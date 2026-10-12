Avec son MacBook Ultra, Apple prépare une petite révolution

Apple pourrait accélérer l’adoption de l’OLED sur les ordinateurs

Advanced Notebook PC Display Shipments, 2025 – 2026F (Counterpoint Research)

MacBook Ultra : OLED, écran tactile et Dynamic Island ?

Une présentation dès le 27 octobre ?

L’OLED pourrait progressivement remplacer le MiniLED

Qu’en penser ?



L’arrivée d’un MacBook OLED était attendue depuis plusieurs années, mais Apple pourrait finalement aller beaucoup plus loin qu’un simple changement d’écran. Avec une dalle tactile, une Dynamic Island et un design revu, le MacBook Ultra pourrait représenter l’une des évolutions les plus importantes de la gamme depuis l’arrivée des puces Apple Silicon. Reste à savoir si ces nouveautés justifieront une éventuelle hausse tarifaire. Et surtout, si Apple confirmera toutes ces rumeurs dès le 27 octobre !

Après les iPhone et les iPad Pro,. Selon les dernières prévisions de, les livraisons d’écrans OLED destinés aux ordinateurs portables devraient progresser de 50 % en 2026, puis de 24 % supplémentaires en 2027.Cette croissance serait notamment, mais également par la demande croissante pour les PC premium intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Dans le même temps,Un changement de tendance pourrait s’accélérer avec l’arrivée d’Apple sur ce segment. La firme représente en effet un client particulièrement important pour les fabricants de dalles, et ses choix technologiques peuventl’ensemble de l’industrie. Mais ces chiffres concernent l’ensemble du marché des écrans OLED pour ordinateurs portables, et non les seules commandes d’Apple.Le principal responsable de cette accélération pourrait être le(surnommé le MacBook Ultra). Selon les différentes rumeurs, cet ordinateur marquerait une rupture importante avec les MacBook Pro actuels. Il adopterait tout d’abordMais surtout, il pourrait devenir le. Une évolution notable pour Apple, qui a longtemps privilégié une séparation assez stricte entre les interfaces tactiles des iPad et celles des Mac.Parmi les autres changements envisagés, on trouve. Le MacBook Ultra serait également plus léger que les MacBook Pro actuels, avec éventuellement un châssis plus fin. Côté performances, il pourrait embarquer les puces M5 Pro et M5 Max. La connectivité cellulaire est également évoquée, mais elle reste particulièrement incertaine à ce stade.Aux dernières rumeurs,. Le MacBook Ultra ne serait d’ailleurs pas la seule nouveauté attendue. La firme pourrait également présenterest également évoqué, même si sa présence lors de cet éventuel événement reste à confirmer. Apple pourrait ainsi faire cohabiter deux générations de processeurs au sein de sa gamme, avec des modèles OLED haut de gamme équipés de puces M5 Pro et M5 Max, et un MacBook Pro plus classique doté d’une M6.L’arrivée d’Apple sur ce marché constituerait une étape importante pour les fabricants d’écrans. Jusqu’à présent, l’OLED était surtout présent sur certains ordinateurs Windows haut de gamme, tandis qu’Apple privilégiait le MiniLED pour ses MacBook Pro.Le passage à l’OLED pourrait accélérer les investissements industriels et contribuer, à terme, à démocratiser cette technologie. Il reste néanmoins plusieurs inconnues, notamment concernant les prix, la consommation énergétique et la durabilité des nouvelles dalles.