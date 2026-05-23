L’app Mac du jour : CleanShot X prendre votre écran en photo et plus encore
Par Nicolas Sabatier - Publié le
L’impression d’écran a bien évolué avec macOS. Aujourd’hui, un simple ⇧⌘5 est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Cependant, pour ceux étant plus exigeants ou ayant des besoins spécifiques, CleanShot X propose des fonctionnalités intéressantes.
CleanShot X vous permet de capturer une zone de l’écran, tout l’écran ou encore une fenêtre. Jusque-là, rien que du classique. Cependant, elle permet aussi de capturer une page web longue en faisant dérouler l’affichage, automatiquement ou non. Elle permet aussi de faire une impression d’écran après un minuteur, pratique pour prendre en photo une liste déroulante.
CleanShot X est capable aussi de capturer de la vidéo. Elle vous propose de l’enregistrer au format GIF. L’application vous laisse la possibilité d’intégrer le flux vidéo de la webcam, pratique pour des démonstrations ou des tutoriels.
Personnellement, je l’utilise tous les jours. La fonctionnalité que j’adore est le fait de pouvoir mettre des annotations comme du texte, une flèche ou flouter une zone. Moi qui suis très mauvais dans les logiciels comme Photoshop, cela me permet de faire des modifications facilement et surtout rapidement.
Autre fonctionnalité utile, CleanShot X vous permet de copier n’importe quel texte affiché. Personnellement, j’ai l’habitude d’utiliser pour cela TextSniper, mais il faut admettre que l’intégration dans CleanShot X de cette fonctionnalité est très pratique.
CleanShot X a un service d’hébergement d’image intégré. Cela vous permet de pouvoir partager en un clic une image que vous venez de capturer. Néanmoins, il est aussi possible d’enregistrer les images en local ainsi que de les copier dans le presse-papier. Chose très pratique : l’historique des captures de la journée est accessible dans l’application.
Il serait trop long de lister toutes les fonctionnalités de CleanShot X. Mais force est d’admettre que c’est une application complète et régulièrement mise à jour par son développeur. Je recommande.
CleanShot X coûte 29 $ (35 $ avec la TVA), avec un an de mises à jour incluses (les mises à jour au-delà d'un an se renouvellent optionnellement). Il est aussi possible de souscrire un abonnement de 8 $ par mois, qui inclut l’hébergement illimité des images. L’application est également disponible dans Setapp.
Cleanshot chez Setapp
Personnellement, CleanShot X a remplacé l’outil de capture de macOS. Tous les raccourcis de capture ouvrent maintenant CleanShot X.
Et vous, qu’utilisez-vous comme application d’impression d’écran ?
CleanShot X peut tout faire
CleanShot X vous permet de capturer une zone de l’écran, tout l’écran ou encore une fenêtre. Jusque-là, rien que du classique. Cependant, elle permet aussi de capturer une page web longue en faisant dérouler l’affichage, automatiquement ou non. Elle permet aussi de faire une impression d’écran après un minuteur, pratique pour prendre en photo une liste déroulante.
La vidéo aussi !
CleanShot X est capable aussi de capturer de la vidéo. Elle vous propose de l’enregistrer au format GIF. L’application vous laisse la possibilité d’intégrer le flux vidéo de la webcam, pratique pour des démonstrations ou des tutoriels.
Annotation
Personnellement, je l’utilise tous les jours. La fonctionnalité que j’adore est le fait de pouvoir mettre des annotations comme du texte, une flèche ou flouter une zone. Moi qui suis très mauvais dans les logiciels comme Photoshop, cela me permet de faire des modifications facilement et surtout rapidement.
Autre fonctionnalité utile, CleanShot X vous permet de copier n’importe quel texte affiché. Personnellement, j’ai l’habitude d’utiliser pour cela TextSniper, mais il faut admettre que l’intégration dans CleanShot X de cette fonctionnalité est très pratique.
Partage facilité
CleanShot X a un service d’hébergement d’image intégré. Cela vous permet de pouvoir partager en un clic une image que vous venez de capturer. Néanmoins, il est aussi possible d’enregistrer les images en local ainsi que de les copier dans le presse-papier. Chose très pratique : l’historique des captures de la journée est accessible dans l’application.
Il serait trop long de lister toutes les fonctionnalités de CleanShot X. Mais force est d’admettre que c’est une application complète et régulièrement mise à jour par son développeur. Je recommande.
Prix unique
CleanShot X coûte 29 $ (35 $ avec la TVA), avec un an de mises à jour incluses (les mises à jour au-delà d'un an se renouvellent optionnellement). Il est aussi possible de souscrire un abonnement de 8 $ par mois, qui inclut l’hébergement illimité des images. L’application est également disponible dans Setapp.
Cleanshot chez Setapp
Personnellement, CleanShot X a remplacé l’outil de capture de macOS. Tous les raccourcis de capture ouvrent maintenant CleanShot X.
Et vous, qu’utilisez-vous comme application d’impression d’écran ?