Le MacBook Neo est déjà en promo sur Amazon : profitez de la meilleure offre !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Alors qu'Apple propose désormais un Mac d'entrée de gamme intéressant s'il correspond à vos besoins, les revendeurs commencent à raboter le prix. Si l'économie réalisée n'est pas aussi importante que sur des modèles plus haut de gamme, cela permet tout de même d'investir dans un accessoire, comme un chargeur (ce dernier n'étant pas fourni dans la boite en France).
Disons-le tout de suite : on l'attendait, ce MacBook abordable, et avec un prix de départ de 699€, le MacBook Neo est certainement l'une des machines les plus enthousiasmantes qu'Apple ait sortie depuis des années. Si vous comptiez vous équiper d'un Mac sans faire exploser le budget, autant le dire franchement : ce nouveau modèle change la donne. Apple a fait le choix de la puce A18 Pro, celle-là même qui équipait l'iPhone 16 Pro.
Cette puce produite en grande quantité permet d'abaisser le coût, mais également de faire face à plusieurs onglets ouverts dans Safari ou Chrome, le tout en jonglant entre Slack, Photos et Messages avec de la musique en fond. Pour la bureautique, la navigation web, la prise de notes et même un peu de retouche photo, c'est largement suffisant, et c'est précisément la cible visée. Si la machine vous intéresse, vous pouvez consulter nos différents avis ici, là ou encore là, ainsi quelles tests complets de Didier, ici et là.
Côté design, Apple n'a pas fait les choses à moitié et ne propose pas avec ce Neo un Mac au rabais. La construction est solide et la machine agréable à utiliser. L'écran n'est pas en reste. La dalle affiche une luminosité de 500 nits et une belle qualité d'image. On retrouve par ailleurs le Magic Keyboard, agréable et précis, un grand trackpad Multi-Touch mécanique, une webcam FaceTime HD 1080p et deux haut-parleurs latéraux pour un son immersif. Bref, l'essentiel est là.
Quelques compromis tout de même, soyons honnêtes. Pas de charge magnétique MagSafe ici : le Neo se contente de 2 ports USB-C classiques, dont un en USB 2.0. Le MacBook Neo se limite également à 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD de base, mais gagne Touch ID et 512 Go de SSD pour le modèle haut de gamme. Rien de rédhibitoire pour l'usage visé, mais c'est à garder en tête selon vos besoins. Pour le reste, ce nouveau Mac dispose d'une autonomie honnête, du Bluetooth 6 et du Wi-Fi 6E. À ce tarif, le rapport qualité/prix pour un Mac neuf est tout simplement inédit.
MacBook Neo
Disons-le tout de suite : on l'attendait, ce MacBook abordable, et avec un prix de départ de 699€, le MacBook Neo est certainement l'une des machines les plus enthousiasmantes qu'Apple ait sortie depuis des années. Si vous comptiez vous équiper d'un Mac sans faire exploser le budget, autant le dire franchement : ce nouveau modèle change la donne. Apple a fait le choix de la puce A18 Pro, celle-là même qui équipait l'iPhone 16 Pro.
Cette puce produite en grande quantité permet d'abaisser le coût, mais également de faire face à plusieurs onglets ouverts dans Safari ou Chrome, le tout en jonglant entre Slack, Photos et Messages avec de la musique en fond. Pour la bureautique, la navigation web, la prise de notes et même un peu de retouche photo, c'est largement suffisant, et c'est précisément la cible visée. Si la machine vous intéresse, vous pouvez consulter nos différents avis ici, là ou encore là, ainsi quelles tests complets de Didier, ici et là.
Un Mac tout à fait capable
Côté design, Apple n'a pas fait les choses à moitié et ne propose pas avec ce Neo un Mac au rabais. La construction est solide et la machine agréable à utiliser. L'écran n'est pas en reste. La dalle affiche une luminosité de 500 nits et une belle qualité d'image. On retrouve par ailleurs le Magic Keyboard, agréable et précis, un grand trackpad Multi-Touch mécanique, une webcam FaceTime HD 1080p et deux haut-parleurs latéraux pour un son immersif. Bref, l'essentiel est là.
Quelques compromis tout de même, soyons honnêtes. Pas de charge magnétique MagSafe ici : le Neo se contente de 2 ports USB-C classiques, dont un en USB 2.0. Le MacBook Neo se limite également à 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD de base, mais gagne Touch ID et 512 Go de SSD pour le modèle haut de gamme. Rien de rédhibitoire pour l'usage visé, mais c'est à garder en tête selon vos besoins. Pour le reste, ce nouveau Mac dispose d'une autonomie honnête, du Bluetooth 6 et du Wi-Fi 6E. À ce tarif, le rapport qualité/prix pour un Mac neuf est tout simplement inédit.