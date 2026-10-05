Pourquoi l’iPhone 18 Pro fait un énorme carton dans ce pays ?
Par Laurence - Publié le
L’iPhone 18 Pro semble avoir réussi son lancement sur le très stratégique marché chinois. Apparemment, les ventes de la gamme ont progressé de 12 % sur un an durant ses trois premiers jours de commercialisation. Une performance qui a permis à Apple de s’emparer de la première place du marché avec une impressionnante part de 33 % sur la semaine.
Alors que le marché chinois du smartphone reste particulièrement compliqué, Apple semble avoir réussi le lancement de ses nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon les dernières données du China Weekly Smartphone Sell-Out Tracker de Counterpoint Research, les ventes de la gamme iPhone 18 Pro ont progressé de 12 % par rapport à celles de la génération précédente durant ses trois premiers jours de commercialisation.
Un chiffre d’autant plus intéressant que les nouveaux modèles n’ont été disponibles que trois jours au cours de la semaine étudiée, du 14 au 20 septembre. Les iPhone 18 Pro et Pro Max ont en effet été commercialisés à partir du 18 septembre. Ce démarrage a surtout permis à Apple de prendre la première place des ventes de smartphones en Chine au cours de cette semaine, avec une part de marché atteignant 33 %.
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce bon démarrage. Le premier tient paradoxalement à l’absence de l’iPhone 18 classique, dont Apple a décalé le lancement. Pour Ivan Lam, analyste chez Counterpoint Research, certains consommateurs qui auraient habituellement choisi le modèle standard pourraient ainsi s’être rabattus sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. Mais Apple bénéficierait également d’une évolution assez inattendue du marché chinois : les smartphones haut de gamme locaux sont devenus nettement plus chers.
Le cabinet observe des augmentations pouvant dépasser 200 dollars sur plusieurs nouveaux flagships chinois. La hausse du prix de la mémoire, mais également l’arrivée de composants plus coûteux comme les nouvelles puces gravées en 2 nm, ont particulièrement renchéri les modèles disposant des capacités de stockage les plus importantes.
L’écart de prix avec l’iPhone se réduit donc mécaniquement. Et même si les iPhone Pro restent coûteux, leur positionnement tarifaire peut désormais paraître plus compétitif face aux smartphones premium chinois.
Ces bons résultats doivent néanmoins être remis dans leur contexte. Le marché chinois du smartphone traverse actuellement une période difficile. Selon Counterpoint Research, les ventes hebdomadaires reculent à deux chiffres sur un an depuis le mois de juillet. La demande reste faible tandis que l’augmentation du coût de la mémoire commence à peser sur les prix.
Le renouvellement des gammes intervenu en septembre devrait permettre au marché de rebondir par rapport aux mois précédents, mais Counterpoint s’attend à ce que cette génération de smartphones haut de gamme chinois réalise des ventes inférieures à celle de l’année dernière au cours du quatrième trimestre. Dans ce contexte, la progression de 12 % enregistrée par l’iPhone 18 Pro apparaît donc plutôt encourageante pour Apple.
La bataille est toutefois loin d’être gagnée pour Cupertino. Huawei continue notamment d’expérimenter avec des formats assez inhabituels. Le constructeur chinois vient de lancer le Pura X View, un smartphone très large doté d’un écran au ratio 16:9,5. L’idée est de retrouver une partie du confort d’affichage d’un smartphone pliable, mais sans charnière, sans surépaisseur et surtout sans son prix. Et cela fonctionnerait plutôt bien. Selon Counterpoint, l’appareil aurait reçu un excellent accueil lors de ses premières semaines de commercialisation.
Plus intéressant encore pour Apple, l’arrivée de l’iPhone Duo semble avoir eu un effet indirect sur le marché des pliables larges. Counterpoint constate un regain des ventes du Huawei Pura X Max plusieurs mois après sa sortie, dans un contexte où Apple et Xiaomi viennent à leur tour de se positionner sur ce type de format.
Ces trois premiers jours ne permettent évidemment pas de tirer de conclusion sur les ventes de l’iPhone 18 Pro à long terme. Mais le signal est plutôt positif pour Apple, surtout dans un marché chinois en recul depuis plusieurs mois. Le décalage de l’iPhone 18 classique a probablement poussé certains acheteurs vers les modèles Pro, tandis que la hausse spectaculaire du prix des flagships chinois réduit l’un des principaux handicaps d’Apple : son positionnement tarifaire. Reste maintenant à voir si cette première place résistera une fois l’effet du lancement passé.
Un démarrage en hausse de 12 %
Alors que le marché chinois du smartphone reste particulièrement compliqué, Apple semble avoir réussi le lancement de ses nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon les dernières données du China Weekly Smartphone Sell-Out Tracker de Counterpoint Research, les ventes de la gamme iPhone 18 Pro ont progressé de 12 % par rapport à celles de la génération précédente durant ses trois premiers jours de commercialisation.
Un chiffre d’autant plus intéressant que les nouveaux modèles n’ont été disponibles que trois jours au cours de la semaine étudiée, du 14 au 20 septembre. Les iPhone 18 Pro et Pro Max ont en effet été commercialisés à partir du 18 septembre. Ce démarrage a surtout permis à Apple de prendre la première place des ventes de smartphones en Chine au cours de cette semaine, avec une part de marché atteignant 33 %.
L’absence de l’iPhone 18 pourrait profiter aux Pro
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce bon démarrage. Le premier tient paradoxalement à l’absence de l’iPhone 18 classique, dont Apple a décalé le lancement. Pour Ivan Lam, analyste chez Counterpoint Research, certains consommateurs qui auraient habituellement choisi le modèle standard pourraient ainsi s’être rabattus sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. Mais Apple bénéficierait également d’une évolution assez inattendue du marché chinois : les smartphones haut de gamme locaux sont devenus nettement plus chers.
Le cabinet observe des augmentations pouvant dépasser 200 dollars sur plusieurs nouveaux flagships chinois. La hausse du prix de la mémoire, mais également l’arrivée de composants plus coûteux comme les nouvelles puces gravées en 2 nm, ont particulièrement renchéri les modèles disposant des capacités de stockage les plus importantes.
L’écart de prix avec l’iPhone se réduit donc mécaniquement. Et même si les iPhone Pro restent coûteux, leur positionnement tarifaire peut désormais paraître plus compétitif face aux smartphones premium chinois.
Un marché chinois pourtant en difficulté
Ces bons résultats doivent néanmoins être remis dans leur contexte. Le marché chinois du smartphone traverse actuellement une période difficile. Selon Counterpoint Research, les ventes hebdomadaires reculent à deux chiffres sur un an depuis le mois de juillet. La demande reste faible tandis que l’augmentation du coût de la mémoire commence à peser sur les prix.
Le renouvellement des gammes intervenu en septembre devrait permettre au marché de rebondir par rapport aux mois précédents, mais Counterpoint s’attend à ce que cette génération de smartphones haut de gamme chinois réalise des ventes inférieures à celle de l’année dernière au cours du quatrième trimestre. Dans ce contexte, la progression de 12 % enregistrée par l’iPhone 18 Pro apparaît donc plutôt encourageante pour Apple.
Huawei tente de nouvelles formes
La bataille est toutefois loin d’être gagnée pour Cupertino. Huawei continue notamment d’expérimenter avec des formats assez inhabituels. Le constructeur chinois vient de lancer le Pura X View, un smartphone très large doté d’un écran au ratio 16:9,5. L’idée est de retrouver une partie du confort d’affichage d’un smartphone pliable, mais sans charnière, sans surépaisseur et surtout sans son prix. Et cela fonctionnerait plutôt bien. Selon Counterpoint, l’appareil aurait reçu un excellent accueil lors de ses premières semaines de commercialisation.
Plus intéressant encore pour Apple, l’arrivée de l’iPhone Duo semble avoir eu un effet indirect sur le marché des pliables larges. Counterpoint constate un regain des ventes du Huawei Pura X Max plusieurs mois après sa sortie, dans un contexte où Apple et Xiaomi viennent à leur tour de se positionner sur ce type de format.
QU’EN PENSER ?
Ces trois premiers jours ne permettent évidemment pas de tirer de conclusion sur les ventes de l’iPhone 18 Pro à long terme. Mais le signal est plutôt positif pour Apple, surtout dans un marché chinois en recul depuis plusieurs mois. Le décalage de l’iPhone 18 classique a probablement poussé certains acheteurs vers les modèles Pro, tandis que la hausse spectaculaire du prix des flagships chinois réduit l’un des principaux handicaps d’Apple : son positionnement tarifaire. Reste maintenant à voir si cette première place résistera une fois l’effet du lancement passé.