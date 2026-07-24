Opera mise sur le multi-tâche avec des onglets verticaux et Google Lens
Par Laurence - Publié le
Opera poursuit l’évolution de son navigateur avec deux nouveautés destinées à améliorer le confort d’utilisation. La première, déjà populaire chez plusieurs concurrents, introduit les onglets verticaux. La seconde renforce l’intégration de Google Lens, qui permet désormais d’effectuer des recherches d’images de manière beaucoup plus simple directement depuis la page d’accueil du navigateur.
Opera rejoint la liste des navigateurs proposant un affichage vertical des onglets. Plutôt que d’être alignés en haut de la fenêtre, les onglets prennent désormais place dans une barre latérale redimensionnable située sur le côté de l’écran.
Selon Opera, cette présentation permet d’afficher non seulement l'icône d'un site, mais aussi le titre complet des pages, ce qui facilite leur identification lorsqu’un grand nombre d’onglets sont ouverts simultanément.
Les utilisateurs peuvent également choisir un mode plus compact affichant uniquement les icônes afin de laisser davantage de place au contenu des pages web. Cette nouvelle présentation peut être activée dans les Réglages, sous Navigateur > Onglets.
Opera améliore également l’intégration de Google Lens, déjà présente dans Opera One. Désormais, il est possible de lancer une recherche visuelle directement depuis la barre de recherche de la page d’accueil.
En cliquant sur l’icône Google Lens, une fenêtre s’ouvre et permet d’utiliser une image de plusieurs façons : en téléchargeant un fichier, en effectuant un glisser-déposer, en collant une image depuis le presse-papiers ou en saisissant directement l’URL d’une image. Les résultats de la recherche s’affichent ensuite dans l’onglet en cours, sans manipulation supplémentaire.
Avec ces nouveautés, Opera poursuit sa stratégie consistant à enrichir son navigateur avec des fonctions destinées à améliorer la productivité. Les onglets verticaux séduisent de plus en plus les utilisateurs qui jonglent avec de nombreuses pages ouvertes, tandis que la recherche visuelle gagne en importance grâce aux progrès des outils d’intelligence artificielle et de reconnaissance d’images. Opera ne révolutionne pas son navigateur, mais ajoute deux fonctions désormais attendues sur un navigateur moderne.
Ces nouveautés ne transformeront probablement pas le quotidien de tous les utilisateurs, mais elles rendent Opera One encore plus agréable à utiliser. Les onglets verticaux constituent une amélioration bienvenue pour ceux qui travaillent avec plusieurs dizaines d’onglets ouverts, tandis que l’intégration renforcée de Google Lens simplifie les recherches à partir d’images, sans passer par le site de Google. Face à Chrome, Edge ou encore Arc, Opera continue ainsi d’enrichir son navigateur avec des fonctions pratiques, tout en cherchant à se différencier sur le terrain de la productivité.
Les onglets verticaux arrivent enfin
Opera rejoint la liste des navigateurs proposant un affichage vertical des onglets. Plutôt que d’être alignés en haut de la fenêtre, les onglets prennent désormais place dans une barre latérale redimensionnable située sur le côté de l’écran.
Selon Opera, cette présentation permet d’afficher non seulement l'icône d'un site, mais aussi le titre complet des pages, ce qui facilite leur identification lorsqu’un grand nombre d’onglets sont ouverts simultanément.
Les utilisateurs peuvent également choisir un mode plus compact affichant uniquement les icônes afin de laisser davantage de place au contenu des pages web. Cette nouvelle présentation peut être activée dans les Réglages, sous Navigateur > Onglets.
Google lens devient plus pratique
Opera améliore également l’intégration de Google Lens, déjà présente dans Opera One. Désormais, il est possible de lancer une recherche visuelle directement depuis la barre de recherche de la page d’accueil.
En cliquant sur l’icône Google Lens, une fenêtre s’ouvre et permet d’utiliser une image de plusieurs façons : en téléchargeant un fichier, en effectuant un glisser-déposer, en collant une image depuis le presse-papiers ou en saisissant directement l’URL d’une image. Les résultats de la recherche s’affichent ensuite dans l’onglet en cours, sans manipulation supplémentaire.
Qu’en penser ?
Avec ces nouveautés, Opera poursuit sa stratégie consistant à enrichir son navigateur avec des fonctions destinées à améliorer la productivité. Les onglets verticaux séduisent de plus en plus les utilisateurs qui jonglent avec de nombreuses pages ouvertes, tandis que la recherche visuelle gagne en importance grâce aux progrès des outils d’intelligence artificielle et de reconnaissance d’images. Opera ne révolutionne pas son navigateur, mais ajoute deux fonctions désormais attendues sur un navigateur moderne.
Ces nouveautés ne transformeront probablement pas le quotidien de tous les utilisateurs, mais elles rendent Opera One encore plus agréable à utiliser. Les onglets verticaux constituent une amélioration bienvenue pour ceux qui travaillent avec plusieurs dizaines d’onglets ouverts, tandis que l’intégration renforcée de Google Lens simplifie les recherches à partir d’images, sans passer par le site de Google. Face à Chrome, Edge ou encore Arc, Opera continue ainsi d’enrichir son navigateur avec des fonctions pratiques, tout en cherchant à se différencier sur le terrain de la productivité.