L’app Mac du jour : TypeWhisper, chuchotez à votre Mac !
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
De plus en plus d’utilisateurs se mettent à parler à leurs ordinateurs au lieu de taper du texte sur un clavier. Nous le voyons beaucoup avec les smartphones, l’envoi de messages vocaux ayant explosé en popularité. Mais même sur Mac, beaucoup choisissent de parler au lieu de taper.
Sur Mac, l’outil de dictée intégré existe depuis longtemps. Cependant, il n’a guère évolué et des solutions tierces de qualité se sont multipliées ces dernières années. Les avancées de l'IA, avec l'arrivée notamment de Whisper, permettent aujourd’hui de proposer des outils de dictée de grande qualité.
TypeWhisper en fait partie, en prenant le parti de la vie privée : tout le traitement se fait en local, sans passer par un serveur tiers.
Comme pour la dictée intégrée, un simple raccourci clavier permet de déclencher l’écoute de l’application qui insérera ce que vous avez dit, où que ce soit. Vous pouvez choisir le fonctionnement du raccourci en push to talk (maintien du raccourci) ou en bascule.
TypeWhisper ne se contente pas de retranscrire bêtement. Il permet aussi de nettoyer votre dictée, en enlevant les hésitations comme les
TypeWhisper vous permet de choisir parmi plusieurs moteurs, dont trois sont intégrés. Cependant, vous pouvez aussi ajouter d’autres modèles si vous le souhaitez, comme ceux de Qwen, Groq ou d’OpenAI. Sachez que pour certains, le traitement ne se fera plus en local.
TypeWhisper se distingue en permettant des comportements différents par application. Je m’explique : vous pouvez choisir de dicter avec un modèle en français dans Mail, mais avec un autre modèle et en anglais dans votre navigateur.
TypeWhisper ne se contente pas de faire de la dictée. L’application vous permet aussi de faire la retranscription de fichiers audio, ou vidéo, simplement avec un glisser/déposer. Il propose aussi de générer des sous-titres au format SRT et d’automatiser tout en regardant les changements apportés à un dossier. Concrètement, l’application fera automatiquement la retranscription de tout nouveau fichier audio ou vidéo ajouté à un dossier configuré au préalable.
C’est assez rare pour le souligner, TypeWhisper est une application européenne. Son développeur allemand l'a développé après son AVC, trouvant Wispr Flow trop lente et limitée à son goût. Bien qu'open-source, l’application rapporte à son développeur 2000 € par mois, grâce à des fonctionnalités supplémentaires (synchronisation avec le cloud, correcteur automatique, support en priorité, etc.) déblocables avec un abonnement. Néanmoins, l’application est tout à fait utilisable dans sa version gratuite et open-source.
Et vous, vous dictez vos textes ou vous tapez encore tout au clavier ?
La dictée en pleine révolution
Sur Mac, l’outil de dictée intégré existe depuis longtemps. Cependant, il n’a guère évolué et des solutions tierces de qualité se sont multipliées ces dernières années. Les avancées de l'IA, avec l'arrivée notamment de Whisper, permettent aujourd’hui de proposer des outils de dictée de grande qualité.
TypeWhisper en fait partie, en prenant le parti de la vie privée : tout le traitement se fait en local, sans passer par un serveur tiers.
Une utilisation simple
Comme pour la dictée intégrée, un simple raccourci clavier permet de déclencher l’écoute de l’application qui insérera ce que vous avez dit, où que ce soit. Vous pouvez choisir le fonctionnement du raccourci en push to talk (maintien du raccourci) ou en bascule.
TypeWhisper ne se contente pas de retranscrire bêtement. Il permet aussi de nettoyer votre dictée, en enlevant les hésitations comme les
euhrépétés.
Choix du moteur
TypeWhisper vous permet de choisir parmi plusieurs moteurs, dont trois sont intégrés. Cependant, vous pouvez aussi ajouter d’autres modèles si vous le souhaitez, comme ceux de Qwen, Groq ou d’OpenAI. Sachez que pour certains, le traitement ne se fera plus en local.
Des règles différentes par application
TypeWhisper se distingue en permettant des comportements différents par application. Je m’explique : vous pouvez choisir de dicter avec un modèle en français dans Mail, mais avec un autre modèle et en anglais dans votre navigateur.
Retranscription de fichiers audio
TypeWhisper ne se contente pas de faire de la dictée. L’application vous permet aussi de faire la retranscription de fichiers audio, ou vidéo, simplement avec un glisser/déposer. Il propose aussi de générer des sous-titres au format SRT et d’automatiser tout en regardant les changements apportés à un dossier. Concrètement, l’application fera automatiquement la retranscription de tout nouveau fichier audio ou vidéo ajouté à un dossier configuré au préalable.
Une application européenne
C’est assez rare pour le souligner, TypeWhisper est une application européenne. Son développeur allemand l'a développé après son AVC, trouvant Wispr Flow trop lente et limitée à son goût. Bien qu'open-source, l’application rapporte à son développeur 2000 € par mois, grâce à des fonctionnalités supplémentaires (synchronisation avec le cloud, correcteur automatique, support en priorité, etc.) déblocables avec un abonnement. Néanmoins, l’application est tout à fait utilisable dans sa version gratuite et open-source.
Et vous, vous dictez vos textes ou vous tapez encore tout au clavier ?