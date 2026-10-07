Floodtide veut remplacer MacUpdater, pour 13 euros sans abonnement
Par Vincent Lautier - Publié le
MacUpdater a fermé boutique en janvier et sa base de données sera débranchée fin décembre. Un développeur indépendant propose sa relève. Floodtide va chercher les mises à jour de vos applications directement là où les développeurs les publient eux-mêmes, sans base maison à entretenir, et réclame une douzaine d'euros, une seule fois, sans le moindre abonnement.
Si vous installez beaucoup d'applications en dehors du Mac App Store, vous connaissez le problème : chacune se met à jour dans son coin, quand elle y pense. MacUpdater réglait ça depuis des années, et son éditeur CoreCode a pourtant fini par jeter l'éponge. Les ventes se sont arrêtées au 1er janvier 2026. Le serveur qui alimente encore l'application tiendra lui jusqu'au 31 décembre, pas un jour de plus. La société vérifiait à la main, jour après jour, une base de quelque 100 000 applications, et personne ne finance un travail de fourmi pareil avec des licences vendues une seule fois. Il reste bien une version 3.5 gratuite, sauf qu'elle ne contrôle plus rien en ligne.
Floodtide prend le problème à l'envers et se passe complètement de base maison. L'application va lire les canaux de mise à jour que les développeurs publient déjà, les flux Sparkle en tête, sans oublier les dépôts Homebrew, les versions GitHub, les flux Electron ou le Mac App Store. Presque 4 800 logiciels sont couverts aujourd'hui. Le reste est assez complet : vérifications programmées chaque jour, installation automatique avec contrôle de la signature de chaque téléchargement, et des sauvegardes conservées de trois jours à un mois qui permettent d'annuler une mise à jour ratée. L'application est notariée par Apple et tourne sur macOS 13 au minimum, sur Intel comme sur Apple Silicon.
Le tarif est simple : 12,99 euros, payés une seule fois, pour trois Mac. Toutes les mises à jour 1.x sont comprises, et une éventuelle version 2.0 sera proposée à moitié prix à ceux qui ont déjà payé. Un essai de 14 jours, sans carte bancaire, permet de se faire une idée. Attention quand même à un détail qui va en freiner certains : l'interface n'existe qu'en anglais et en allemand, pas en français, hélas. Notons aussi que l'interface est parfois un peu confuse, mais ça peut s'améliorer avec le temps.
L'approche a du sens. MacUpdater est mort de sa base de données, et Floodtide se construit justement sans. Le projet est quand même porté par un développeur seul, et c'est le pari habituel avec ce genre d'utilitaire : on achète la disponibilité d'une seule personne sur la durée. À 13 euros sans abonnement, le risque est limité, et l'essai de deux semaines vous en dira plus qu'une fiche produit. Pour tous ceux qui jonglent avec des dizaines d'applications hors Mac App Store, ça se considère tout à fait C'est téléchargeable ici.
C'est la base qui a tué MacUpdater
Si vous installez beaucoup d'applications en dehors du Mac App Store, vous connaissez le problème : chacune se met à jour dans son coin, quand elle y pense. MacUpdater réglait ça depuis des années, et son éditeur CoreCode a pourtant fini par jeter l'éponge. Les ventes se sont arrêtées au 1er janvier 2026. Le serveur qui alimente encore l'application tiendra lui jusqu'au 31 décembre, pas un jour de plus. La société vérifiait à la main, jour après jour, une base de quelque 100 000 applications, et personne ne finance un travail de fourmi pareil avec des licences vendues une seule fois. Il reste bien une version 3.5 gratuite, sauf qu'elle ne contrôle plus rien en ligne.
Le pari inverse de Floodtide
Floodtide prend le problème à l'envers et se passe complètement de base maison. L'application va lire les canaux de mise à jour que les développeurs publient déjà, les flux Sparkle en tête, sans oublier les dépôts Homebrew, les versions GitHub, les flux Electron ou le Mac App Store. Presque 4 800 logiciels sont couverts aujourd'hui. Le reste est assez complet : vérifications programmées chaque jour, installation automatique avec contrôle de la signature de chaque téléchargement, et des sauvegardes conservées de trois jours à un mois qui permettent d'annuler une mise à jour ratée. L'application est notariée par Apple et tourne sur macOS 13 au minimum, sur Intel comme sur Apple Silicon.
13 euros, une fois
Le tarif est simple : 12,99 euros, payés une seule fois, pour trois Mac. Toutes les mises à jour 1.x sont comprises, et une éventuelle version 2.0 sera proposée à moitié prix à ceux qui ont déjà payé. Un essai de 14 jours, sans carte bancaire, permet de se faire une idée. Attention quand même à un détail qui va en freiner certains : l'interface n'existe qu'en anglais et en allemand, pas en français, hélas. Notons aussi que l'interface est parfois un peu confuse, mais ça peut s'améliorer avec le temps.
On en dit quoi ?
L'approche a du sens. MacUpdater est mort de sa base de données, et Floodtide se construit justement sans. Le projet est quand même porté par un développeur seul, et c'est le pari habituel avec ce genre d'utilitaire : on achète la disponibilité d'une seule personne sur la durée. À 13 euros sans abonnement, le risque est limité, et l'essai de deux semaines vous en dira plus qu'une fiche produit. Pour tous ceux qui jonglent avec des dizaines d'applications hors Mac App Store, ça se considère tout à fait C'est téléchargeable ici.