Profitez de licences perpétuelles de Microsoft Office à prix réduit !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Si vous utilisez un Mac et avez besoin de Microsoft Office pour le travail, vos études ou vos tâches quotidiennes, c'est le moment idéal pour passer à la version supérieure. La promotion de Godeal24 sur les logiciels Office propose Office 2021 et Office 2024 pour Mac à des prix réduits (achat unique), offrant ainsi aux utilisateurs une alternative aux abonnements récurrents à Microsoft 365.
Bien que les applications iWork d'Apple fonctionnent bien dans l'écosystème macOS, Microsoft Office reste un choix standard pour les utilisateurs qui échangent régulièrement des fichiers Word, Excel et PowerPoint avec des collègues, des clients ou des utilisateurs Windows. Le choix d’une licence Office perpétuelle peut également permettre d’éviter les frais d’abonnement permanents.
Office 2024 Home s'adresse aux étudiants, aux particuliers et aux créateurs indépendants souhaitant disposer de la dernière version 2024. Il inclut Word, Excel, PowerPoint et OneNote, tout en prenant en charge Apple Silicon et les fonctionnalités de macOS. Son prix actuel est de 119,99 €, contre un prix habituel de 149 €.
Pour les professionnels, les indépendants et les petites entreprises, Office 2021 Famille et Petite Entreprise propose un ensemble d'applications de bureau davantage axé sur les besoins professionnels, sans abonnement récurrent.
Deux options sont actuellement disponibles :
Que vous ayez besoin de la dernière version d'Office 2024 ou d'une licence Office 2021 axée sur les besoins des entreprises, plusieurs options d'achat unique sont disponibles pour les utilisateurs de Mac.
De nombreux utilisateurs possèdent également un PC Windows à côté de leurs appareils Apple et bien que le blocage du 13 juillet avec le passage en lecture seule des applications d'Office 2019 n'ait touché que Mac et iOS, les Ventes Flash de Godeal24 sont l'occasion idéale de mettre à jour vos logiciels PC pour profiter des dernières fonctionnalités à des tarifs encore plus agressifs :
Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Trouver le bon revendeur peut s'avérer difficile. Pourtant, Godeal24 est votre partenaire de confiance pour des licences logicielles garanties avec livraison numérique immédiate : sans frais d'expédition ni coûts cachés, vous accédez simplement à des logiciels pour PC à des prix imbattables. En choisissant Godeal24, vous bénéficiez d'une livraison instantanée de vos logiciels. De plus, en cas de problème, vous pouvez compter sur un service client exceptionnel. L'équipe dédiée de Godeal24 assure une assistance technique gratuite, avant et après l'achat, pour garantir une expérience fluide du début à la fin.
Fort de milliers d'avis et d'une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, Godeal24 a su gagner la confiance d'utilisateurs du monde entier. Choisir Godeal24, c'est bien plus qu'acheter une simple clé de logiciel : c'est réaliser un investissement judicieux dans des produits soutenus par un service de qualité supérieure et offrant une valeur durable.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.
Bien que les applications iWork d'Apple fonctionnent bien dans l'écosystème macOS, Microsoft Office reste un choix standard pour les utilisateurs qui échangent régulièrement des fichiers Word, Excel et PowerPoint avec des collègues, des clients ou des utilisateurs Windows. Le choix d’une licence Office perpétuelle peut également permettre d’éviter les frais d’abonnement permanents.
Office 2024
Office 2024 Home s'adresse aux étudiants, aux particuliers et aux créateurs indépendants souhaitant disposer de la dernière version 2024. Il inclut Word, Excel, PowerPoint et OneNote, tout en prenant en charge Apple Silicon et les fonctionnalités de macOS. Son prix actuel est de 119,99 €, contre un prix habituel de 149 €.
Office 2021
Pour les professionnels, les indépendants et les petites entreprises, Office 2021 Famille et Petite Entreprise propose un ensemble d'applications de bureau davantage axé sur les besoins professionnels, sans abonnement récurrent.
Deux options sont actuellement disponibles :
- Office 2021 Home & Business pour Mac - 89€ : conçu spécialement pour le Mac
- Office 2021 Home & Business pour Mac/PC - 83,99€ : permet l'activation sur un Mac ou un PC (hors Brésil, Japon et Chine)
Que vous ayez besoin de la dernière version d'Office 2024 ou d'une licence Office 2021 axée sur les besoins des entreprises, plusieurs options d'achat unique sont disponibles pour les utilisateurs de Mac.
Vous utilisez aussi Windows ? Les prix chutent encore plus bas
De nombreux utilisateurs possèdent également un PC Windows à côté de leurs appareils Apple et bien que le blocage du 13 juillet avec le passage en lecture seule des applications d'Office 2019 n'ait touché que Mac et iOS, les Ventes Flash de Godeal24 sont l'occasion idéale de mettre à jour vos logiciels PC pour profiter des dernières fonctionnalités à des tarifs encore plus agressifs :
- Windows 11 Professionnel — 12,25 € : Profitez d'une interface modernisée, du chiffrement BitLocker, d'une sécurité de niveau entreprise et des fonctions d'ancrage (Snap Layouts) pour un multitâche fluide. Achat unique, sans aucun abonnement. Parfait pour une nouvelle installation ou une mise à niveau depuis Windows 10.
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 19,99 € : La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC.
- Office 2021 Pro Plus (1 PC) — 28,28 € : La solution économique pour bénéficier d'une version toujours supportée des logiciels classiques de Microsoft. Des outils fiables et familiers sans payer le prix de la dernière nouveauté.
Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus — €31.25 avec le code SGO62
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus — €37.59 avec le code SGO62.
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Qui est Godeal24 ?
Trouver le bon revendeur peut s'avérer difficile. Pourtant, Godeal24 est votre partenaire de confiance pour des licences logicielles garanties avec livraison numérique immédiate : sans frais d'expédition ni coûts cachés, vous accédez simplement à des logiciels pour PC à des prix imbattables. En choisissant Godeal24, vous bénéficiez d'une livraison instantanée de vos logiciels. De plus, en cas de problème, vous pouvez compter sur un service client exceptionnel. L'équipe dédiée de Godeal24 assure une assistance technique gratuite, avant et après l'achat, pour garantir une expérience fluide du début à la fin.
Fort de milliers d'avis et d'une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, Godeal24 a su gagner la confiance d'utilisateurs du monde entier. Choisir Godeal24, c'est bien plus qu'acheter une simple clé de logiciel : c'est réaliser un investissement judicieux dans des produits soutenus par un service de qualité supérieure et offrant une valeur durable.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.