L'Etat français veut lâcher Windows et passer à Linux

On en dit quoi ?



L'intention est bonne, et on ne va pas reprocher à l'Etat de vouloir reprendre la main sur ses outils numériques. Mais ça fait quand même des années qu'on entend ce genre de discours en France, et les résultats concrets tardent à arriver. La DINUM qui passe à Linux, c'est un signal, mais elle représente une toute petite partie de l'administration. Faire bouger des mastodontes comme l'Education nationale ou Bercy, c'est une autre histoire.