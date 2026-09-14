Pas prêt pour iOS 27 ou macOS 27 ? Apple déploie iOS 26.7 et des mises à jour pour les anciens Mac
Par Laurence - Publié le
iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate sont disponibles, mais Apple n’oblige évidemment pas à franchir immédiatement le pas. La firme déploie également iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8, essentiellement consacrés à la sécurité.
C’est devenu une habitude chez Apple. En parallèle d’une mise à jour majeure, la Pomme continue pendant un certain temps à proposer des correctifs pour la génération précédente de ses systèmes. La sortie d’iOS 27 ce lundi 14 septembre ne fait donc pas exception.
iOS 26.7 est désormais proposé aux utilisateurs qui préfèrent rester sous iOS 26 (en effet tous les iPhone compatible avec iOS 26 le sont aussi avec iOS 27). Pas de nouvelle fonction à attendre ici : les notes de version d’Apple se contentent d’indiquer que la mise à jour apporte des correctifs de sécurité à l’iPhone.
L’intérêt est néanmoins important. Il est ainsi possible de conserver iOS 26, par exemple le temps de vérifier la compatibilité de certaines applications ou simplement d’attendre les premiers retours sur iOS 27, sans pour autant renoncer aux derniers correctifs de sécurité.
Même principe du côté du Mac. En parallèle de macOS 27 Golden Gate, Apple propose macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8. Ces deux versions sont notamment destinées aux utilisateurs qui ne souhaitent pas encore installer Golden Gate, mais aussi aux Mac qui ne peuvent tout simplement pas effectuer cette mise à niveau.
Apple évoque là encore
Cette dernière option est particulièrement importante puisque macOS 27 Golden Gate abandonne les Mac Intel : seuls les Mac Apple Silicon peuvent passer à la nouvelle génération du système. Les machines Intel compatibles avec Tahoe disposent donc toujours d’une branche maintenue, même si elles sont désormais privées des nouveautés de Golden Gate.
Pour le moment, Apple n’a pas encore publié le détail complet des vulnérabilités corrigées par ces nouvelles versions. Il faudra donc attendre la mise à jour de sa page consacrée aux correctifs de sécurité pour connaître précisément les failles concernées.
Ces mises à jour ne sont toutefois pas à négliger. Les précédentes versions de macOS avaient notamment corrigé plusieurs vulnérabilités touchant WebKit, le noyau ou encore le traitement des images. En août, Apple avait ainsi corrigé près de 30 vulnérabilités dans iOS 26.6.1 et macOS Tahoe 26.6.2, dont 21 concernaient WebKit.
Passer immédiatement à iOS 27 ou macOS 27 Golden Gate n’est donc pas indispensable pour rester à jour côté sécurité. iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8 constituent une solution intermédiaire intéressante pour ceux qui préfèrent patienter avant d’adopter les nouveaux systèmes.
Sur Mac, la question ne se pose même plus pour certaines machines : les Mac Intel étant exclus de Golden Gate, ces mises à jour de sécurité deviennent désormais essentielles pour prolonger leur utilisation dans de bonnes conditions.
IOS 26.7 POUR CEUX QUI NE VEULENT PAS ENCORE PASSER À IOS 27
C’est devenu une habitude chez Apple. En parallèle d’une mise à jour majeure, la Pomme continue pendant un certain temps à proposer des correctifs pour la génération précédente de ses systèmes. La sortie d’iOS 27 ce lundi 14 septembre ne fait donc pas exception.
iOS 26.7 est désormais proposé aux utilisateurs qui préfèrent rester sous iOS 26 (en effet tous les iPhone compatible avec iOS 26 le sont aussi avec iOS 27). Pas de nouvelle fonction à attendre ici : les notes de version d’Apple se contentent d’indiquer que la mise à jour apporte des correctifs de sécurité à l’iPhone.
L’intérêt est néanmoins important. Il est ainsi possible de conserver iOS 26, par exemple le temps de vérifier la compatibilité de certaines applications ou simplement d’attendre les premiers retours sur iOS 27, sans pour autant renoncer aux derniers correctifs de sécurité.
LES MAC SOUS TAHOE ET SEQUOIA NE SONT PAS OUBLIÉS
Même principe du côté du Mac. En parallèle de macOS 27 Golden Gate, Apple propose macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8. Ces deux versions sont notamment destinées aux utilisateurs qui ne souhaitent pas encore installer Golden Gate, mais aussi aux Mac qui ne peuvent tout simplement pas effectuer cette mise à niveau.
Apple évoque là encore
d’importants correctifs de sécuritéet recommande leur installation à tous les utilisateurs concernés. Les versions finales portent respectivement les numéros de build 25G229 pour macOS Tahoe 26.7 et 24H23 pour macOS Sequoia 15.8, identiques aux dernières Release Candidates diffusées avant leur sortie.
Cette dernière option est particulièrement importante puisque macOS 27 Golden Gate abandonne les Mac Intel : seuls les Mac Apple Silicon peuvent passer à la nouvelle génération du système. Les machines Intel compatibles avec Tahoe disposent donc toujours d’une branche maintenue, même si elles sont désormais privées des nouveautés de Golden Gate.
DES CORRECTIFS DE SÉCURITÉ
Pour le moment, Apple n’a pas encore publié le détail complet des vulnérabilités corrigées par ces nouvelles versions. Il faudra donc attendre la mise à jour de sa page consacrée aux correctifs de sécurité pour connaître précisément les failles concernées.
Ces mises à jour ne sont toutefois pas à négliger. Les précédentes versions de macOS avaient notamment corrigé plusieurs vulnérabilités touchant WebKit, le noyau ou encore le traitement des images. En août, Apple avait ainsi corrigé près de 30 vulnérabilités dans iOS 26.6.1 et macOS Tahoe 26.6.2, dont 21 concernaient WebKit.
QU’EN PENSER ?
Passer immédiatement à iOS 27 ou macOS 27 Golden Gate n’est donc pas indispensable pour rester à jour côté sécurité. iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8 constituent une solution intermédiaire intéressante pour ceux qui préfèrent patienter avant d’adopter les nouveaux systèmes.
Sur Mac, la question ne se pose même plus pour certaines machines : les Mac Intel étant exclus de Golden Gate, ces mises à jour de sécurité deviennent désormais essentielles pour prolonger leur utilisation dans de bonnes conditions.