L’app Mac du jour : Vorssaint peut remplacer beaucoup d’applications payantes
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Si vous êtes comme moi, vous collectionnez des dizaines d’applications (mon dossier Applications a 180 éléments), certaines n’ayant qu’une fonctionnalité intéressante. Or, il existe des applications gratuites qui peuvent vous aider à limiter le nombre de logiciels installés. C’est le cas de l’application du jour : Vorssaint.
Le principe de Vorssaint est de remplacer beaucoup de vos utilitaires. Au lieu d’être une application lourde dont vous utiliserez 10 % des fonctionnalités, Vorssaint a eu la bonne idée d’avoir une organisation modulaire. Ainsi, vous installez uniquement les modules dont vous allez vous servir.
Elle fait partie de ces applications qui vivent dans la barre de menus. Vous aurez alors une liste de fonctionnalités que vous pouvez activer, ou non.
Vous voulez un exemple ? Je vous avais présenté SoundSource, qui vous permet d’assigner à chaque application son mixeur audio. Eh bien Vorssaint vous permet de le faire, et cela gratuitement !
Une de mes applications favorites est iStat Menus qui permet d’afficher l’état de votre machine directement dans la barre de menus. Vous l’avez deviné, Vorssaint a un module permettant de faire exactement cela ! Vous pouvez afficher la charge en temps réel de votre CPU, RAM, les débits réseau et j’en passe.
Ce n’est que le début. Vorssaint peut aussi gérer vos fenêtres. Il peut ainsi remplacer le ⌘Tab natif par une grille, comme AltTab, et intègre un système d’aperçu des fenêtres au survol du Dock.
Vorssaint gère aussi l’historique de votre presse-papiers, en permettant de mettre des favoris, de faire des recherches et de réorganiser le tout afin d’être plus productif.
L’application intègre aussi un désinstalleur, elle permet de nettoyer vos liens copiés en enlevant les paramètres de suivi, possède un mode nettoyage afin de bloquer votre clavier le temps de le nettoyer : pratique pour les ordinateurs portables.
Vorssaint propose un panneau flottant appelé par un raccourci clavier dans lequel on peut ranger ses outils favoris. Par exemple, un aperçu de la webcam (remplaçant ainsi Hand Mirror), une pipette à couleurs, une fonction de capture de texte (remplaçant Text Sniper).
Bref, je vais m’arrêter là sinon l’article serait beaucoup trop long : impossible de tout lister ici. Toujours pas convaincu ? Sachez qu’il est possible de tester l’application directement sur son site en cliquant sur l’icône de l’application dans la barre de menus.
Vorssaint est non seulement une application gratuite, mais aussi open-source. Il est aussi possible de l’installation via Homebrew. Si vous êtes généreux, vous pouvez payer un café pour aider le développeur.
Et vous, allez-vous remplacer des applications par Vorssaint ?
Tout en un
Le principe de Vorssaint est de remplacer beaucoup de vos utilitaires. Au lieu d’être une application lourde dont vous utiliserez 10 % des fonctionnalités, Vorssaint a eu la bonne idée d’avoir une organisation modulaire. Ainsi, vous installez uniquement les modules dont vous allez vous servir.
Elle fait partie de ces applications qui vivent dans la barre de menus. Vous aurez alors une liste de fonctionnalités que vous pouvez activer, ou non.
Tout est possible
Vous voulez un exemple ? Je vous avais présenté SoundSource, qui vous permet d’assigner à chaque application son mixeur audio. Eh bien Vorssaint vous permet de le faire, et cela gratuitement !
Une de mes applications favorites est iStat Menus qui permet d’afficher l’état de votre machine directement dans la barre de menus. Vous l’avez deviné, Vorssaint a un module permettant de faire exactement cela ! Vous pouvez afficher la charge en temps réel de votre CPU, RAM, les débits réseau et j’en passe.
Ce n’est que le début. Vorssaint peut aussi gérer vos fenêtres. Il peut ainsi remplacer le ⌘Tab natif par une grille, comme AltTab, et intègre un système d’aperçu des fenêtres au survol du Dock.
Vorssaint gère aussi l’historique de votre presse-papiers, en permettant de mettre des favoris, de faire des recherches et de réorganiser le tout afin d’être plus productif.
L’application intègre aussi un désinstalleur, elle permet de nettoyer vos liens copiés en enlevant les paramètres de suivi, possède un mode nettoyage afin de bloquer votre clavier le temps de le nettoyer : pratique pour les ordinateurs portables.
Vorssaint propose un panneau flottant appelé par un raccourci clavier dans lequel on peut ranger ses outils favoris. Par exemple, un aperçu de la webcam (remplaçant ainsi Hand Mirror), une pipette à couleurs, une fonction de capture de texte (remplaçant Text Sniper).
Bref, je vais m’arrêter là sinon l’article serait beaucoup trop long : impossible de tout lister ici. Toujours pas convaincu ? Sachez qu’il est possible de tester l’application directement sur son site en cliquant sur l’icône de l’application dans la barre de menus.
Gratuit et open-source
Vorssaint est non seulement une application gratuite, mais aussi open-source. Il est aussi possible de l’installation via Homebrew. Si vous êtes généreux, vous pouvez payer un café pour aider le développeur.
Et vous, allez-vous remplacer des applications par Vorssaint ?