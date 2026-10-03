Capture vidéo de l'écran sur Mac : CleanShot X passe à la vidéo avec sa version 5
Par Nicolas Sabatier - Publié le
J’ai déjà écrit un article sur CleanShot X il y a quelques mois. Le développeur vient de sortir une nouvelle version il y a quelques jours. Voici ce qu’elle propose comme nouveautés.
J’ai l’habitude d’utiliser ScreenFlow quand je dois faire une vidéo de mon écran. Cependant, avec l’arrivée de Studio Mode dans CleanShot X, il y a de fortes chances que je l’abandonne. En effet, au lieu d’enregistrer une simple vidéo, CleanShot X vous permet avec le Studio Mode de modifier en profondeur ce que vous avez enregistré. Ainsi, il est possible de faire du montage, changer l’audio, afficher/cacher le curseur (ou changer son apparence), ajouter un zoom ainsi qu’un zoom intelligent qui suit vos actions et j’en passe.
Il est toujours possible d’enregistrer des vidéos, ou des gifs, simplement dans CleanShot X. La version 5 ajoute en plus ce Studio Mode très complet, certainement trop complet pour la plupart des usages.
Une fois la vidéo capturée, vous pouvez tout faire. En plus de pouvoir afficher ou changer l’apparence du curseur, vous pouvez ajouter un effet d’ondulation (comme un galet qu’on lance dans l’eau) pour montrer chaque clic.
Il est possible aussi d’afficher chaque saisie au clavier. Ainsi, plus besoin de KeyCastr.
Le Studio Mode vous permet aussi d'enregistrer le flux vidéo de votre webcam que vous pouvez afficher partout sur l’écran. Vous pouvez aussi changer le fond, le rapport hauteur/largeur, arrondir les angles de la vidéo tout en ajoutant une ombre et éventuellement du flou de mouvement.
En ce qui concerne l’audio, vous pouvez garder, ou non, le son de l’ordinateur. Il est aussi possible d’enregistrer le micro en même temps que la saisie de la vidéo. On peut cependant regretter l’impossibilité d’ajouter une autre piste audio, c’est vraiment dommage. Impossible par exemple de faire une vidéo et d'ajouter une voix off enregistrée séparément, chose que permet ScreenFlow. Impossible du coup aussi d’avoir plusieurs pistes audio et de les mixer/régler séparément.
J’ai contacté le développeur concernant ce point, voici sa réponse :
C’est suffisamment rare pour le souligner : CleanShot X est une application native et cela se sent. Non seulement elle est agréable à utiliser mais elle est aussi très rapide. Par exemple, les exports se font à une vitesse record, utilisant l’encodage matériel du Mac.
La version 5 est une mise à jour payante. Si vous possédiez la version précédente, elle vous coûtera 22,80 $ (TVA comprise). Si vous n'aviez pas acheté la version précédente, il faudra payer 35 $.
Cependant, le système de licence est un peu particulier. En effet, chaque licence vous offre un an de mises à jour, tout en vous laissant utiliser l'application au-delà de cette période.
Sinon, vous avez la possibilité de renouveler chaque année pour 22,80 $. Autre option, l’abonnement CleanShot Pro à 10 $ par mois qui ajoute un hébergement de vos captures et d’autres joyeusetés comme un domaine personnalisé.
Notons aussi que Setapp propose CleanShot X dans son catalogue avec une semaine d'essai gratuit.
Et vous, utilisez-vous une application tierce pour réaliser des captures d'écran ou capturer de la vidéo de votre Mac ?
Studio Mode : pour enregistrer une vidéo de votre écran
J’ai l’habitude d’utiliser ScreenFlow quand je dois faire une vidéo de mon écran. Cependant, avec l’arrivée de Studio Mode dans CleanShot X, il y a de fortes chances que je l’abandonne. En effet, au lieu d’enregistrer une simple vidéo, CleanShot X vous permet avec le Studio Mode de modifier en profondeur ce que vous avez enregistré. Ainsi, il est possible de faire du montage, changer l’audio, afficher/cacher le curseur (ou changer son apparence), ajouter un zoom ainsi qu’un zoom intelligent qui suit vos actions et j’en passe.
Il est toujours possible d’enregistrer des vidéos, ou des gifs, simplement dans CleanShot X. La version 5 ajoute en plus ce Studio Mode très complet, certainement trop complet pour la plupart des usages.
Un mode plus que complet
Une fois la vidéo capturée, vous pouvez tout faire. En plus de pouvoir afficher ou changer l’apparence du curseur, vous pouvez ajouter un effet d’ondulation (comme un galet qu’on lance dans l’eau) pour montrer chaque clic.
Il est possible aussi d’afficher chaque saisie au clavier. Ainsi, plus besoin de KeyCastr.
Le Studio Mode vous permet aussi d'enregistrer le flux vidéo de votre webcam que vous pouvez afficher partout sur l’écran. Vous pouvez aussi changer le fond, le rapport hauteur/largeur, arrondir les angles de la vidéo tout en ajoutant une ombre et éventuellement du flou de mouvement.
En ce qui concerne l’audio, vous pouvez garder, ou non, le son de l’ordinateur. Il est aussi possible d’enregistrer le micro en même temps que la saisie de la vidéo. On peut cependant regretter l’impossibilité d’ajouter une autre piste audio, c’est vraiment dommage. Impossible par exemple de faire une vidéo et d'ajouter une voix off enregistrée séparément, chose que permet ScreenFlow. Impossible du coup aussi d’avoir plusieurs pistes audio et de les mixer/régler séparément.
J’ai contacté le développeur concernant ce point, voici sa réponse :
« La version 5.0 n'est en réalité qu'un début. Nous avons de nombreux projets pour l'éditeur vidéo, mais bien faire les choses prend du temps. Nous commencerons par certaines des fonctionnalités les plus demandées, comme le floutage de certaines parties d'une vidéo et l'accélération des clips.
Nous prévoyons également d'introduire des fonctionnalités d'édition audio plus avancées. Je ne peux pas encore vous donner de calendrier précis, mais c'est sans aucun doute un projet que nous envisageons pour les prochaines versions. »
Une application native
C’est suffisamment rare pour le souligner : CleanShot X est une application native et cela se sent. Non seulement elle est agréable à utiliser mais elle est aussi très rapide. Par exemple, les exports se font à une vitesse record, utilisant l’encodage matériel du Mac.
Prix qui pique
La version 5 est une mise à jour payante. Si vous possédiez la version précédente, elle vous coûtera 22,80 $ (TVA comprise). Si vous n'aviez pas acheté la version précédente, il faudra payer 35 $.
Cependant, le système de licence est un peu particulier. En effet, chaque licence vous offre un an de mises à jour, tout en vous laissant utiliser l'application au-delà de cette période.
Sinon, vous avez la possibilité de renouveler chaque année pour 22,80 $. Autre option, l’abonnement CleanShot Pro à 10 $ par mois qui ajoute un hébergement de vos captures et d’autres joyeusetés comme un domaine personnalisé.
Notons aussi que Setapp propose CleanShot X dans son catalogue avec une semaine d'essai gratuit.
Et vous, utilisez-vous une application tierce pour réaliser des captures d'écran ou capturer de la vidéo de votre Mac ?