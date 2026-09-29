Disques durs : quelle marque tombe le moins en panne ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Une étude portant sur plus de 443 000 disques durs donne l'avantage à HGST et Western Digital, alors que Toshiba décroche avec l'âge. Les chercheurs ont comparé des années de fonctionnement dans les centres de données de Backblaze, avec des écarts assez nets entre les fabricants. De quoi regarder autrement le disque auquel vous confiez vos fichiers.
Backblaze met à disposition depuis 2013 les relevés quotidiens de ses disques, avec leur modèle, leur température et les pannes enregistrées. Christoph Siemroth, de l'université d'Essex, et Yeomyung Park, de l'université Sungkyunkwan, ont utilisé ces données jusqu'au deuxième trimestre 2025 pour étudier 443 156 HDD, soit plus de 1,66 million d'années de fonctionnement cumulées.
Leur comparaison tient compte de l'âge, de la capacité et du format des disques, mais aussi de leur température, car les fabricants n'ont pas tous été achetés aux mêmes périodes. Les disques retirés alors qu'ils fonctionnaient encore sont aussi pris en compte, sans être comptés comme des pannes. On évite donc de pénaliser une marque simplement parce que son matériel est plus vieux.
À caractéristiques comparables, les disques HGST présentent un risque de panne environ 59 % plus faible que les Seagate, et les Western Digital un risque environ 48 % plus faible. À l’inverse, les Toshiba affichent un risque de panne environ 7 % plus élevé que les Seagate. HGST ayant été racheté par Western Digital en 2012, ses anciens modèles ne sont toutefois plus des références que l’on peut acheter neuves aujourd’hui.
Les Toshiba deviennent les plus défaillants vers cinquante mois de service. À cinq ans, leur taux de panne mensuel dépasse quatre fois celui observé durant leurs premières années, un vieillissement franchement peu rassurant. Attention au sens de la comparaison, le facteur quatre concerne les jeunes Toshiba, pas l'ensemble des disques concurrents.
Les modèles étudiés sont surtout des disques d'entreprise, avec des conditions d'utilisation différentes de celles de votre NAS ou du boîtier USB branché au Mac. Les auteurs préviennent que le classement peut changer pour le grand public et les références récentes. À peine 0,52 % des disques ont été observés au-delà de dix ans, ce qui limite aussi les conclusions sur leur longévité.
La température compte quand même, puisque dix degrés supplémentaires en moyenne sont associés à un risque de panne supérieur d'environ 23 %. Soigner la ventilation est donc plus utile que de considérer un disque comme éternel parce qu'il porte le bon logo.
Le mauvais résultat de Toshiba mérite d'être connu, mais changer de marque ne suffit pas pour protéger vos fichiers. Sur Mac, Time Machine peut utiliser plusieurs disques et répartir les sauvegardes entre eux, ce qui permet d'en conserver un dans un autre lieu. On préfère cette précaution à la recherche d'un disque supposé indestructible, surtout quand il doit garder des années de photos de famille.
443 000 disques suivis
Backblaze met à disposition depuis 2013 les relevés quotidiens de ses disques, avec leur modèle, leur température et les pannes enregistrées. Christoph Siemroth, de l'université d'Essex, et Yeomyung Park, de l'université Sungkyunkwan, ont utilisé ces données jusqu'au deuxième trimestre 2025 pour étudier 443 156 HDD, soit plus de 1,66 million d'années de fonctionnement cumulées.
Leur comparaison tient compte de l'âge, de la capacité et du format des disques, mais aussi de leur température, car les fabricants n'ont pas tous été achetés aux mêmes périodes. Les disques retirés alors qu'ils fonctionnaient encore sont aussi pris en compte, sans être comptés comme des pannes. On évite donc de pénaliser une marque simplement parce que son matériel est plus vieux.
Toshiba vieillit moins bien
À caractéristiques comparables, les disques HGST présentent un risque de panne environ 59 % plus faible que les Seagate, et les Western Digital un risque environ 48 % plus faible. À l’inverse, les Toshiba affichent un risque de panne environ 7 % plus élevé que les Seagate. HGST ayant été racheté par Western Digital en 2012, ses anciens modèles ne sont toutefois plus des références que l’on peut acheter neuves aujourd’hui.
Les Toshiba deviennent les plus défaillants vers cinquante mois de service. À cinq ans, leur taux de panne mensuel dépasse quatre fois celui observé durant leurs premières années, un vieillissement franchement peu rassurant. Attention au sens de la comparaison, le facteur quatre concerne les jeunes Toshiba, pas l'ensemble des disques concurrents.
Et votre disque externe ?
Les modèles étudiés sont surtout des disques d'entreprise, avec des conditions d'utilisation différentes de celles de votre NAS ou du boîtier USB branché au Mac. Les auteurs préviennent que le classement peut changer pour le grand public et les références récentes. À peine 0,52 % des disques ont été observés au-delà de dix ans, ce qui limite aussi les conclusions sur leur longévité.
La température compte quand même, puisque dix degrés supplémentaires en moyenne sont associés à un risque de panne supérieur d'environ 23 %. Soigner la ventilation est donc plus utile que de considérer un disque comme éternel parce qu'il porte le bon logo.
On en dit quoi ?
Le mauvais résultat de Toshiba mérite d'être connu, mais changer de marque ne suffit pas pour protéger vos fichiers. Sur Mac, Time Machine peut utiliser plusieurs disques et répartir les sauvegardes entre eux, ce qui permet d'en conserver un dans un autre lieu. On préfère cette précaution à la recherche d'un disque supposé indestructible, surtout quand il doit garder des années de photos de famille.