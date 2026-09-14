Pas prêt pour iOS 27 ou macOS 27 ? Apple déploie iOS 26.7 et des mises à jour pour les anciens Mac

IOS 26.7 POUR CEUX QUI NE VEULENT PAS ENCORE PASSER À IOS 27

LES MAC SOUS TAHOE ET SEQUOIA NE SONT PAS OUBLIÉS

d’importants correctifs de sécurité

DES CORRECTIFS DE SÉCURITÉ

QU’EN PENSER ?



Passer immédiatement à iOS 27 ou macOS 27 Golden Gate n’est donc pas indispensable pour rester à jour côté sécurité. iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8 constituent une solution intermédiaire intéressante pour ceux qui préfèrent patienter avant d’adopter les nouveaux systèmes.



Sur Mac, la question ne se pose même plus pour certaines machines : les Mac Intel étant exclus de Golden Gate, ces mises à jour de sécurité deviennent désormais essentielles pour prolonger leur utilisation dans de bonnes conditions.

C’est devenu une habitude chez Apple.. La sortie d’iOS 27 ce lundi 14 septembre ne fait donc pas exception.(en effet tous les iPhone compatible avec iOS 26 le sont aussi avec iOS 27). Pas de nouvelle fonction à attendre ici : les notes de version d’Apple se contentent d’indiquer queL’intérêt est néanmoins important. Il est ainsi possible de conserver iOS 26, par exempleou simplement d’attendre les premiers retours sur iOS 27, sans pour autant renoncer aux derniers correctifs de sécurité.Même principe du côté du Mac.Ces deux versions sont notamment destinées aux utilisateurs qui ne souhaitent pas encore installer Golden Gate, mais aussi aux Mac quiApple évoque là encoreet recommande leur installation à tous les utilisateurs concernés. Les versions finales portent respectivement les numéros de build 25G229 pour macOS Tahoe 26.7 et 24H23 pour macOS Sequoia 15.8, identiques aux dernières Release Candidates diffusées avant leur sortie.: seuls les Mac Apple Silicon peuvent passer à la nouvelle génération du système. Les machines Intel compatibles avec Tahoe disposent donc toujours d’une branche maintenue, même si elles sont désormais privées des nouveautés de Golden Gate.Pour le moment,Il faudra donc attendre la mise à jour de sa page consacrée aux correctifs de sécurité pour connaître précisément les failles concernées.Ces mises à jour ne sont toutefois pas à négliger. Les précédentes versions de macOS avaient notamment corrigé plusieurs vulnérabilités touchant WebKit, le noyau ou encore le traitement des images. En août, Apple avait ainsi corrigé près de 30 vulnérabilités dans iOS 26.6.1 et macOS Tahoe 26.6.2, dont 21 concernaient WebKit.