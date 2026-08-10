De nouveaux MacBook Pro M6 et iMac en approche : que faut-il en attendre ?
Par Laurence - Publié le
Apple n’en aurait pas terminé avec ses nouveautés pour 2026. Après la traditionnelle keynote de septembre consacrée aux nouveaux iPhone et Apple Watch, Cupertino pourrait rapidement enchaîner avec plusieurs Mac. Apparemment, un nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 serait notamment attendu en octobre, accompagné d’une nouvelle génération d’iMac.
D'après Bloomberg, Apple préparerait tout d’abord le renouvellement du MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme. Il conserverait a priori le design actuel, mais inaugurerait la nouvelle puce M6.
Il pourrait bien être lancé quelques semaines seulement après les nouveaux iPhone. Mais ce calendrier ne serait finalement pas très surprenant, Apple profitant régulièrement du mois d’octobre pour présenter ses nouveaux Mac.
Mark Gurman apporte également un indice supplémentaire : Apple testerait déjà cette nouvelle machine avec macOS 27.1, une mise à jour dont la sortie publique serait justement prévue pour la fin du mois d’octobre. Ce MacBook Pro M6 ne constituerait toutefois que la première étape du renouvellement de la gamme.
La situation serait un peu particulière cette année. La firme californienne préparerait en parallèle une refonte plus importante de ses MacBook Pro haut de gamme, mais ces derniers pourraient arriver plus tard, entre la fin 2026 et le début 2027.
Ces machines adopteraient notamment un écran OLED, une évolution importante après plusieurs générations équipées de dalles mini-LED. Elles seraient proposées avec des puces M5 Pro et M5 Max, ce qui créerait temporairement une gamme assez inhabituelle avec un modèle d’entrée de gamme utilisant une puce M6 plus récente.
Cette différence de génération s’expliquerait surtout par le calendrier de développement des nouveaux MacBook Pro OLED, dont la conception nécessiterait davantage de changements que le simple renouvellement du modèle 14 pouces actuel.
Apple profiterait également de cette période pour mettre à jour l’iMac 24 pouces, actuellement équipé de la puce M4. La nouvelle génération pourrait recevoir une puce M5 ou M6, Gurman ne semblant pas encore disposer d’informations suffisamment précises pour trancher entre les deux possibilités. Aucun changement important de design ne serait en revanche attendu. En outre, elle travaillerait bien sur un iMac 24 pouces équipé d’un écran OLED, mais ce modèle serait encore éloigné de sa commercialisation et ne devrait pas arriver avant plusieurs années.
Après une rentrée de septembre qui devrait être particulièrement chargée du côté de l’iPhone, Apple pourrait donc réserver octobre aux Mac, avec des évolutions essentiellement internes. Le MacBook Pro M6 serait évidemment le modèle à surveiller, mais son positionnement pourrait rendre la gamme assez difficile à lire si les MacBook Pro OLED équipés des M5 Pro et M5 Max arrivent quelques mois plus tard. Pour ceux qui attendent surtout une véritable évolution du design et de l’écran, il pourrait donc être intéressant de patienter encore un peu.
UN PREMIER MACBOOK PRO AVEC LA PUCE M6
D'après Bloomberg, Apple préparerait tout d’abord le renouvellement du MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme. Il conserverait a priori le design actuel, mais inaugurerait la nouvelle puce M6.
Il pourrait bien être lancé quelques semaines seulement après les nouveaux iPhone. Mais ce calendrier ne serait finalement pas très surprenant, Apple profitant régulièrement du mois d’octobre pour présenter ses nouveaux Mac.
Mark Gurman apporte également un indice supplémentaire : Apple testerait déjà cette nouvelle machine avec macOS 27.1, une mise à jour dont la sortie publique serait justement prévue pour la fin du mois d’octobre. Ce MacBook Pro M6 ne constituerait toutefois que la première étape du renouvellement de la gamme.
LES MODÈLES HAUT DE GAMME ATTENDRAIENT ENCORE
La situation serait un peu particulière cette année. La firme californienne préparerait en parallèle une refonte plus importante de ses MacBook Pro haut de gamme, mais ces derniers pourraient arriver plus tard, entre la fin 2026 et le début 2027.
Ces machines adopteraient notamment un écran OLED, une évolution importante après plusieurs générations équipées de dalles mini-LED. Elles seraient proposées avec des puces M5 Pro et M5 Max, ce qui créerait temporairement une gamme assez inhabituelle avec un modèle d’entrée de gamme utilisant une puce M6 plus récente.
Cette différence de génération s’expliquerait surtout par le calendrier de développement des nouveaux MacBook Pro OLED, dont la conception nécessiterait davantage de changements que le simple renouvellement du modèle 14 pouces actuel.
UN NOUVEL IMAC ÉGALEMENT EN PRÉPARATION
Apple profiterait également de cette période pour mettre à jour l’iMac 24 pouces, actuellement équipé de la puce M4. La nouvelle génération pourrait recevoir une puce M5 ou M6, Gurman ne semblant pas encore disposer d’informations suffisamment précises pour trancher entre les deux possibilités. Aucun changement important de design ne serait en revanche attendu. En outre, elle travaillerait bien sur un iMac 24 pouces équipé d’un écran OLED, mais ce modèle serait encore éloigné de sa commercialisation et ne devrait pas arriver avant plusieurs années.
Qu’en penser ?
Après une rentrée de septembre qui devrait être particulièrement chargée du côté de l’iPhone, Apple pourrait donc réserver octobre aux Mac, avec des évolutions essentiellement internes. Le MacBook Pro M6 serait évidemment le modèle à surveiller, mais son positionnement pourrait rendre la gamme assez difficile à lire si les MacBook Pro OLED équipés des M5 Pro et M5 Max arrivent quelques mois plus tard. Pour ceux qui attendent surtout une véritable évolution du design et de l’écran, il pourrait donc être intéressant de patienter encore un peu.