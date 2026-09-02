Fin des Mac Intel : les développeurs encouragés à stopper le développement de leurs apps
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est une petite révolution qui nous attend à la rentrée, macOS 27 alias
Apple s'apprête en effet à abandonner sérieusement l'architecture x86 cette année, et pousse désormais les développeurs à le faire de leur coté, alors qu'ils ont toujours la possibilité d'offrir des applications universelles.
Dans un mail envoyé à tous les développeurs cette nuit, Apple autorise désormais les éditeurs à stopper la compilation Intel, à condition de prendre en charge macOS 13 a minima.
Mais la firme à la Pomme va encore plus loin, en vantant les mérites d'une application mono-plateforme.
La décision pourrait impacter largement ceux qui utilisent encore des Mac anciens, mais pas que ! Le Mac Pro 2019 était en effet encore sous x86, et la machine était à l'origine conçue pour durer... Ceux qui ont payé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une telle station de travail doivent l'avoir en travers de la gorge, d'autant que même les pilotes GPU n'ont clairement pas suivi l'évolution du marché.
La fin des mises à jour de macOS pour les Mac Intel n'était pas forcément problématique tant que l'offre logicielle continuait d'être mise à jour. Mais en encourageant les développeurs à supprimer les binaires Intel, la Pomme risque de voir le nombre d'applications universelles disparaître rapidement. On précisera que les apps Intel resteront quand-même sur l'App Store et que les propriétaires de ces machines ne verront en fait que les dernières mises à jour prenant en charge leur architecture... du moins, pour le moment.
Golden Gatene prendra plus en charge l'émulation Intel et le système n'est d'ailleurs compatible qu'avec les Mac Apple Silicon.
Apple s'apprête en effet à abandonner sérieusement l'architecture x86 cette année, et pousse désormais les développeurs à le faire de leur coté, alors qu'ils ont toujours la possibilité d'offrir des applications universelles.
Les développeurs encouragés à arrêter le développement
Dans un mail envoyé à tous les développeurs cette nuit, Apple autorise désormais les éditeurs à stopper la compilation Intel, à condition de prendre en charge macOS 13 a minima.
Mais la firme à la Pomme va encore plus loin, en vantant les mérites d'une application mono-plateforme.
En supprimant la prise en charge des Mac équipés de processeurs Intel, vous pouvez simplifier votre développement ainsi qu’optimiser la taille de téléchargement et l’espace occupé par l’app sur l’appareil.En effet, avec un seul binaire, le poids des app peut être réduit d'un bon tiers, voire de moitié dans certains cas.
La décision pourrait impacter largement ceux qui utilisent encore des Mac anciens, mais pas que ! Le Mac Pro 2019 était en effet encore sous x86, et la machine était à l'origine conçue pour durer... Ceux qui ont payé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une telle station de travail doivent l'avoir en travers de la gorge, d'autant que même les pilotes GPU n'ont clairement pas suivi l'évolution du marché.
La fin des mises à jour de macOS pour les Mac Intel n'était pas forcément problématique tant que l'offre logicielle continuait d'être mise à jour. Mais en encourageant les développeurs à supprimer les binaires Intel, la Pomme risque de voir le nombre d'applications universelles disparaître rapidement. On précisera que les apps Intel resteront quand-même sur l'App Store et que les propriétaires de ces machines ne verront en fait que les dernières mises à jour prenant en charge leur architecture... du moins, pour le moment.
Le message d'Apple
Bonjour,
Nous tenons à vous informer que les apps macOS universelles disponibles sur le Mac App Store et nécessitant macOS 13 (ou une version ultérieure) peuvent désormais abandonner la prise en charge des Mac équipés de processeurs Intel.
En supprimant la prise en charge des Mac équipés de processeurs Intel, vous pouvez simplifier votre développement ainsi qu’optimiser la taille de téléchargement et l’espace occupé par l’app sur l’appareil.
Pour supprimer la prise en charge d’Intel, configurez les réglages de compilation de votre app sur « arm64 » uniquement. Recompilez ensuite votre app et soumettez-la au Mac App Store.
Pour rappel, macOS 26 est la dernière version logicielle à prendre en charge les Mac équipés de processeurs Intel. macOS 27 prend uniquement en charge les Mac dotés d’une puce Apple.