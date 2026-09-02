Fin des Mac Intel : les développeurs encouragés à stopper le développement de leurs apps

Golden Gate

Les développeurs encouragés à arrêter le développement

En supprimant la prise en charge des Mac équipés de processeurs Intel, vous pouvez simplifier votre développement ainsi qu’optimiser la taille de téléchargement et l’espace occupé par l’app sur l’appareil.

Le message d'Apple

Bonjour,



Nous tenons à vous informer que les apps macOS universelles disponibles sur le Mac App Store et nécessitant macOS 13 (ou une version ultérieure) peuvent désormais abandonner la prise en charge des Mac équipés de processeurs Intel.



En supprimant la prise en charge des Mac équipés de processeurs Intel, vous pouvez simplifier votre développement ainsi qu’optimiser la taille de téléchargement et l’espace occupé par l’app sur l’appareil.



Pour supprimer la prise en charge d’Intel, configurez les réglages de compilation de votre app sur « arm64 » uniquement. Recompilez ensuite votre app et soumettez-la au Mac App Store.



Pour rappel, macOS 26 est la dernière version logicielle à prendre en charge les Mac équipés de processeurs Intel. macOS 27 prend uniquement en charge les Mac dotés d’une puce Apple.

Apple s'apprête en effet à, et pousse désormais les développeurs à le faire de leur coté, alors qu'ils ont toujours la possibilité d'offrir des applications universelles.Mais la firme à la Pomme va encore plus loin,En effet, avec un seul binaire, le poids des app peut être réduit d'un bon tiers, voire de moitié dans certains cas.Le Mac Pro 2019 était en effet encore sous x86, et la machine était à l'origine conçue pour durer... Ceux qui ont payé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une telle station de travail doivent l'avoir en travers de la gorge, d'autant que même les pilotes GPU n'ont clairement pas suivi l'évolution du marché.Mais en encourageant les développeurs à supprimer les binaires Intel, la Pomme risque de voir le nombre d'applications universelles disparaître rapidement. On précisera queet que les propriétaires de ces machines ne verront en fait que les dernières mises à jour prenant en charge leur architecture... du moins, pour le moment.