L’app Mac du jour : WhatCable vous dit la vérité sur vos câbles USB-C
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Tous les câbles USB-C ne sont pas égaux. Certains rechargent rapidement, d’autres lentement. Certains font passer des données, à des vitesses différentes, d’autres non. Cependant, il est la plupart du temps impossible de faire la différence entre ces différents câbles. Heureusement, l’application WhatCable est là pour vous aider.
Combien avez-vous de câbles USB-C dans vos tiroirs ? Savez-vous qu’ils ne sont pas tous identiques dans leurs propriétés ? L’USB-C nous a permis de nous débarrasser enfin de la connectique USB classique infernale. Mais elle provoque d’autres problèmes.
Heureusement, si vous avez un Mac avec une puce Apple Silicon, la meilleure réponse est aujourd'hui gratuite et logicielle. Elle s'appelle WhatCable.
L’USB-C, c'est un connecteur unique posé sur une jungle de normes. Ainsi, un câble USB-C peut très bien faire transiter de l’USB 2.0 à 480 Mbps et 60 W, sans vidéo : parfait pour un clavier, catastrophique pour un écran externe ou un SSD rapide.
L'USB4 grimpe à 40 Gbps et 100 W. Un Thunderbolt 4 pousse jusqu'à 240 W et deux écrans 4K. Et rien, à l'œil nu, ne les distingue. Pire : le câble qui marchait parfaitement le mois dernier peut être celui qui commence à faire des siennes aujourd'hui.
L'application WhatCable lit les informations que reçoit votre Mac. En effet, chaque Mac avec une puce Apple Silicon embarque une puce contrôleur qui gère l’USB. Quand vous branchez un câble, votre ordinateur récupère une liste d’informations comme le fabricant, le débit, l'ampérage, limites de tension, câble actif ou passif, etc.
WhatCable va simplement accéder à ces informations pour vous les présenter. De plus, il va tester lui-même le câble pour vérifier les informations. L’application va même jusqu’à vous permettre de nommer les câbles pour ensuite vérifier dans le temps leurs performances.
En effet, comme nous avec l'âge, un câble qui fonctionnait correctement peut perdre en performances. Ainsi, un câble qui annonce 10 Gbps dans sa description peut très bien être testé bien en dessous par WhatCable.
Il vous permet aussi de déceler des câbles louches avec un ID fabricant à zéro ou avec des débits annoncés incohérents avec l'ampérage.
Si vous faites un ⌥ clic, vous avez accès aux propriétés IOKit brutes. Un CLI est même fourni pour vous permettre de vous faire plaisir avec le terminal. Vous pouvez alors aussi tester des câbles en chaîne avec un mode --watch. Chaque test de câble alimente alors une base de données publique.
Alors que j’avais acheté le BLE caberQU, le voilà rendu inutile grâce à cette application, qui est de surcroît gratuite et open source ! Une version Pro à 9,99 £ est disponible pour avoir un relevé de puissance en temps réel et d’autres joyeusetés, mais le développeur promet que la version classique restera gratuite. On peut aussi la télécharger via Homebrew et elle est disponible sur GitHub.
Et vous, avez-vous des câbles USB-C dont vous voulez connaître les spécificités techniques ?
Combien avez-vous de câbles USB-C dans vos tiroirs ? Savez-vous qu’ils ne sont pas tous identiques dans leurs propriétés ? L’USB-C nous a permis de nous débarrasser enfin de la connectique USB classique infernale. Mais elle provoque d’autres problèmes.
Heureusement, si vous avez un Mac avec une puce Apple Silicon, la meilleure réponse est aujourd'hui gratuite et logicielle. Elle s'appelle WhatCable.
Un problème quotidien
L’USB-C, c'est un connecteur unique posé sur une jungle de normes. Ainsi, un câble USB-C peut très bien faire transiter de l’USB 2.0 à 480 Mbps et 60 W, sans vidéo : parfait pour un clavier, catastrophique pour un écran externe ou un SSD rapide.
L'USB4 grimpe à 40 Gbps et 100 W. Un Thunderbolt 4 pousse jusqu'à 240 W et deux écrans 4K. Et rien, à l'œil nu, ne les distingue. Pire : le câble qui marchait parfaitement le mois dernier peut être celui qui commence à faire des siennes aujourd'hui.
Comment fonctionne WhatCable
L'application WhatCable lit les informations que reçoit votre Mac. En effet, chaque Mac avec une puce Apple Silicon embarque une puce contrôleur qui gère l’USB. Quand vous branchez un câble, votre ordinateur récupère une liste d’informations comme le fabricant, le débit, l'ampérage, limites de tension, câble actif ou passif, etc.
WhatCable va simplement accéder à ces informations pour vous les présenter. De plus, il va tester lui-même le câble pour vérifier les informations. L’application va même jusqu’à vous permettre de nommer les câbles pour ensuite vérifier dans le temps leurs performances.
En effet, comme nous avec l'âge, un câble qui fonctionnait correctement peut perdre en performances. Ainsi, un câble qui annonce 10 Gbps dans sa description peut très bien être testé bien en dessous par WhatCable.
Il vous permet aussi de déceler des câbles louches avec un ID fabricant à zéro ou avec des débits annoncés incohérents avec l'ampérage.
Mode power user
Si vous faites un ⌥ clic, vous avez accès aux propriétés IOKit brutes. Un CLI est même fourni pour vous permettre de vous faire plaisir avec le terminal. Vous pouvez alors aussi tester des câbles en chaîne avec un mode --watch. Chaque test de câble alimente alors une base de données publique.
Indispensable
Alors que j’avais acheté le BLE caberQU, le voilà rendu inutile grâce à cette application, qui est de surcroît gratuite et open source ! Une version Pro à 9,99 £ est disponible pour avoir un relevé de puissance en temps réel et d’autres joyeusetés, mais le développeur promet que la version classique restera gratuite. On peut aussi la télécharger via Homebrew et elle est disponible sur GitHub.
Et vous, avez-vous des câbles USB-C dont vous voulez connaître les spécificités techniques ?