'est pas en reste. La dalle affiche une luminosité de 500 nits et une belle qualité d'image. On retrouve par ailleurs le Magic Keyboard, agréable et précis, un grand trackpad Multi-Touch mécanique, une webcam FaceTime HD 1080p et deux haut-parleurs latéraux pour un son immersif. Bref, l'essentiel est là.Quelques compromis tout de même, soyons honnêtes. Pas de charge magnétique MagSafe ici : le Neo se contente de 2 ports USB-C classiques, dont un en USB 2.0. Le MacBook Neo se limite également à 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD de base, mais gagne Touch ID et 512 Go de SSD pour le modèle haut de gamme. Rien de rédhibitoire pour l'usage visé, mais c'est à garder en tête selon vos besoins. Pour le reste, ce nouveau Mac dispose d'une autonomie honnête, du Bluetooth 6 et du Wi-Fi 6E.