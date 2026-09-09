Profitez de licences perpétuelles de Microsoft Office à prix réduit !

Office 2024

Office 2021

Vous utilisez aussi Windows ? Les prix chutent encore plus bas

Windows 11 Professionnel — 12,25 € : Profitez d'une interface modernisée, du chiffrement BitLocker, d'une sécurité de niveau entreprise et des fonctions d'ancrage (Snap Layouts) pour un multitâche fluide. Achat unique, sans aucun abonnement. Parfait pour une nouvelle installation ou une mise à niveau depuis Windows 10.

Profitez d'une interface modernisée, du chiffrement BitLocker, d'une sécurité de niveau entreprise et des fonctions d'ancrage (Snap Layouts) pour un multitâche fluide. Achat unique, sans aucun abonnement. Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 19,99 € : La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC.

La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC. Office 2021 Pro Plus (1 PC) — 28,28 € : La solution économique pour bénéficier d'une version toujours supportée des logiciels classiques de Microsoft. Des outils fiables et familiers sans payer le prix de la dernière nouveauté.

Qui est Godeal24 ?

Bien que les applications iWork d'Apple fonctionnent bien dans l'écosystème macOS,qui échangent régulièrement des fichiers Word, Excel et PowerPoint avec des collègues, des clients ou des utilisateurs Windows. Le choix d’une licence Office perpétuelle peut également permettre d’éviter les frais d’abonnement permanents.. Il inclut Word, Excel, PowerPoint et OneNote, tout en prenant en charge Apple Silicon et les fonctionnalités de macOS. Son prix actuel est de 119,99 €, contre un prix habituel de 149 €.Pour les professionnels, les indépendants et les petites entreprises,, sans abonnement récurrent.Deux options sont actuellement disponibles :Que vous ayez besoin de la dernière version d'Office 2024 ou d'une licence Office 2021 axée sur les besoins des entreprises, plusieurs options d'achat unique sont disponibles pour les utilisateurs de Mac.De nombreux utilisateurs possèdent également un PC Windows à côté de leurs appareils Apple et bien que le blocage du 13 juillet avec le passage en lecture seule des applications d'Office 2019 n'ait touché que Mac et iOS,Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :Chaque produit est. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.Trouver le bon revendeur peut s'avérer difficile. Pourtant,: sans frais d'expédition ni coûts cachés, vous accédez simplement à des logiciels pour PC à des prix imbattables. En choisissant Godeal24, vous bénéficiez d'une livraison instantanée de vos logiciels. De plus, en cas de problème, vous pouvez compter sur un service client exceptionnel., pour garantir une expérience fluide du début à la fin., Godeal24 a su gagner la confiance d'utilisateurs du monde entier. Choisir Godeal24, c'est bien plus qu'acheter une simple clé de logiciel : c'est réaliser un investissement judicieux dans desUne question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.