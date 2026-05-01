La pénurie de RAM va s'aggraver en 2027, Samsung le confirme
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espéraient une accalmie sur les prix de la RAM. Samsung prévient que la pénurie qui pourrit déjà 2026 va encore s'aggraver en 2027, toujours à cause de la demande explosive des data centers IA. SK hynix dit exactement la même chose. Et comme les deux Coréens contrôlent une bonne partie du marché mondial, ça ne sent franchement pas bon.
Lors de sa conférence pour présenter ses derniers résultats, Samsung a posé le constat noir sur blanc.
Pour Samsung et SK hynix, c'est une mine d'or. Samsung a affiché un bénéfice de 36 milliards de dollars sur le seul premier trimestre 2026, dont 94% viennent de la division semi-conducteurs. SK hynix n'est pas en reste avec 35 milliards de dollars de revenus, dopé par la HBM. Avec Micron, ces deux entreprises contrôlent plus de 90% du marché mondial de la DRAM. Quand deux des trois plus gros fournisseurs annoncent en même temps une pénurie pluriannuelle, il n'y a pas trop de place pour le doute.
C'est là que ça devient pénible. Sony a augmenté le prix de la PS5 en mars, Motorola a fait pareil ce mois-ci sur ses téléphones milieu de gamme, et la Steam Machine de Valve n'a toujours pas de date de sortie. Le vrai souci, c'est que construire une usine de semi-conducteurs prend des années. Samsung et SK hynix injectent des milliards dans de nouvelles capacités, mais aucun de ces chantiers ne donnera de résultat avant longtemps. Cerise sur le gâteau, Samsung risque une grève de 18 jours à partir du 21 mai.
Le plus rageant, c'est que tout le monde voit l'IA dévorer les composants depuis des mois, mais personne ne peut freiner la mécanique. Pour nous, ça veut dire des smartphones potentiellement plus chers, idem pour les futures consoles et pour les PC. Apple limite un peu la casse en ayant sécurisé des commandes su rle long terme, mais jusqu'à quand ?
Une pénurie qui s'installe dans la durée
Lors de sa conférence pour présenter ses derniers résultats, Samsung a posé le constat noir sur blanc.
Notre offre est très en dessous de la demande client, a déclaré Kim Jaejune, le patron de la division mémoire. L'écart entre l'offre et la demande pour 2027 va se creuser encore plus que cette année. Les data centers IA engloutissent toute la HBM que les fabricants peuvent produire, cette mémoire empilée qui alimente les puces IA. Et comme la HBM est une forme de DRAM, les usines reroutent leur capacité vers ce segment plus rentable, ce qui assèche aussi la mémoire des PC et des smartphones. Certains analystes parlent même d'une crise qui pourrait durer jusqu'en 2030.
Des profits records pour les deux Coréens
Pour Samsung et SK hynix, c'est une mine d'or. Samsung a affiché un bénéfice de 36 milliards de dollars sur le seul premier trimestre 2026, dont 94% viennent de la division semi-conducteurs. SK hynix n'est pas en reste avec 35 milliards de dollars de revenus, dopé par la HBM. Avec Micron, ces deux entreprises contrôlent plus de 90% du marché mondial de la DRAM. Quand deux des trois plus gros fournisseurs annoncent en même temps une pénurie pluriannuelle, il n'y a pas trop de place pour le doute.
Et pour vous, ça donne quoi
C'est là que ça devient pénible. Sony a augmenté le prix de la PS5 en mars, Motorola a fait pareil ce mois-ci sur ses téléphones milieu de gamme, et la Steam Machine de Valve n'a toujours pas de date de sortie. Le vrai souci, c'est que construire une usine de semi-conducteurs prend des années. Samsung et SK hynix injectent des milliards dans de nouvelles capacités, mais aucun de ces chantiers ne donnera de résultat avant longtemps. Cerise sur le gâteau, Samsung risque une grève de 18 jours à partir du 21 mai.
On en dit quoi ?
Le plus rageant, c'est que tout le monde voit l'IA dévorer les composants depuis des mois, mais personne ne peut freiner la mécanique. Pour nous, ça veut dire des smartphones potentiellement plus chers, idem pour les futures consoles et pour les PC. Apple limite un peu la casse en ayant sécurisé des commandes su rle long terme, mais jusqu'à quand ?