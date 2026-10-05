Pourquoi l’iPhone 18 Pro fait un énorme carton dans ce pays ?

Un démarrage en hausse de 12 %

L’absence de l’iPhone 18 pourrait profiter aux Pro

Un marché chinois pourtant en difficulté

Huawei tente de nouvelles formes

QU’EN PENSER ?



Ces trois premiers jours ne permettent évidemment pas de tirer de conclusion sur les ventes de l’iPhone 18 Pro à long terme. Mais le signal est plutôt positif pour Apple, surtout dans un marché chinois en recul depuis plusieurs mois. Le décalage de l’iPhone 18 classique a probablement poussé certains acheteurs vers les modèles Pro, tandis que la hausse spectaculaire du prix des flagships chinois réduit l’un des principaux handicaps d’Apple : son positionnement tarifaire. Reste maintenant à voir si cette première place résistera une fois l’effet du lancement passé.

Alors que le marché chinois du smartphone reste particulièrement compliqué,. Selon les dernières données dude Counterpoint Research, les ventes de la gamme iPhone 18 Pro ont progressé de 12 % par rapport à celles de la génération précédente durant ses trois premiers jours de commercialisation.Les iPhone 18 Pro et Pro Max ont en effet été commercialisés à partir du 18 septembre. Ce démarrage a surtout permis à Apple de prendre la première place des ventes de smartphones en Chine au cours de cette semaine, avec une part de marché atteignant 33 %.Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce bon démarrage. Le premier tient paradoxalement à l’, dont Apple a décalé le lancement. Pour Ivan Lam, analyste chez, certains consommateurs qui auraient habituellement choisi le modèle standard pourraient ainsi s’être rabattus sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. Mais Apple bénéficierait également d’une évolution assez inattendue du marché chinois : les smartphones haut de gamme locaux sont devenus nettement plus chers.Le cabinet observe des augmentations pouvant dépasser 200 dollars sur plusieurs nouveaux flagships chinois., ont particulièrement renchéri les modèles disposant des capacités de stockage les plus importantes.Et même si les iPhone Pro restent coûteux, leur positionnement tarifaire peut désormais paraître plus compétitif face aux smartphones premium chinois.Ces bons résultats doivent néanmoins être remis dans leur contexte. Le marché chinois du smartphone traverse actuellement une période difficile. Selon, les ventes hebdomadaires reculent à deux chiffres sur un an depuis le mois de juillet. La demande reste faible tandis que l’augmentation du coût de la mémoire commence à peser sur les prix.Le renouvellement des gammes intervenu en septembre devrait permettre au marché de rebondir par rapport aux mois précédents, mais Counterpoint s’attend à ce que cette génération de smartphones haut de gamme chinois réalise des ventes inférieures à celle de l’année dernière au cours du quatrième trimestre.La bataille est toutefois loin d’être gagnée pour Cupertino.Le constructeur chinois vient de lancer le Pura X View, un smartphone très large doté d’un écran au ratio 16:9,5.. Et cela fonctionnerait plutôt bien. Selon, l’appareil aurait reçu un excellent accueil lors de ses premières semaines de commercialisation.Plus intéressant encore pour Apple,. Counterpoint constate un regain des ventes du Huawei Pura X Max plusieurs mois après sa sortie, dans un contexte où Apple et Xiaomi viennent à leur tour de se positionner sur ce type de format.