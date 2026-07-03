Opera veut mettre fin aux cyberattaques par copier-coller

Une arnaque via un bête copier-coller

Opéra surveille votre presse-papiers

Apple a pris les devants !

Qu’en penser ?



Les attaques ClickFix montrent que les pirates misent de plus en plus sur la manipulation des utilisateurs plutôt que sur les failles techniques. Dans ce contexte, les protections intégrées directement aux navigateurs ou aux systèmes d’exploitation deviennent essentielles. Apple a commencé à sécuriser le Terminal avec macOS Tahoe 26.4, et Opera pousse désormais le principe un peu plus loin en bloquant les commandes suspectes avant même qu’elles n’atteignent le presse-papiers.

Les attaques ClickFix reposent sur une méthode particulièrement simple. L’utilisateur visite un site Web qui affiche un: une vidéo qui refuse de se lancer, un CAPTCHA prétendument défaillant ou encore un problème de connexion. Pour résoudre le problème,En réalité, cette commande peut installer un logiciel malveillant, voler des mots de passe ou encore donner un accès à distance à l’ordinateur. Comme l’action est réaliséepar l’utilisateur, ces attaques contournent souvent les protections classiques.Avec Paste Protect, Opera surveille les contenus copiés depuis les pages Web. Si le navigateur détecte une commande potentiellement dangereuse destinée à être exécutée dans un terminal, il empêche son enregistrement dans le presse-papiers avant qu’elle ne puisse être collée.La fonctionnalité s’appuie sur le système de protection déjà présent dans Opera contre les détournements de presse-papiers, utilisé notamment pour empêcher le remplacement discret d’adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent consulter les 120 premiers caractères du contenu bloqué et, si nécessaire, autoriser manuellement l’opération ou déclarer un site comme fiable.Cette initiative n’est pas sans rappeler les. Depuis macOS Tahoe 26.4, le système affiche désormais un avertissement lorsqu’un utilisateur tente de coller une commande potentiellement dangereuse dans l’application Terminal.Apple ne bloque pas directement l’opération, mais invite l’utilisateur à vérifier qu’il comprend bien les conséquences avant de poursuivre. Opera va donc un peu plus loin en intervenant dès l’étape du copier-coller.Opera cite une étude de la société de cybersécurité Huntress selon laquelle les attaques ClickFix auraient représenté plus de 53 % des cyberattaques utilisées pour diffuser des logiciels malveillants au cours de l’année dernière. Le navigateur est disponible gratuitement et Paste Protect est activé par défaut dans la dernière version de l’application.