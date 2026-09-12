L’app Mac du jour : Alcove utilise l'encoche du Mac intelligemment
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Je déteste l'encoche sur mes MacBook Pro. Je trouve qu'il ne sert à rien, il ne permet même pas de cacher Face ID. Toujours est-il que je le déteste à tel point que j'ai configuré mon Mac pour qu'il n'apparaisse pas. Cependant, il existe des applications qui l’utilisent intelligemment : c’est le cas d’Alcove.
Alcove est une application qui promet de rendre l’encoche utile. Comment ? En la transformant en Dynamic Island, comme sur les iPhone. Avec Alcove, l'encoche s'anime quand vous rechargez votre Mac,, connectez vos AirPods ou changez de mode de concentration. L’encoche s’agrandit avec une belle animation et se replie aussi vite. Au lieu de polluer vos notifications, tout est concentré dans cette zone.
Alcove propose un ensemble de widgets comme la météo, les événements du jour, l’autonomie des appareils connectés et j’en passe. Un survol de l’encoche ou un clic permet de les développer. Même écouter de la musique devient plaisant visuellement, avec l’affichage de la pochette, un visualisateur sous forme d’ondes et des boutons pour contrôler la lecture.
Alcove essaie de s’intégrer au mieux à votre Mac : compatibilité avec vos calendriers (Google et iCloud), niveau de batterie des appareils connectés en Bluetooth, etc. Tout est personnalisable, de la taille à la position jusqu’à l’apparence, widget par widget : je me surprends parfois à penser que c’est un outil fourni par Apple tellement il s’intègre bien au système.
Quand j’écris qu’on dirait une application faite par Apple, je le pense. Il existe beaucoup d’applications qui ont les mêmes fonctionnalités qu’Alcove, mais aucune n’est aussi bien finie et aussi fluide. Par exemple, le changement de luminosité ou de volume sonore s'affiche comme dans une Dynamic Island sur Mac, de manière beaucoup plus naturelle qu'en natif.
Ainsi, l’indication du changement de volume est déplacée par Alcove autour de l'encoche au lieu d’en haut à droite. Il en est de même pour la luminosité de l’écran : on se demande d’ailleurs pourquoi Apple ne l’a pas fait ainsi.
Alcove permet un essai gratuit pendant 3 jours. L’application se distingue de la concurrence par son souci du détail et sa finition pour l'instant inégalée. Suite à l’essai, si vous décidez de l’acheter, c'est 15 $ en achat unique, pas d’abonnement.
Et vous, utilisez-vous une application pour tirer parti du notch ?
Une encoche utile ?
Alcove est une application qui promet de rendre l’encoche utile. Comment ? En la transformant en Dynamic Island, comme sur les iPhone. Avec Alcove, l'encoche s'anime quand vous rechargez votre Mac,, connectez vos AirPods ou changez de mode de concentration. L’encoche s’agrandit avec une belle animation et se replie aussi vite. Au lieu de polluer vos notifications, tout est concentré dans cette zone.
Des widgets
Alcove propose un ensemble de widgets comme la météo, les événements du jour, l’autonomie des appareils connectés et j’en passe. Un survol de l’encoche ou un clic permet de les développer. Même écouter de la musique devient plaisant visuellement, avec l’affichage de la pochette, un visualisateur sous forme d’ondes et des boutons pour contrôler la lecture.
Alcove essaie de s’intégrer au mieux à votre Mac : compatibilité avec vos calendriers (Google et iCloud), niveau de batterie des appareils connectés en Bluetooth, etc. Tout est personnalisable, de la taille à la position jusqu’à l’apparence, widget par widget : je me surprends parfois à penser que c’est un outil fourni par Apple tellement il s’intègre bien au système.
Fluide et natif
Quand j’écris qu’on dirait une application faite par Apple, je le pense. Il existe beaucoup d’applications qui ont les mêmes fonctionnalités qu’Alcove, mais aucune n’est aussi bien finie et aussi fluide. Par exemple, le changement de luminosité ou de volume sonore s'affiche comme dans une Dynamic Island sur Mac, de manière beaucoup plus naturelle qu'en natif.
Ainsi, l’indication du changement de volume est déplacée par Alcove autour de l'encoche au lieu d’en haut à droite. Il en est de même pour la luminosité de l’écran : on se demande d’ailleurs pourquoi Apple ne l’a pas fait ainsi.
Achat unique
Alcove permet un essai gratuit pendant 3 jours. L’application se distingue de la concurrence par son souci du détail et sa finition pour l'instant inégalée. Suite à l’essai, si vous décidez de l’acheter, c'est 15 $ en achat unique, pas d’abonnement.
Et vous, utilisez-vous une application pour tirer parti du notch ?