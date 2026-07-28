Le MacBook Ultra (OLED et tactile) se précise

Qu’en penser ?



Si ces informations se confirment, Apple préparerait sans doute la plus importante évolution du MacBook Pro depuis l’arrivée des puces Apple Silicon. Entre l’écran OLED, la possible prise en charge du tactile, un design repensé et les futures puces M6 Pro et M6 Max, la machine pourrait marquer un véritable changement de génération. Le choix d’un fournisseur unique comme Samsung Display montre également à quel point Apple semble privilégier la maturité industrielle et les meilleurs rendements pour ce projet stratégique.