Pénurie de MacBook Air : où l'acheter ?
Par Laurence - Publié le
Après les Mac mini et Mac Studio, c’est désormais le MacBook Air qui commence à subir les conséquences de la pénurie mondiale de mémoire. Selon Mark Gurman, les stocks du portable le plus vendu d’Apple se tendent fortement, au point que certains modèles ne seront plus livrés avant la fin du mois d’août, voire septembre. Une situation directement liée à l’explosion de la demande provoquée par l’intelligence artificielle.
Depuis plusieurs semaines, Apple fait face à une crise d’approvisionnement sans précédent sur les composants mémoire. Jusqu’à présent, les difficultés concernaient surtout des machines, comme les Mac mini et Mac Studio. Mais selon Mark Gurman, la situation s’étend désormais au MacBook Air, le modèle le plus vendu de la gamme.Victime de son succès e
Le phénomène est déjà visible sur l’Apple Store en ligne, même si on le trouve encore en stock chez les revendeurs. Pour de nombreuses configurations, les délais de livraison s’étendent désormais jusqu’à la seconde moitié du mois d’août, certaines versions n’étant même plus attendues avant septembre.
À l’origine de cette situation se trouve la flambée mondiale du prix de la mémoire. Les géants de l’intelligence artificielle achètent massivement des puces DRAM et NAND pour alimenter leurs centres de données, réduisant les capacités disponibles pour les fabricants d’ordinateurs et de smartphones.
Cette tension sur l’offre entraîne une hausse spectaculaire des prix, soulignée par Tim Cook. Le dirigeant avait alors expliqué que cette explosion des coûts avait déjà contraint Cupertino à augmenter les prix des Mac, des iPad, des HomePod, de l’Apple TV et du Vision Pro.
Pour limiter l’impact de cette pénurie, Apple multiplierait les leviers. Outre les hausses de prix déjà mises en place, la firme chercherait à diversifier ses fournisseurs de mémoire, notamment en se tournant vers certains fabricants chinois. L’objectif est de sécuriser davantage les approvisionnements alors que les tensions devraient encore s’accentuer dans les prochains mois.
Bloomberg souligne également qu’Apple a modifié sa stratégie commerciale. La traditionnelle opération Back to School, habituellement lancée en juin, a été repoussée. Plus étonnant encore, la communication met cette année davantage en avant le MacBook Pro d’entrée de gamme que le MacBook Air. Les supports marketing précisent même que ce dernier reste
Le MacBook Air est rarement le premier produit touché lorsqu’une chaîne d’approvisionnement se grippe. C’est précisément ce qui rend la situation intéressante. Si le portable le plus populaire d’Apple commence à manquer, c’est que les tensions sur le marché de la mémoire ont atteint un niveau inédit.
L’explication dépasse largement le cadre d’Apple. Les géants de l’intelligence artificielle achètent aujourd’hui des quantités colossales de mémoire pour alimenter leurs centres de données, au point de bouleverser l’équilibre de toute l’industrie électronique. Les Mac, les smartphones, les consoles ou encore les serveurs se retrouvent désormais en concurrence pour accéder aux mêmes composants.
La rupture de stock du MacBook Air illustre ainsi une nouvelle réalité : l’IA ne se contente plus de transformer les logiciels, elle influence désormais directement la disponibilité — et le prix — des produits technologiques du quotidien.
LE MAC LE PLUS POPULAIRE D’APPLE COMMENCE À MANQUER
Depuis plusieurs semaines, Apple fait face à une crise d’approvisionnement sans précédent sur les composants mémoire. Jusqu’à présent, les difficultés concernaient surtout des machines, comme les Mac mini et Mac Studio. Mais selon Mark Gurman, la situation s’étend désormais au MacBook Air, le modèle le plus vendu de la gamme.Victime de son succès e
Le phénomène est déjà visible sur l’Apple Store en ligne, même si on le trouve encore en stock chez les revendeurs. Pour de nombreuses configurations, les délais de livraison s’étendent désormais jusqu’à la seconde moitié du mois d’août, certaines versions n’étant même plus attendues avant septembre.
L’IA CONTINUE DE BOULEVERSER LE MARCHÉ
À l’origine de cette situation se trouve la flambée mondiale du prix de la mémoire. Les géants de l’intelligence artificielle achètent massivement des puces DRAM et NAND pour alimenter leurs centres de données, réduisant les capacités disponibles pour les fabricants d’ordinateurs et de smartphones.
Cette tension sur l’offre entraîne une hausse spectaculaire des prix, soulignée par Tim Cook. Le dirigeant avait alors expliqué que cette explosion des coûts avait déjà contraint Cupertino à augmenter les prix des Mac, des iPad, des HomePod, de l’Apple TV et du Vision Pro.
APPLE CHERCHE DES SOLUTIONS
Pour limiter l’impact de cette pénurie, Apple multiplierait les leviers. Outre les hausses de prix déjà mises en place, la firme chercherait à diversifier ses fournisseurs de mémoire, notamment en se tournant vers certains fabricants chinois. L’objectif est de sécuriser davantage les approvisionnements alors que les tensions devraient encore s’accentuer dans les prochains mois.
Bloomberg souligne également qu’Apple a modifié sa stratégie commerciale. La traditionnelle opération Back to School, habituellement lancée en juin, a été repoussée. Plus étonnant encore, la communication met cette année davantage en avant le MacBook Pro d’entrée de gamme que le MacBook Air. Les supports marketing précisent même que ce dernier reste
sous réserve de disponibilité, une mention inhabituelle pour le portable le plus populaire de Cupertino.
Qu’en penser ?
Le MacBook Air est rarement le premier produit touché lorsqu’une chaîne d’approvisionnement se grippe. C’est précisément ce qui rend la situation intéressante. Si le portable le plus populaire d’Apple commence à manquer, c’est que les tensions sur le marché de la mémoire ont atteint un niveau inédit.
L’explication dépasse largement le cadre d’Apple. Les géants de l’intelligence artificielle achètent aujourd’hui des quantités colossales de mémoire pour alimenter leurs centres de données, au point de bouleverser l’équilibre de toute l’industrie électronique. Les Mac, les smartphones, les consoles ou encore les serveurs se retrouvent désormais en concurrence pour accéder aux mêmes composants.
La rupture de stock du MacBook Air illustre ainsi une nouvelle réalité : l’IA ne se contente plus de transformer les logiciels, elle influence désormais directement la disponibilité — et le prix — des produits technologiques du quotidien.