Le MacBook Ultra (OLED et tactile) se précise
Par Laurence - Publié le
Le prochain MacBook Ultra continue de se préciser. Selon un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud, Samsung Display aurait été choisi comme fournisseur exclusif des écrans OLED tactiles destinés à la prochaine génération d’ordinateurs portables haut de gamme d’Apple. Cette décision confirme l’importance de cette refonte, attendue entre fin 2026 et début 2027.
D’après le média coréen The Elec, Apple aurait confié la production des nouveaux panneaux OLED de 14 et 16 pouces à Samsung Display. Les écrans seraient fabriqués sur la ligne de production OLED de huitième génération du groupe, située à Asan, en Corée du Sud.
Les premières estimations évoquent une capacité initiale d’environ 250 000 panneaux, avec un lancement de la production de masse attendu dès le mois d’août. Apparemment, Apple n’aurait finalement pas retenu LG Display ni le chinois BOE, principalement en raison de problèmes de rendement lors de la fabrication des dalles OLED.
L’arrivée d’un écran OLED ne serait qu’une partie des changements prévus. Les prochaines générations de MacBook Pro devraient également inaugurer un écran tactile, une première pour cette gamme après des années de refus de la part d’Apple. Cette évolution s’accompagnerait d’une interface de macOS 27 davantage adaptée aux interactions tactiles.
Les rumeurs évoquent également les futures puces M6 Pro et M6 Max, un design plus fin, l’abandon de l’encoche au profit d’une Dynamic Island, et même un possible changement de nom vers MacBook Ultra, bien que cette appellation reste à confirmer.
Pendant de nombreuses années, Apple s’est opposée à l’idée d’un Mac tactile. Steve Jobs estimait notamment que l’utilisation prolongée d’un écran vertical n’était pas ergonomique, tandis que la firme privilégiait l’iPad pour les interactions tactiles.
Mais les usages évoluent, tout comme les technologies d’affichage. L’OLED permet d’obtenir des écrans plus fins, plus économes en énergie et offrant un meilleur contraste, tandis que macOS continue de se rapprocher d’iPadOS sur certains aspects de son interface. L’ajout d’une couche tactile pourrait ainsi accompagner une refonte plus globale de la gamme professionnelle.
Si plusieurs rumeurs évoquaient initialement une arrivée fin 2026, Mark Gurman estime désormais qu’un lancement au début de l’année 2027 est plus réaliste. Ce léger report serait lié aux tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, qui continuent de peser sur certains projets matériels.
Si ces informations se confirment, Apple préparerait sans doute la plus importante évolution du MacBook Pro depuis l’arrivée des puces Apple Silicon. Entre l’écran OLED, la possible prise en charge du tactile, un design repensé et les futures puces M6 Pro et M6 Max, la machine pourrait marquer un véritable changement de génération. Le choix d’un fournisseur unique comme Samsung Display montre également à quel point Apple semble privilégier la maturité industrielle et les meilleurs rendements pour ce projet stratégique.
SAMSUNG SEUL AUX COMMANDES
D’après le média coréen The Elec, Apple aurait confié la production des nouveaux panneaux OLED de 14 et 16 pouces à Samsung Display. Les écrans seraient fabriqués sur la ligne de production OLED de huitième génération du groupe, située à Asan, en Corée du Sud.
Les premières estimations évoquent une capacité initiale d’environ 250 000 panneaux, avec un lancement de la production de masse attendu dès le mois d’août. Apparemment, Apple n’aurait finalement pas retenu LG Display ni le chinois BOE, principalement en raison de problèmes de rendement lors de la fabrication des dalles OLED.
UN MACBOOK PRO EN PROFONDE MUTATION
L’arrivée d’un écran OLED ne serait qu’une partie des changements prévus. Les prochaines générations de MacBook Pro devraient également inaugurer un écran tactile, une première pour cette gamme après des années de refus de la part d’Apple. Cette évolution s’accompagnerait d’une interface de macOS 27 davantage adaptée aux interactions tactiles.
Les rumeurs évoquent également les futures puces M6 Pro et M6 Max, un design plus fin, l’abandon de l’encoche au profit d’une Dynamic Island, et même un possible changement de nom vers MacBook Ultra, bien que cette appellation reste à confirmer.
POURQUOI APPLE CHANGERAIT ENFIN DE STRATÉGIE ?
Pendant de nombreuses années, Apple s’est opposée à l’idée d’un Mac tactile. Steve Jobs estimait notamment que l’utilisation prolongée d’un écran vertical n’était pas ergonomique, tandis que la firme privilégiait l’iPad pour les interactions tactiles.
Mais les usages évoluent, tout comme les technologies d’affichage. L’OLED permet d’obtenir des écrans plus fins, plus économes en énergie et offrant un meilleur contraste, tandis que macOS continue de se rapprocher d’iPadOS sur certains aspects de son interface. L’ajout d’une couche tactile pourrait ainsi accompagner une refonte plus globale de la gamme professionnelle.
UN LANCEMENT DÉBUT 2027 DE PLUS EN PLUS PROBABLE
Si plusieurs rumeurs évoquaient initialement une arrivée fin 2026, Mark Gurman estime désormais qu’un lancement au début de l’année 2027 est plus réaliste. Ce léger report serait lié aux tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, qui continuent de peser sur certains projets matériels.
Qu’en penser ?
Si ces informations se confirment, Apple préparerait sans doute la plus importante évolution du MacBook Pro depuis l’arrivée des puces Apple Silicon. Entre l’écran OLED, la possible prise en charge du tactile, un design repensé et les futures puces M6 Pro et M6 Max, la machine pourrait marquer un véritable changement de génération. Le choix d’un fournisseur unique comme Samsung Display montre également à quel point Apple semble privilégier la maturité industrielle et les meilleurs rendements pour ce projet stratégique.