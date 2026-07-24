Intel renaît dans l’IA : Apple pourrait aussi en profiter

LE GRAND RETOUR D’INTEL DANS LA COURSE À L’IA

DES USINES QUI POURRAIENT INTÉRESSER APPLE

LA ROUTE RESTE LONGUE

Qu’en penser ?



Intel montre enfin des signes de redressement après plusieurs années de difficultés. Si NVIDIA domine toujours largement le marché de l’IA, le secteur est devenu suffisamment vaste pour permettre à plusieurs acteurs de prospérer. Pour Apple, le retour en force d’Intel pourrait aussi représenter une opportunité à moyen terme. Disposer d’un second grand fondeur capable de produire des puces avancées offrirait davantage de flexibilité et réduirait les risques liés à une dépendance quasi exclusive envers TSMC.

Longtempssur les accélérateurs IA etsur les processeurs, Intel semble enfin réussir son pari. Le groupe a enregistré au deuxième trimestre 2026 sa plus forte progression de revenus depuis 2011, une performance portée par l’explosion des investissements dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.Depuis le début de l’année,, faisant du fabricant l’une des meilleures performances du S&P 500. Les résultats publiés cette semaine ont même provoqué une nouvelle hausse de plus de 11 % lors des échanges après Bourse., qui ne recherchent pas uniquement des GPU de NVIDIA, mais également des processeurs serveurs, des contrôleurs mémoire et des composants réseau, des domaines où Intel reste très bien implanté.Au-delà des résultats financiers, Intel poursuit un autre objectif stratégique :. Le groupe investit massivement dans ses nouvelles usines américaines, soutenues par les aides du, afin de concurrencer directement TSMC sur la production de puces les plus avancées.. Plusieurs rumeurs évoquent depuis plusieurs mois une volonté de la firme de diversifier progressivement sa chaîne d’approvisionnement afin de, qui fabrique aujourd’hui l’ensemble des puces Apple Silicon.Si aucun contrat majeur n’a encore été annoncé,Pour Cupertino, disposer d’une capacité de production supplémentaire aux États-Unis constituerait un atout stratégique, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques et de volonté de relocalisation d’une partie de la production.Malgré ce spectaculaire rebond, Intel n’a pas encore rattrapé son retard sur NVIDIA. Les GPU de ce dernier restent la référence pour l’entraînement des grands modèles d’intelligence artificielle, tandis qu’Intel se concentre davantage sur les processeurs serveurs et les puces destinées à l’inférence.Les prochains trimestres seront donc. Intel devra démontrer que cette croissance ne repose pas uniquement sur un pic ponctuel de commandes, mais bien sur une dynamique durable.