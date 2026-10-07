Floodtide veut remplacer MacUpdater, pour 13 euros sans abonnement

On en dit quoi ?

L'approche a du sens. MacUpdater est mort de sa base de données, et Floodtide se construit justement sans. Le projet est quand même porté par un développeur seul, et c'est le pari habituel avec ce genre d'utilitaire : on achète la disponibilité d'une seule personne sur la durée. À 13 euros sans abonnement, le risque est limité, et l'essai de deux semaines vous en dira plus qu'une fiche produit. Pour tous ceux qui jonglent avec des dizaines d'applications hors Mac App Store,