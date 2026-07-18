L’app Mac du jour : Glaze permet de créer des applications facilement
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Et si créer une application Mac ne demandait pas de programmer une seule ligne de code ? C'est ce que promet Glaze, le nouveau projet de l'équipe derrière Raycast, ouvert à tout le monde depuis le 1er juillet après plusieurs mois de bêta privée.
Le principe est simple à comprendre mais est un serpent de mer de l’informatique : comment développer une application sans savoir programmer ? C'est ce que propose Glaze : grâce à une IA de type LLM, il vous suffit de décrire l’application que vous voulez faire avec un prompt et elle sera construite sous vos yeux ébahis.
Pas de ligne de code à écrire, aucun langage à apprendre, pas d’appels d’API : vous discutez simplement avec une IA pour décrire exactement ce que vous voulez. L’application générée est une vraie application macOS avec une icône dans le Dock, une fenêtre de réglages, et si besoin une icône dans la barre des menus.
L’application créée peut accéder à vos fichiers, gérer des raccourcis clavier ou tourner en arrière-plan, un niveau d'intégration qu'une application web ne peut pas égaler. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer l'application dans un store Glaze, semblable à l’App Store.
C’est un peu un fantasme pour moi. En effet, je suis un piètre programmeur mais j’ai toujours beaucoup d’idées d’applications qui pourraient me faciliter la vie. Au final, les applications créées à l'aide de Glaze sont très proches d’une application classique. Elles sont généralement assez simples mais bien finies.
En interne, l'équipe support de Raycast gère par exemple l'intégralité de la revue de leurs extensions via une app Glaze connectée à GitHub. Le store intégré à Glaze donne une idée du champ des possibles : un suivi des scores de la Coupe du monde en direct, un synthétiseur ayant servi à composer la musique de leur vidéo de lancement, ou encore un terminal épuré pensé pour faire tourner plusieurs agents IA en parallèle.
On peut publier son application dans le store public pour que tout le monde en profite, ou la garder privée. De quoi transformer chaque outil interne un peu bricolé en véritable petite application, sans passer par un développeur.
Pour ma part, j'ai fait une application qui est sans doute un peu trop complexe. Je voulais permettre de faire un deuxième Dock, que je puisse le positionner où je veux avec la possibilité de choisir les applications présentes (ou des fichiers, dossiers ou autres…). Et si ce n’était pas suffisant, je voulais faire aussi un clone de Dory, qui permet à l’aide d’un raccourci clavier, de lancer en éventail les icônes d’application qui peuvent être lancées en cliquant.
Au final, cela fonctionne correctement. Le seul souci est la gestion du multi-écran que j’ai fini par abandonner.
Malheureusement, l’application n’utilise pas les outils de développement de macOS. Point de Swift ni de SwiftUI. Il s'agit ici d'une simple WebView avec React/Vite et Node.js en backend. Cependant, le résultat reste bluffant. Moi qui passe beaucoup trop de temps à développer des applications avec Claude Code, je suis assez excité, et apeuré, par les changements drastiques dans le développement qu'amènent les IA.
Vous pensez bien que tout cela n’est pas gratuit, il faut bien payer les appels API vers un LLM. Glaze fonctionne avec un système de crédits, consommés selon la complexité de ce que l'agent doit construire ou modifier. L'offre gratuite inclut un pack de bienvenue de 120 crédits, sans renouvellement automatique. Pour un usage régulier, la formule Pro est à 20 $/mois avec 200 crédits mensuels et la possibilité d'en racheter.
Pour information, mon application a demandé plus de 300 crédits pour être développée, sans doute parce que ce n’est pas une application classique. Certains disent qu’ils arrivent à faire quelque chose de satisfaisant en moins de 200 crédits. Toujours est-il que je trouve que cela reste trop cher, d’autant plus qu’avec un abonnement avec un prix similaire, on a accès à ChatGPT ou Claude, bien plus performants et polyvalents.
Et vous, créer une application à partir d'un simple prompt, ça vous fait envie ?
Un prompt et une application est créée
Le principe est simple à comprendre mais est un serpent de mer de l’informatique : comment développer une application sans savoir programmer ? C'est ce que propose Glaze : grâce à une IA de type LLM, il vous suffit de décrire l’application que vous voulez faire avec un prompt et elle sera construite sous vos yeux ébahis.
Pas de ligne de code à écrire, aucun langage à apprendre, pas d’appels d’API : vous discutez simplement avec une IA pour décrire exactement ce que vous voulez. L’application générée est une vraie application macOS avec une icône dans le Dock, une fenêtre de réglages, et si besoin une icône dans la barre des menus.
L’application créée peut accéder à vos fichiers, gérer des raccourcis clavier ou tourner en arrière-plan, un niveau d'intégration qu'une application web ne peut pas égaler. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer l'application dans un store Glaze, semblable à l’App Store.
Pas qu’un prototype
C’est un peu un fantasme pour moi. En effet, je suis un piètre programmeur mais j’ai toujours beaucoup d’idées d’applications qui pourraient me faciliter la vie. Au final, les applications créées à l'aide de Glaze sont très proches d’une application classique. Elles sont généralement assez simples mais bien finies.
En interne, l'équipe support de Raycast gère par exemple l'intégralité de la revue de leurs extensions via une app Glaze connectée à GitHub. Le store intégré à Glaze donne une idée du champ des possibles : un suivi des scores de la Coupe du monde en direct, un synthétiseur ayant servi à composer la musique de leur vidéo de lancement, ou encore un terminal épuré pensé pour faire tourner plusieurs agents IA en parallèle.
On peut publier son application dans le store public pour que tout le monde en profite, ou la garder privée. De quoi transformer chaque outil interne un peu bricolé en véritable petite application, sans passer par un développeur.
Faire évoluer le Dock
Pour ma part, j'ai fait une application qui est sans doute un peu trop complexe. Je voulais permettre de faire un deuxième Dock, que je puisse le positionner où je veux avec la possibilité de choisir les applications présentes (ou des fichiers, dossiers ou autres…). Et si ce n’était pas suffisant, je voulais faire aussi un clone de Dory, qui permet à l’aide d’un raccourci clavier, de lancer en éventail les icônes d’application qui peuvent être lancées en cliquant.
Au final, cela fonctionne correctement. Le seul souci est la gestion du multi-écran que j’ai fini par abandonner.
Quelle technologie ?
Malheureusement, l’application n’utilise pas les outils de développement de macOS. Point de Swift ni de SwiftUI. Il s'agit ici d'une simple WebView avec React/Vite et Node.js en backend. Cependant, le résultat reste bluffant. Moi qui passe beaucoup trop de temps à développer des applications avec Claude Code, je suis assez excité, et apeuré, par les changements drastiques dans le développement qu'amènent les IA.
Prix ?
Vous pensez bien que tout cela n’est pas gratuit, il faut bien payer les appels API vers un LLM. Glaze fonctionne avec un système de crédits, consommés selon la complexité de ce que l'agent doit construire ou modifier. L'offre gratuite inclut un pack de bienvenue de 120 crédits, sans renouvellement automatique. Pour un usage régulier, la formule Pro est à 20 $/mois avec 200 crédits mensuels et la possibilité d'en racheter.
Pour information, mon application a demandé plus de 300 crédits pour être développée, sans doute parce que ce n’est pas une application classique. Certains disent qu’ils arrivent à faire quelque chose de satisfaisant en moins de 200 crédits. Toujours est-il que je trouve que cela reste trop cher, d’autant plus qu’avec un abonnement avec un prix similaire, on a accès à ChatGPT ou Claude, bien plus performants et polyvalents.
Et vous, créer une application à partir d'un simple prompt, ça vous fait envie ?