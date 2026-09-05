FaceID sur votre Mac, c’est possible !
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Mon MacBook Pro est parfait, cependant il a un défaut : le notch. Je déteste tellement le notch que je le masque en affichant une bande noire sur le haut de l’écran. Je le trouve inutile, d’autant plus qu’il n'intègre pas Face ID. Mais il se trouve que des applications permettent d'avoir une sorte de Face ID sur le Mac !
FaceUnlock est un logiciel qui permet de simuler Face ID. Il enregistre votre visage puis tourne en tâche de fond. Quand l’écran de votre Mac se réveille, appuyez sur Échap ou Entrée pour lancer un scan de votre visage : FaceUnlock vérifie votre identité et tape votre mot de passe à votre place.
Si l’application ne vous reconnait pas, la caméra s’éteint et vous pouvez entrer votre mot de passe manuellement. Laisser une application entrer son mot de passe soulève des questions de sécurité évidentes. Heureusement, FaceUnlock fait tout le traitement en local, rien n’est envoyé à un tiers. Tout est crypté sur le disque, qu'il s'agisse du mot de passe comme des informations sur votre visage.
De plus, l’application est
Si vous voulez éviter d’installer une application pour une seule fonctionnalité, Sapphire est fait pour vous (ainsi que Vorssaint). Non seulement l’application inclue un clone de Face ID comme FaceUnlock, mais elle propose aussi d'autres fonctionnalités. En effet, Sapphire est une application qui cherche, comme beaucoup d'autres, à tirer parti du notch. Ainsi, elle y affiche des informations comme des contrôles pour la musique (avec un affichage proche de la Dynamic Island), la météo, votre calendrier, etc.
La version payante intègre même une IA. Cependant, la version gratuite est déjà intéressante. Elle a beaucoup de fonctionnalités que l’on peut trouver ailleurs, comme la gestion de fenêtres par zone, l’accès au presse-papiers, et j’en passe.
Soyons honnêtes, ces applications ne permettent pas vraiment l’utilisation de Face ID. En effet, leur version est beaucoup moins sécurisée, ne faisant pas un scan 3D de votre visage en projetant des milliers de points infrarouges, comme le fait votre iPhone. Ces applications utilisent simplement la webcam de votre ordinateur, et c'est par définition beaucoup moins précis.
Cependant, cela vous permet de vous logger facilement et rapidement sans avoir à taper votre mot de passe à chaque fois. Je l’utilise sur mon ordinateur de bureau, les problèmes de sécurité étant moindres qu'au travail ou sur un ordinateur portable.
Et vous, Face ID vous manque-t-il sur Mac ?
FaceUnlock
FaceUnlock est un logiciel qui permet de simuler Face ID. Il enregistre votre visage puis tourne en tâche de fond. Quand l’écran de votre Mac se réveille, appuyez sur Échap ou Entrée pour lancer un scan de votre visage : FaceUnlock vérifie votre identité et tape votre mot de passe à votre place.
Si l’application ne vous reconnait pas, la caméra s’éteint et vous pouvez entrer votre mot de passe manuellement. Laisser une application entrer son mot de passe soulève des questions de sécurité évidentes. Heureusement, FaceUnlock fait tout le traitement en local, rien n’est envoyé à un tiers. Tout est crypté sur le disque, qu'il s'agisse du mot de passe comme des informations sur votre visage.
De plus, l’application est
open source. Cependant, c’est un petit projet d’un étudiant. Si vous voulez une application un peu plus aboutie, il existe Sapphire.
Sapphire : Face ID et d’autres fonctionnalités
Si vous voulez éviter d’installer une application pour une seule fonctionnalité, Sapphire est fait pour vous (ainsi que Vorssaint). Non seulement l’application inclue un clone de Face ID comme FaceUnlock, mais elle propose aussi d'autres fonctionnalités. En effet, Sapphire est une application qui cherche, comme beaucoup d'autres, à tirer parti du notch. Ainsi, elle y affiche des informations comme des contrôles pour la musique (avec un affichage proche de la Dynamic Island), la météo, votre calendrier, etc.
La version payante intègre même une IA. Cependant, la version gratuite est déjà intéressante. Elle a beaucoup de fonctionnalités que l’on peut trouver ailleurs, comme la gestion de fenêtres par zone, l’accès au presse-papiers, et j’en passe.
Pas vraiment Face ID
Soyons honnêtes, ces applications ne permettent pas vraiment l’utilisation de Face ID. En effet, leur version est beaucoup moins sécurisée, ne faisant pas un scan 3D de votre visage en projetant des milliers de points infrarouges, comme le fait votre iPhone. Ces applications utilisent simplement la webcam de votre ordinateur, et c'est par définition beaucoup moins précis.
Cependant, cela vous permet de vous logger facilement et rapidement sans avoir à taper votre mot de passe à chaque fois. Je l’utilise sur mon ordinateur de bureau, les problèmes de sécurité étant moindres qu'au travail ou sur un ordinateur portable.
Et vous, Face ID vous manque-t-il sur Mac ?