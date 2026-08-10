De nouveaux MacBook Pro M6 et iMac en approche : que faut-il en attendre ?

Qu’en penser ?



Après une rentrée de septembre qui devrait être particulièrement chargée du côté de l’iPhone, Apple pourrait donc réserver octobre aux Mac, avec des évolutions essentiellement internes. Le MacBook Pro M6 serait évidemment le modèle à surveiller, mais son positionnement pourrait rendre la gamme assez difficile à lire si les MacBook Pro OLED équipés des M5 Pro et M5 Max arrivent quelques mois plus tard. Pour ceux qui attendent surtout une véritable évolution du design et de l’écran, il pourrait donc être intéressant de patienter encore un peu.