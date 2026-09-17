Amazon brade cet écran 5K Asus ProArt 27 pouces à 499€ : son meilleur prix !

ASUS ProArt Display PA27JCV

Ergonomie et connectique au rendez-vous

Asus persiste et signe dans le créneau des écrans pour créatifs avec le ProArt Display PA27JCV, un 27 pouces IPS qui vise directement les monteurs vidéo, étalonneurs, photographes et autres graphistes équipés d'un Mac. Et le argument massue tient en une phrase :. Ce qui garantit une gestion sans faille de l'affichage par macOS. De quoi caler timeline, palette d'outils et fenêtre de prévisualisation côte à côte sans jongler entre les espaces.Sur le papier,: 99 % DCI-P3, 100 % sRGB, 95 % Adobe RGB, une profondeur de 10 bits (1,07 milliard de couleurs) et un Delta E inférieur à 2 grâce à un calibrage usine individuel, certifié Calman Verified. On y ajoute le support VESA DisplayHDR 500 et un traitement anti-reflet maison, le LuxPixel AGLR, qui limite les halos sous éclairage direct, un vrai plus pour qui travaille près d'une fenêtre.Le point fort de ce ProArt reste(surtout face au Studio Display et son unique entrée vidéo) : un USB-C avec DisplayPort et 96 W de Power Delivery permet de recharger un MacBook Pro et d'afficher l'image sur un seul câble, complété par du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.1 et un hub USB 3.2. L'Auto KVM intégré permet en plus de basculer clavier et souris entre deux machines sans débrancher quoi que ce soit, pratique pour qui jongle entre un Mac et un PC. Asus a également travaillé l'ergonomie : base réduite, tranche affinée à 8 mm minimum, réglages complets en hauteur, inclinaison, rotation et pivot vers le mode portrait, le tout avec une fixation VESA.