Pénurie de MacBook Air : où l'acheter ?

Qu’en penser ?



Le MacBook Air est rarement le premier produit touché lorsqu’une chaîne d’approvisionnement se grippe. C’est précisément ce qui rend la situation intéressante. Si le portable le plus populaire d’Apple commence à manquer, c’est que les tensions sur le marché de la mémoire ont atteint un niveau inédit.



L’explication dépasse largement le cadre d’Apple. Les géants de l’intelligence artificielle achètent aujourd’hui des quantités colossales de mémoire pour alimenter leurs centres de données, au point de bouleverser l’équilibre de toute l’industrie électronique. Les Mac, les smartphones, les consoles ou encore les serveurs se retrouvent désormais en concurrence pour accéder aux mêmes composants.



La rupture de stock du MacBook Air illustre ainsi une nouvelle réalité : l’IA ne se contente plus de transformer les logiciels, elle influence désormais directement la disponibilité — et le prix — des produits technologiques du quotidien.