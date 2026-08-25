Nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra : Apple inaugure le 2 nm et mise tout sur l'IA locale

On en dit quoi ?



Le message est limpide, Apple transforme ses deux ordinateurs de bureau en machines à IA locale, alors que ni le mini ni le Studio n'avaient jamais été vendus pour ça. Le paradoxe est un peu fou pour une marque souvent jugée à la traîne sur ses propres modèles d'IA, mais qui propose ici la meilleure quincaillerie pour faire tourner tout ça chez soi, à l'abri du cloud. Reste le prix, avec un Mac mini qui franchit la barre des 1 000 euros (adios au passage le M4 accessible) et un Studio Ultra à 6 599 euros, toujours au nom de la flambée du stockage. La promesse est belle, la facture beaucoup moins.