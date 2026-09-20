Euro-Office, l'alternative européenne à Word et Excel, arrive en app native sur Mac
Par Vincent Lautier - Publié le
Lancée cette année dans une version accessible uniquement depuis un navigateur, la suite bureautique européenne Euro-Office va se décliner en vraie application pour Windows, macOS et Linux. Derrière le projet, on trouve Nextcloud, IONOS, Open-Xchange ou encore Tuta, et l'objectif est clair : proposer une alternative souveraine à Word, Excel et PowerPoint, jusque sur votre bureau.
Euro-Office est une suite bureautique open source montée par un groupe d'acteurs européens du cloud, Nextcloud et IONOS en tête, rejoints par Open-Xchange, Office.eu ou encore la messagerie chiffrée Tuta. On y trouve un traitement de texte, un tableur et un module de présentations, le tout hébergé sur des serveurs européens et compatible avec les formats de Microsoft (.docx, .xlsx, .pptx) comme avec l'ODF. Jusqu'ici, il fallait obligatoirement passer par un navigateur, et l'offre visait d'abord les entreprises et les administrations. Des structures publiques comme le consortium universitaire néerlandais SURF ou le Land allemand du Schleswig-Holstein l'ont déjà adoptée, en grande partie pour ne plus dépendre de serveurs américains.
L'annonce est arrivée avec Nextcloud Hub 26 Summer, une grosse mise à jour déployée il y a quelques jours. Le client de bureau permettra d'éditer ses documents en local, donc hors ligne, avant de les resynchroniser avec un serveur Nextcloud ou de les garder simplement sur sa machine. L'édition collaborative fonctionnera entre l'application et le navigateur, et le logiciel récupérera les polices et les réglages du système. Frank Karlitschek, le fondateur de Nextcloud, veut offrir
Côté plateformes, Windows et Linux sont servis en x64 comme en ARM, alors que sur Mac il faudra une puce Apple Silicon. Les Mac Intel, eux, ne sont hélas pas de la partie. Sur la compatibilité, un peu de prudence : les documents Word et Excel classiques s'ouvrent sans problème, mais les fichiers complexes, tableaux croisés dynamiques en tête, sont toujours le point faible de ce genre de suite. À vérifier en conditions réelles quand le client sera là.
Cette application de bureau était réclamée depuis le lancement du projet, les administrations déjà passées à Euro-Office voulaient autre chose qu'un onglet de navigateur ouvert en permanence. La démarche est courageuse face à un Microsoft 365 facturé à l'abonnement. Sauf que tout va se jouer sur un détail : le .docx envoyé par un collègue doit s'afficher exactement comme prévu, et on a tous déjà chouiné devant un document qui part de travers dans une suite alternative. On espère bien pouvoir tester tout ça dans les prochaines semaines.
Mais c'est quoi, Euro-Office ?
Euro-Office est une suite bureautique open source montée par un groupe d'acteurs européens du cloud, Nextcloud et IONOS en tête, rejoints par Open-Xchange, Office.eu ou encore la messagerie chiffrée Tuta. On y trouve un traitement de texte, un tableur et un module de présentations, le tout hébergé sur des serveurs européens et compatible avec les formats de Microsoft (.docx, .xlsx, .pptx) comme avec l'ODF. Jusqu'ici, il fallait obligatoirement passer par un navigateur, et l'offre visait d'abord les entreprises et les administrations. Des structures publiques comme le consortium universitaire néerlandais SURF ou le Land allemand du Schleswig-Holstein l'ont déjà adoptée, en grande partie pour ne plus dépendre de serveurs américains.
Une vraie application, enfin
L'annonce est arrivée avec Nextcloud Hub 26 Summer, une grosse mise à jour déployée il y a quelques jours. Le client de bureau permettra d'éditer ses documents en local, donc hors ligne, avant de les resynchroniser avec un serveur Nextcloud ou de les garder simplement sur sa machine. L'édition collaborative fonctionnera entre l'application et le navigateur, et le logiciel récupérera les polices et les réglages du système. Frank Karlitschek, le fondateur de Nextcloud, veut offrir
une véritable alternative souveraine à Microsoft Office, pas seulement dans le navigateur, mais là où beaucoup travaillent encore au quotidien, directement sur leur ordinateur. Le téléchargement ouvrira dans les prochaines semaines, sans plus de précision pour le moment.
Pas pour les Mac Intel
Côté plateformes, Windows et Linux sont servis en x64 comme en ARM, alors que sur Mac il faudra une puce Apple Silicon. Les Mac Intel, eux, ne sont hélas pas de la partie. Sur la compatibilité, un peu de prudence : les documents Word et Excel classiques s'ouvrent sans problème, mais les fichiers complexes, tableaux croisés dynamiques en tête, sont toujours le point faible de ce genre de suite. À vérifier en conditions réelles quand le client sera là.
On en dit quoi ?
Cette application de bureau était réclamée depuis le lancement du projet, les administrations déjà passées à Euro-Office voulaient autre chose qu'un onglet de navigateur ouvert en permanence. La démarche est courageuse face à un Microsoft 365 facturé à l'abonnement. Sauf que tout va se jouer sur un détail : le .docx envoyé par un collègue doit s'afficher exactement comme prévu, et on a tous déjà chouiné devant un document qui part de travers dans une suite alternative. On espère bien pouvoir tester tout ça dans les prochaines semaines.