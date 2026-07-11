Rentrée 2026 : les lycéens franciliens quittent Windows pour un Chromebook Google

On en dit quoi ?



Équiper gratuitement les lycéens, c'est très bien, et les précautions prises par la région sont réelles, pas du vernis. Le souci, c'est le signal. Choisir le système d'un géant américain pile au moment où le Danemark et l'Allemagne se battent pour s'en défaire, ça ressemble à une occasion manquée de montrer l'exemple avec du libre.