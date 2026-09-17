Amazon brade cet écran 5K Asus ProArt 27 pouces à 499€ : son meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec son ProArt Display PA27JCV, ASUS s’adresse clairement aux créateurs de contenu, photographes, vidéastes et utilisateurs à la recherche d’un écran offrant à la fois une définition élevée et une reproduction fidèle des couleurs.
Asus persiste et signe dans le créneau des écrans pour créatifs avec le ProArt Display PA27JCV, un 27 pouces IPS qui vise directement les monteurs vidéo, étalonneurs, photographes et autres graphistes équipés d'un Mac. Et le argument massue tient en une phrase : sa dalle 5K offre une définition de 5120 x 2880 pixels, pour une résolution de 218 PPI, soit exactement les mêmes caractéristiques que le Studio Display d'Apple. Ce qui garantit une gestion sans faille de l'affichage par macOS. De quoi caler timeline, palette d'outils et fenêtre de prévisualisation côte à côte sans jongler entre les espaces.
Sur le papier, le PA27JCV est plutôt complet pour ce niveau de gamme et ce tarif : 99 % DCI-P3, 100 % sRGB, 95 % Adobe RGB, une profondeur de 10 bits (1,07 milliard de couleurs) et un Delta E inférieur à 2 grâce à un calibrage usine individuel, certifié Calman Verified. On y ajoute le support VESA DisplayHDR 500 et un traitement anti-reflet maison, le LuxPixel AGLR, qui limite les halos sous éclairage direct, un vrai plus pour qui travaille près d'une fenêtre.
Le point fort de ce ProArt reste sa polyvalence niveau connectique (surtout face au Studio Display et son unique entrée vidéo) : un USB-C avec DisplayPort et 96 W de Power Delivery permet de recharger un MacBook Pro et d'afficher l'image sur un seul câble, complété par du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.1 et un hub USB 3.2. L'Auto KVM intégré permet en plus de basculer clavier et souris entre deux machines sans débrancher quoi que ce soit, pratique pour qui jongle entre un Mac et un PC. Asus a également travaillé l'ergonomie : base réduite, tranche affinée à 8 mm minimum, réglages complets en hauteur, inclinaison, rotation et pivot vers le mode portrait, le tout avec une fixation VESA.
ASUS ProArt Display PA27JCV
Asus persiste et signe dans le créneau des écrans pour créatifs avec le ProArt Display PA27JCV, un 27 pouces IPS qui vise directement les monteurs vidéo, étalonneurs, photographes et autres graphistes équipés d'un Mac. Et le argument massue tient en une phrase : sa dalle 5K offre une définition de 5120 x 2880 pixels, pour une résolution de 218 PPI, soit exactement les mêmes caractéristiques que le Studio Display d'Apple. Ce qui garantit une gestion sans faille de l'affichage par macOS. De quoi caler timeline, palette d'outils et fenêtre de prévisualisation côte à côte sans jongler entre les espaces.
Ergonomie et connectique au rendez-vous
Sur le papier, le PA27JCV est plutôt complet pour ce niveau de gamme et ce tarif : 99 % DCI-P3, 100 % sRGB, 95 % Adobe RGB, une profondeur de 10 bits (1,07 milliard de couleurs) et un Delta E inférieur à 2 grâce à un calibrage usine individuel, certifié Calman Verified. On y ajoute le support VESA DisplayHDR 500 et un traitement anti-reflet maison, le LuxPixel AGLR, qui limite les halos sous éclairage direct, un vrai plus pour qui travaille près d'une fenêtre.
Le point fort de ce ProArt reste sa polyvalence niveau connectique (surtout face au Studio Display et son unique entrée vidéo) : un USB-C avec DisplayPort et 96 W de Power Delivery permet de recharger un MacBook Pro et d'afficher l'image sur un seul câble, complété par du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.1 et un hub USB 3.2. L'Auto KVM intégré permet en plus de basculer clavier et souris entre deux machines sans débrancher quoi que ce soit, pratique pour qui jongle entre un Mac et un PC. Asus a également travaillé l'ergonomie : base réduite, tranche affinée à 8 mm minimum, réglages complets en hauteur, inclinaison, rotation et pivot vers le mode portrait, le tout avec une fixation VESA.