Opera mise sur le multi-tâche avec des onglets verticaux et Google Lens

Qu’en penser ?



Avec ces nouveautés, Opera poursuit sa stratégie consistant à enrichir son navigateur avec des fonctions destinées à améliorer la productivité. Les onglets verticaux séduisent de plus en plus les utilisateurs qui jonglent avec de nombreuses pages ouvertes, tandis que la recherche visuelle gagne en importance grâce aux progrès des outils d’intelligence artificielle et de reconnaissance d’images. Opera ne révolutionne pas son navigateur, mais ajoute deux fonctions désormais attendues sur un navigateur moderne.



Ces nouveautés ne transformeront probablement pas le quotidien de tous les utilisateurs, mais elles rendent Opera One encore plus agréable à utiliser. Les onglets verticaux constituent une amélioration bienvenue pour ceux qui travaillent avec plusieurs dizaines d’onglets ouverts, tandis que l’intégration renforcée de Google Lens simplifie les recherches à partir d’images, sans passer par le site de Google. Face à Chrome, Edge ou encore Arc, Opera continue ainsi d’enrichir son navigateur avec des fonctions pratiques, tout en cherchant à se différencier sur le terrain de la productivité.