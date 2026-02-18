Les disques durs n'ont jamais été aussi fiables, par contre vous ne pouvez plus en acheter
Publié le
Backblaze vient de publier son rapport annuel sur la fiabilité des disques durs, et les nouvelles sont plutôt bonnes : le taux de panne tombe à 1,36 % sur plus de 337 000 disques analysés. C'est le meilleur résultat depuis trois ans. Mais en parallèle, la demande de l'IA fait exploser les prix.
Backblaze, le spécialiste américain du stockage cloud, surveille en continu plus de 340 000 disques durs dans ses data centers. Pour 2025, le taux de panne annualisé (l'AFR) tombe à 1,36 %, contre 1,55 % en 2024 et 1,70 % en 2023. Sur l'ensemble de l'année, 4 317 disques ont lâché sur plus de 115 millions de jours de fonctionnement cumulés. Le parc a bien évolué aussi : les modèles de 14 à 16 To représentent désormais 52 % de la flotte, et les disques de 20 To et plus pèsent près de 23 %. Les petites capacités (12 To et moins) ne représentent plus qu'un quart du total.
Côté modèles, le WDC de 26 To n'a enregistré qu'une seule panne sur toute l'année pour 1 200 unités déployées, soit un AFR de 0,40 %. Le Seagate 16 To affiche un bilan quasiment parfait lui aussi. Par contre, le HGST de 8 To est le cancre du lot avec un AFR de 10,29 %. Backblaze suspecte une sensibilité aux vibrations, aggravée par l'âge de ces disques (7 ans et demi de service, ça commence à faire). Le Toshiba 16 To a aussi posé des problèmes avec un AFR trimestriel qui a grimpé jusqu'à 16,95 % avant d'être corrigé par une mise à jour firmware. Comme quoi, même un mauvais disque peut être rattrapé par un bon patch.
Les disques sont peut-être plus fiables, mais ça ne veut pas dire qu'il sera facile de s'en procurer. On vous l'a dit, Western Digital a annoncé que sa production 2026 est presque entièrement réservée par ses sept plus gros clients, tous dans le secteur des data centers et de l'IA. Le cloud représente 89 % du chiffre d'affaires de WD, contre 5 % pour le grand public. Et ça se ressent sur les tarifs : entre septembre 2025 et janvier 2026, la hausse moyenne atteint 46 %. L'entraînement des modèles d'IA nécessite des volumes de stockage énormes, et les disques durs sont toujours la solution la plus rentable pour stocker des exaoctets de données. Du coup, les particuliers et les petites entreprises passent en dernier.
C'est tellement agaçant… Les disques durs n'ont quasiment jamais été aussi fiables, et pourtant c'est devenu impossible d'en acheter à prix correct. Quand sept clients suffisent à absorber toute la production d'un géant comme Western Digital, on voit bien que le marché a complètement basculé. Pour ceux qui ont un NAS à remplir ou un serveur à monter, le bon réflexe c'est probablement de ne pas trop traîner, parce que les tarifs ne vont pas baisser de sitôt. Mais bon, en vrai c'est déjà presque trop tard.
