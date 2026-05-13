Googlebook : Google dévoile ses premiers ordinateurs pensés autour de Gemini
Par Laurence - Publié le
Google veut désormais aller beaucoup plus loin dans l’intelligence artificielle sur ordinateur portable. La firme vient d’annoncer une nouvelle gamme baptisée Googlebook, des portables conçus dès le départ autour de Gemini Intelligence. Ce qui permettra de servir le projet d'une plateforme centrée autours de l'IA.
Les Googlebooks fonctionneront sur une nouvelle base logicielle mélangeant Android et ChromeOS. Google semble ainsi vouloir rapprocher encore davantage ses smartphones, ses tablettes, et ses ordinateurs. L’objectif est de créer un (éco)système beaucoup plus fluide et connecté autour de l'IA Gemini. Google explique que ces machines ont été pensées pour offrir une expérience plus proactive, plus personnalisée, et beaucoup plus intelligente que les ordinateurs traditionnels.
Autre nouveauté présentée : un
L’IA analysera alors le contexte de ce qui est alors pointé : un texte, une image, une date, un document, ou une interface. Google donne plusieurs illustrations : pointer une date dans un email permettra de créer automatiquement un rendez-vous, tandis que sélectionner deux images permettra à Gemini de les comparer ou les combiner.
L’interface inclura plusieurs actions contextuelles comme
Google continue aussi de pousser très fortement les widgets intelligents. La fonction
Les utilisateurs pourront décrire simplement en langage naturel le widget qu’ils souhaitent créer, et Gemini générera automatiquement des tableaux de bord, widgets météo, informations calendrier, contenus Gmail, ou données issues du web.
Gemini pourra également connecter automatiquement les informations provenant de Gmail, Calendar, Google Photos, et d’autres services Google.
Google veut aussi simplifier énormément la relation entre smartphone Android et Googlebook. Les applications du téléphone pourront apparaître directement sur le laptop dans une approche qui rappelle beaucoup iPhone Mirroring chez Apple.
La fonction
Contrairement aux anciens Chromebook souvent associés à l’entrée de gamme, Google insiste cette fois sur un positionnement premium. Les premiers Googlebooks seront produits avec Acer, ASUS, Dell, HP, et Lenovo.
Google évoque des matériaux haut de gamme, plusieurs formats, et une finition premium. Chaque machine intégrera également une
Même si Google n’a pas encore annoncé les prix, le positionnement semble clairement viser directement les portables d’Apple, entre le séduisant MacBook Neo avec des tarifs agressifs, ou les MacBook Air avec un positionnement premium assumé autour de Gemini Intelligence.
Une chose apparaît en tout cas de plus en plus claire : la bataille entre Apple et Google ne concerne désormais plus seulement les smartphones ou les assistants vocaux, mais l’ensemble de l’informatique personnelle.
Et après les smartphones dopés à l’IA, les ordinateurs deviennent à leur tour les nouveaux terrains d’affrontement autour des assistants intelligents permanents.
Android et ChromeOS fusionnent progressivement
Les Googlebooks fonctionneront sur une nouvelle base logicielle mélangeant Android et ChromeOS. Google semble ainsi vouloir rapprocher encore davantage ses smartphones, ses tablettes, et ses ordinateurs. L’objectif est de créer un (éco)système beaucoup plus fluide et connecté autour de l'IA Gemini. Google explique que ces machines ont été pensées pour offrir une expérience plus proactive, plus personnalisée, et beaucoup plus intelligente que les ordinateurs traditionnels.
Le curseur disparaît au profit d’un « Magic Pointer »
Autre nouveauté présentée : un
Magic Pointer. Au lieu d’utiliser simplement un curseur classique, les utilisateurs pourront secouer légèrement leur pointeur afin d’activer Gemini directement à l’écran.
L’IA analysera alors le contexte de ce qui est alors pointé : un texte, une image, une date, un document, ou une interface. Google donne plusieurs illustrations : pointer une date dans un email permettra de créer automatiquement un rendez-vous, tandis que sélectionner deux images permettra à Gemini de les comparer ou les combiner.
L’interface inclura plusieurs actions contextuelles comme
Ask,
Compare, ou
Combine. On retrouve ici une logique proche de ce qu’Apple préparerait également autour de Siri et Apple Intelligence dans iOS 27 — enfin en théorie.
Gemini devient omniprésent dans le système
Google continue aussi de pousser très fortement les widgets intelligents. La fonction
Create My Widget, déjà annoncée pour Android 17, arrivera aussi sur Googlebook.
Les utilisateurs pourront décrire simplement en langage naturel le widget qu’ils souhaitent créer, et Gemini générera automatiquement des tableaux de bord, widgets météo, informations calendrier, contenus Gmail, ou données issues du web.
Gemini pourra également connecter automatiquement les informations provenant de Gmail, Calendar, Google Photos, et d’autres services Google.
Une intégration très proche du Mac et de l’iPhone
Google veut aussi simplifier énormément la relation entre smartphone Android et Googlebook. Les applications du téléphone pourront apparaître directement sur le laptop dans une approche qui rappelle beaucoup iPhone Mirroring chez Apple.
La fonction
Quick Accesspermettra notamment de rechercher, afficher, ou insérer des fichiers stockés sur le smartphone sans devoir les transférer manuellement. Google cherche clairement à reproduire une partie de l’intégration très fluide qui fait aujourd’hui la force de l’écosystème Apple.
Google vise désormais le segment premium
Contrairement aux anciens Chromebook souvent associés à l’entrée de gamme, Google insiste cette fois sur un positionnement premium. Les premiers Googlebooks seront produits avec Acer, ASUS, Dell, HP, et Lenovo.
Google évoque des matériaux haut de gamme, plusieurs formats, et une finition premium. Chaque machine intégrera également une
glowbarlumineuse sur le capot afin d’identifier immédiatement qu’il s’agit d’un Googlebook.
Qu'en penser ?
Même si Google n’a pas encore annoncé les prix, le positionnement semble clairement viser directement les portables d’Apple, entre le séduisant MacBook Neo avec des tarifs agressifs, ou les MacBook Air avec un positionnement premium assumé autour de Gemini Intelligence.
Une chose apparaît en tout cas de plus en plus claire : la bataille entre Apple et Google ne concerne désormais plus seulement les smartphones ou les assistants vocaux, mais l’ensemble de l’informatique personnelle.
Et après les smartphones dopés à l’IA, les ordinateurs deviennent à leur tour les nouveaux terrains d’affrontement autour des assistants intelligents permanents.