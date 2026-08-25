Nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra : Apple inaugure le 2 nm et mise tout sur l'IA locale
Par Vincent Lautier - Publié le
Coup double et surprise chez Apple. La marque vient de dévoiler un nouveau Mac mini animé par le M6, sa toute première puce Apple Silicon gravée en 2 nm, en même temps qu'un Mac Studio qui retrouve enfin une puce Ultra. Le fil rouge de ces annonces, c'est l'intelligence artificielle en local, avec à la clé des tarifs qui grimpent nettement.
La vraie surprise, c'est que c'est le petit Mac mini qui étrenne le M6 en premier. Apple a visiblement voulu récompenser un segment Mac en pleine forme, avec une croissance de l'ordre de 30 % portée par le succès du MacBook Neo. Gravée en 2 nm, cette puce embarque un processeur à 12 coeurs, découpé en deux super-coeurs, quatre coeurs performants et six coeurs économes, un GPU 12 coeurs doté d'accélérateurs neuronaux et un double moteur neuronal de 16 coeurs taillé pour la génération d'images en local.
Apple annonce une IA jusqu'à quatre fois plus rapide et un graphisme deux fois plus rapide que sur le M4, avec 40 % de mieux côté processeur, et carrément vingt fois plus d'efficacité que le M1 des débuts. Le résultat est présenté comme un bureau always-on, pensé pour coder avec des agents, faire tourner en continu des assistants IA ou retoucher ses photos avec des logiciels gourmands. Comptez 1 049 euros pour commencer, soit 100 euros de plus que l'ancien modèle, la faute à la fameuse crise du stockage et de l'IA.
Pour les utilisateurs plus exigeants, le Mac mini existe aussi en version M5 Pro, qui n'est pas gravée en 2 nm mais grimpe jusqu'à 18 coeurs de processeur, 20 coeurs graphiques et 64 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 307 Go/s, de quoi traiter les requêtes jusqu'à 4,8 fois plus vite que sur le M4 et éditer du ProRes RAW sans broncher. Les deux partagent le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, un Ethernet 2,5 Gb passable en 10 Gb en option et un stockage deux fois plus rapide, mais seul le M5 Pro a droit au Thunderbolt 5, la version M6 se contentant du Thunderbolt 4.
Le châssis, lui, ne bouge pas d'un iota, toujours ce cube ultra-compact de 12,7 cm de côté avec deux USB-C en façade, trois au dos, une prise jack, un port Ethernet et une sortie HDMI. Cette déclinaison M5 Pro démarre à 1 999 euros.
L'autre annonce, c'est le retour d'une puce Ultra sur le Mac Studio, un privilège que la génération M4 n'avait jamais connu. La machine se décline désormais en M5 Max ou en M5 Ultra, cette dernière fusionnant deux M5 Max via la technologie UltraFusion pour atteindre jusqu'à 36 coeurs de processeur, 80 coeurs graphiques et 512 Go de mémoire unifiée à 1,2 To/s de bande passante. Apple assure qu'aucun grand modèle de langage de plusieurs centaines de milliards de paramètres ne lui résiste, le tout en tournant entièrement en local, et qu'il avale jusqu'à 33 flux 8K ProRes 422 en même temps.
En reliant quatre de ces machines en cluster, on obtient même de quoi faire tourner des modèles au-delà du millier de milliards de paramètres, trois fois plus vite en inférence. Le Studio vise clairement les chercheurs en IA, les studios d'effets visuels et le cinéma, avec un M5 Max à 2 999 euros et un M5 Ultra qui s'envole à 6 599 euros. Tout ce petit monde se précommande dès maintenant pour une sortie le 22 septembre, la version 512 Go du Studio attendant fin octobre.
Le message est limpide, Apple transforme ses deux ordinateurs de bureau en machines à IA locale, alors que ni le mini ni le Studio n'avaient jamais été vendus pour ça. Le paradoxe est un peu fou pour une marque souvent jugée à la traîne sur ses propres modèles d'IA, mais qui propose ici la meilleure quincaillerie pour faire tourner tout ça chez soi, à l'abri du cloud. Reste le prix, avec un Mac mini qui franchit la barre des 1 000 euros (adios au passage le M4 accessible) et un Studio Ultra à 6 599 euros, toujours au nom de la flambée du stockage. La promesse est belle, la facture beaucoup moins.
Le M6 inaugure le 2 nm, et c'est le Mac mini qui en profite
La vraie surprise, c'est que c'est le petit Mac mini qui étrenne le M6 en premier. Apple a visiblement voulu récompenser un segment Mac en pleine forme, avec une croissance de l'ordre de 30 % portée par le succès du MacBook Neo. Gravée en 2 nm, cette puce embarque un processeur à 12 coeurs, découpé en deux super-coeurs, quatre coeurs performants et six coeurs économes, un GPU 12 coeurs doté d'accélérateurs neuronaux et un double moteur neuronal de 16 coeurs taillé pour la génération d'images en local.
Apple annonce une IA jusqu'à quatre fois plus rapide et un graphisme deux fois plus rapide que sur le M4, avec 40 % de mieux côté processeur, et carrément vingt fois plus d'efficacité que le M1 des débuts. Le résultat est présenté comme un bureau always-on, pensé pour coder avec des agents, faire tourner en continu des assistants IA ou retoucher ses photos avec des logiciels gourmands. Comptez 1 049 euros pour commencer, soit 100 euros de plus que l'ancien modèle, la faute à la fameuse crise du stockage et de l'IA.
Deux Mac mini, deux philosophies
Pour les utilisateurs plus exigeants, le Mac mini existe aussi en version M5 Pro, qui n'est pas gravée en 2 nm mais grimpe jusqu'à 18 coeurs de processeur, 20 coeurs graphiques et 64 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 307 Go/s, de quoi traiter les requêtes jusqu'à 4,8 fois plus vite que sur le M4 et éditer du ProRes RAW sans broncher. Les deux partagent le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, un Ethernet 2,5 Gb passable en 10 Gb en option et un stockage deux fois plus rapide, mais seul le M5 Pro a droit au Thunderbolt 5, la version M6 se contentant du Thunderbolt 4.
Le châssis, lui, ne bouge pas d'un iota, toujours ce cube ultra-compact de 12,7 cm de côté avec deux USB-C en façade, trois au dos, une prise jack, un port Ethernet et une sortie HDMI. Cette déclinaison M5 Pro démarre à 1 999 euros.
Le Mac Studio retrouve enfin son Ultra
L'autre annonce, c'est le retour d'une puce Ultra sur le Mac Studio, un privilège que la génération M4 n'avait jamais connu. La machine se décline désormais en M5 Max ou en M5 Ultra, cette dernière fusionnant deux M5 Max via la technologie UltraFusion pour atteindre jusqu'à 36 coeurs de processeur, 80 coeurs graphiques et 512 Go de mémoire unifiée à 1,2 To/s de bande passante. Apple assure qu'aucun grand modèle de langage de plusieurs centaines de milliards de paramètres ne lui résiste, le tout en tournant entièrement en local, et qu'il avale jusqu'à 33 flux 8K ProRes 422 en même temps.
En reliant quatre de ces machines en cluster, on obtient même de quoi faire tourner des modèles au-delà du millier de milliards de paramètres, trois fois plus vite en inférence. Le Studio vise clairement les chercheurs en IA, les studios d'effets visuels et le cinéma, avec un M5 Max à 2 999 euros et un M5 Ultra qui s'envole à 6 599 euros. Tout ce petit monde se précommande dès maintenant pour une sortie le 22 septembre, la version 512 Go du Studio attendant fin octobre.
On en dit quoi ?
Le message est limpide, Apple transforme ses deux ordinateurs de bureau en machines à IA locale, alors que ni le mini ni le Studio n'avaient jamais été vendus pour ça. Le paradoxe est un peu fou pour une marque souvent jugée à la traîne sur ses propres modèles d'IA, mais qui propose ici la meilleure quincaillerie pour faire tourner tout ça chez soi, à l'abri du cloud. Reste le prix, avec un Mac mini qui franchit la barre des 1 000 euros (adios au passage le M4 accessible) et un Studio Ultra à 6 599 euros, toujours au nom de la flambée du stockage. La promesse est belle, la facture beaucoup moins.