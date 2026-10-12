Avec son MacBook Ultra, Apple prépare une petite révolution
Par Laurence - Publié le
Apple n’a pas encore officialisé son premier MacBook à écran OLED, mais son arrivée pourrait déjà bouleverser le marché des ordinateurs portables. Selon Counterpoint Research, les livraisons de dalles OLED destinées aux PC devraient bondir de 50 % en 2026. Une croissance notamment portée par les futurs MacBook Pro, dont le mystérieux MacBook Ultra, qui pourrait être présenté dès le 27 octobre.
Après les iPhone et les iPad Pro, Apple s’apprêterait enfin à adopter l’OLED sur ses ordinateurs portables haut de gamme. Selon les dernières prévisions de Counterpoint Research, les livraisons d’écrans OLED destinés aux ordinateurs portables devraient progresser de 50 % en 2026, puis de 24 % supplémentaires en 2027.
Cette croissance serait notamment soutenue par l’arrivée des prochains MacBook Pro OLED, mais également par la demande croissante pour les PC premium intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Dans le même temps, les livraisons d’écrans MiniLED seraient orientées à la baisse.
Un changement de tendance pourrait s’accélérer avec l’arrivée d’Apple sur ce segment. La firme représente en effet un client particulièrement important pour les fabricants de dalles, et ses choix technologiques peuvent influencer l’ensemble de l’industrie. Mais ces chiffres concernent l’ensemble du marché des écrans OLED pour ordinateurs portables, et non les seules commandes d’Apple.
Le principal responsable de cette accélération pourrait être le futur MacBook haut de gamme (surnommé le MacBook Ultra). Selon les différentes rumeurs, cet ordinateur marquerait une rupture importante avec les MacBook Pro actuels. Il adopterait tout d’abord un écran OLED, offrant des noirs plus profonds, un contraste supérieur et une meilleure maîtrise de l’affichage.
Mais surtout, il pourrait devenir le premier MacBook équipé d’un écran tactile. Une évolution notable pour Apple, qui a longtemps privilégié une séparation assez stricte entre les interfaces tactiles des iPad et celles des Mac.
Parmi les autres changements envisagés, on trouve la disparition de l’encoche actuelle au profit d’une Dynamic Island, similaire dans son principe à celle des iPhone. Le MacBook Ultra serait également plus léger que les MacBook Pro actuels, avec éventuellement un châssis plus fin. Côté performances, il pourrait embarquer les puces M5 Pro et M5 Max. La connectivité cellulaire est également évoquée, mais elle reste particulièrement incertaine à ce stade.
Aux dernières rumeurs, Apple pourrait lever le voile sur ce nouveau MacBook lors d’un événement prévu le 27 octobre 2026. Le MacBook Ultra ne serait d’ailleurs pas la seule nouveauté attendue. La firme pourrait également présenter un MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M6, qui constituerait le nouveau modèle d’entrée de gamme de la famille Pro.
Un nouvel iMac M6 est également évoqué, même si sa présence lors de cet éventuel événement reste à confirmer. Apple pourrait ainsi faire cohabiter deux générations de processeurs au sein de sa gamme, avec des modèles OLED haut de gamme équipés de puces M5 Pro et M5 Max, et un MacBook Pro plus classique doté d’une M6.
L’arrivée d’Apple sur ce marché constituerait une étape importante pour les fabricants d’écrans. Jusqu’à présent, l’OLED était surtout présent sur certains ordinateurs Windows haut de gamme, tandis qu’Apple privilégiait le MiniLED pour ses MacBook Pro.
Le passage à l’OLED pourrait accélérer les investissements industriels et contribuer, à terme, à démocratiser cette technologie. Il reste néanmoins plusieurs inconnues, notamment concernant les prix, la consommation énergétique et la durabilité des nouvelles dalles.
L’arrivée d’un MacBook OLED était attendue depuis plusieurs années, mais Apple pourrait finalement aller beaucoup plus loin qu’un simple changement d’écran. Avec une dalle tactile, une Dynamic Island et un design revu, le MacBook Ultra pourrait représenter l’une des évolutions les plus importantes de la gamme depuis l’arrivée des puces Apple Silicon. Reste à savoir si ces nouveautés justifieront une éventuelle hausse tarifaire. Et surtout, si Apple confirmera toutes ces rumeurs dès le 27 octobre !
Apple pourrait accélérer l’adoption de l’OLED sur les ordinateurs
Après les iPhone et les iPad Pro, Apple s’apprêterait enfin à adopter l’OLED sur ses ordinateurs portables haut de gamme. Selon les dernières prévisions de Counterpoint Research, les livraisons d’écrans OLED destinés aux ordinateurs portables devraient progresser de 50 % en 2026, puis de 24 % supplémentaires en 2027.
Cette croissance serait notamment soutenue par l’arrivée des prochains MacBook Pro OLED, mais également par la demande croissante pour les PC premium intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Dans le même temps, les livraisons d’écrans MiniLED seraient orientées à la baisse.
Un changement de tendance pourrait s’accélérer avec l’arrivée d’Apple sur ce segment. La firme représente en effet un client particulièrement important pour les fabricants de dalles, et ses choix technologiques peuvent influencer l’ensemble de l’industrie. Mais ces chiffres concernent l’ensemble du marché des écrans OLED pour ordinateurs portables, et non les seules commandes d’Apple.
MacBook Ultra : OLED, écran tactile et Dynamic Island ?
Le principal responsable de cette accélération pourrait être le futur MacBook haut de gamme (surnommé le MacBook Ultra). Selon les différentes rumeurs, cet ordinateur marquerait une rupture importante avec les MacBook Pro actuels. Il adopterait tout d’abord un écran OLED, offrant des noirs plus profonds, un contraste supérieur et une meilleure maîtrise de l’affichage.
Mais surtout, il pourrait devenir le premier MacBook équipé d’un écran tactile. Une évolution notable pour Apple, qui a longtemps privilégié une séparation assez stricte entre les interfaces tactiles des iPad et celles des Mac.
Parmi les autres changements envisagés, on trouve la disparition de l’encoche actuelle au profit d’une Dynamic Island, similaire dans son principe à celle des iPhone. Le MacBook Ultra serait également plus léger que les MacBook Pro actuels, avec éventuellement un châssis plus fin. Côté performances, il pourrait embarquer les puces M5 Pro et M5 Max. La connectivité cellulaire est également évoquée, mais elle reste particulièrement incertaine à ce stade.
Une présentation dès le 27 octobre ?
Aux dernières rumeurs, Apple pourrait lever le voile sur ce nouveau MacBook lors d’un événement prévu le 27 octobre 2026. Le MacBook Ultra ne serait d’ailleurs pas la seule nouveauté attendue. La firme pourrait également présenter un MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M6, qui constituerait le nouveau modèle d’entrée de gamme de la famille Pro.
Un nouvel iMac M6 est également évoqué, même si sa présence lors de cet éventuel événement reste à confirmer. Apple pourrait ainsi faire cohabiter deux générations de processeurs au sein de sa gamme, avec des modèles OLED haut de gamme équipés de puces M5 Pro et M5 Max, et un MacBook Pro plus classique doté d’une M6.
L’OLED pourrait progressivement remplacer le MiniLED
L’arrivée d’Apple sur ce marché constituerait une étape importante pour les fabricants d’écrans. Jusqu’à présent, l’OLED était surtout présent sur certains ordinateurs Windows haut de gamme, tandis qu’Apple privilégiait le MiniLED pour ses MacBook Pro.
Le passage à l’OLED pourrait accélérer les investissements industriels et contribuer, à terme, à démocratiser cette technologie. Il reste néanmoins plusieurs inconnues, notamment concernant les prix, la consommation énergétique et la durabilité des nouvelles dalles.
Qu’en penser ?
L’arrivée d’un MacBook OLED était attendue depuis plusieurs années, mais Apple pourrait finalement aller beaucoup plus loin qu’un simple changement d’écran. Avec une dalle tactile, une Dynamic Island et un design revu, le MacBook Ultra pourrait représenter l’une des évolutions les plus importantes de la gamme depuis l’arrivée des puces Apple Silicon. Reste à savoir si ces nouveautés justifieront une éventuelle hausse tarifaire. Et surtout, si Apple confirmera toutes ces rumeurs dès le 27 octobre !