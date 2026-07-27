Cette société américaine veut empêcher Apple d’utiliser de la RAM chinoise ! Va-t-elle y arriver ?

Un nécessaire élargissement des fournisseurs

Micron défend l'industrie américaine

Une bataille qui dépasse la simple pénurie

Un choix difficile

Qu’en penser ?



Cette affaire illustre parfaitement les tensions qui traversent aujourd’hui l’industrie des semi-conducteurs. Pour Apple, accéder à de nouveaux fournisseurs est devenu un enjeu stratégique afin de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement et de contenir la hausse des coûts. Pour Micron, l’ouverture aux fabricants chinois pourrait en revanche accélérer la pression sur les industriels américains, déjà confrontés à une concurrence mondiale très intense. Au-delà d’Apple, la décision de l’administration Trump pourrait ainsi fixer un précédent important pour l’ensemble du secteur technologique américain.

Selon le Wall Street Journal, Tim Cook et plusieurs dirigeants d’Apple ont récemment rencontré des responsables de l’administration américaine, dont le secrétaire au Commerceet le secrétaire au Trésor. Leur objectif était d'obtenir l’autorisation d’dans les appareils commercialisés en dehors des États-Unis, et non plus uniquement sur le marché chinois.Cette demande intervient alors qu’Apple cherche à. Selon plusieurs informations publiées ces dernières semaines, le groupe testerait déjà des puces DRAM développées par CXMT.. Son directeur général, Sanjay Mehrotra, aurait averti plusieurs responsables américains qu’autoriser les entreprises chinoises à fournir Cupertino risquerait dedurablement l’industrie américaine de la mémoire.Selon lui, les fabricants chinois bénéficient d’importantesqui leur permettent de proposer des. À terme, cette concurrence pourrait affaiblir les acteurs américains, comme cela s’est produit dans d’autres secteurs industriels.en accélérant la construction de nouvelles usines aux États-Unis et en augmentant ses investissements sur le territoire américain.CXMT et YMTC figurent parmi les entreprises chinoises considérées par Washington comme proches de l’armée chinoise. YMTC apparaît également sur ladu département du Commerce, ce qui rend tout partenariat avec une entreprise américaine politiquement très sensible., unequi ne convainc pas ses opposants. Depuis près de deux ans, elle multiplie les annonces d’investissements aux États-Unis.L ’entreprise met notamment en avant son, doté de 600 milliards de dollars, ainsi que ses partenariats industriels avec Intel et plus récemment Broadcom, dont un accord estimé à 30 milliards de dollars.Ces investissements sont largement perçus comme une manière de renforcer ses relations avec l’administration américaine, alors même qu’Apple sollicite désormais une dérogation sur un sujet particulièrement sensible.Selon le, ce bras de fer place l’administration Trump dans une. Le dossier la place désormais face àD’un côté, autoriser Apple à acheter des puces chinoises pourrait contribuer à réduire les coûts de production et, à terme, limiter la hausse des prix pour les consommateurs. De l’autre, une telle décision risquerait de fragiliser les efforts engagés depuis plusieurs années pour relocaliser la production de semi-conducteurs aux États-Unis et réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine.Pour l’heure,d’indiquer qu’elle souhaite à la fois soutenir les investissements américains tout en préservant la sécurité nationale, sans préciser quelle orientation sera finalement retenue.