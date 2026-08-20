Profitez d'Office 2021 à vie sur Mac pour moins de 50 € !

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Profitez d'une interface modernisée, du chiffrement BitLocker, d'une sécurité de niveau entreprise et des fonctions d'ancrage (Snap Layouts) pour un multitâche fluide. Achat unique, sans aucun abonnement. Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 19,99 € : La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC.

La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC. Office 2021 Pro Plus (1 PC) — 28,28 € : La solution économique pour bénéficier d'une version toujours supportée des logiciels classiques de Microsoft. Des outils fiables et familiers sans payer le prix de la dernière nouveauté.

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Votre clé de licence officielle ainsi que les instructions arrivent dans votre boîte mail en quelques minutes. Vous retrouvez vos droits d'édition le jour même, sans aucune attente. Support technique gratuit (avant et après l'achat) : Une équipe d'experts dédiée est à votre disposition pour vous guider pas à pas lors de l'activation et de l'installation de vos logiciels.

Une équipe d'experts dédiée est à votre disposition pour vous guider pas à pas lors de l'activation et de l'installation de vos logiciels. Des milliers de clients satisfaits : Le site bénéficie d'une note "Excellent" sur Trustpilot, plébiscité par des acheteurs du monde entier ayant fait le choix des économies intelligentes.

Le site bénéficie d'une note "Excellent" sur Trustpilot, plébiscité par des acheteurs du monde entier ayant fait le choix des économies intelligentes. Zéro surprise : Pas d'abonnement caché, pas de renouvellement automatique. Vous achetez, le logiciel vous appartient.

Ce qui rend cette offre particulièrement intéressante, c'est la licence à vie. À l’heure où les logiciels sont de plus en plus associés à des abonnements mensuels,. Vous l'installez, vous l'utilisez, et c'est tout. Pas de gestion d'abonnement ni de rappels de renouvellement à gérer.Si vous hésitez entre différentes options ou si vous utilisez encore une ancienne version, c'est peut-être le moment de franchir le pas.Voici lespour Microsoft Office sur Mac :Si votre priorité absolue est de pouvoir modifier vos documents dès aujourd'hui au prix le plus bas,Cependant, si vous préférez éviter de devoir renouveler l'opération dans un an,. Elles offrent une fenêtre de support étendue, des correctifs de sécurité réguliers et les toutes dernières innovations technologiques de Microsoft (récupération de documents améliorée, support du format ODF 1.4 dans Word, nouveaux tableaux dynamiques dans Excel, ainsi qu'une recherche optimisée et un mode hors-ligne plus performant dans Outlook).De nombreux utilisateurs possèdent également un PC Windows à côté de leurs appareils Apple et bien que le blocage du 13 juillet avec le passage en lecture seule des applications d'Office 2019 n'ait touché que Mac et iOS,Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :Chaque produit est. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.Un excellent prix n'a de valeur que si l'achat est simple, sécurisé et que la clé fonctionne instantanément. C'est ce qui fait la réputation de Godeal24 :Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.