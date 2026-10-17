L’app Mac du jour : Subtitles pour avoir des sous-titres en direct partout
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Nous travaillons de plus en plus à distance. Et parfois, il est possible de ne pas avoir totalement suivi la conversation ou de ne pas avoir très bien compris un collègue qui parle anglais. Subtitles vous permet d’afficher des sous-titres en temps réel partout sur votre Mac. L’application fonctionne avec Zoom, Teams, un podcast ou même une vidéo YouTube.
Subtitles a une idée forte : afficher les sous-titres sans qu’ils vous empêchent d’utiliser votre Mac. Ainsi ils restent au-dessus de toutes les fenêtres mais laissent passer les clics. Mieux, ils s’effacent pour laisser apparaître votre pointeur.
C’est le contraire du système de Live Captions d’Apple qui vous empêche de cliquer quand il est actif. Vous êtes alors obligé de déplacer les sous-titres en permanence. Avec Subtitles, ce n’est pas le cas.
Les sous-titres défilent comme à la TV, s’effaçant phrase après phrase. Cependant, Subtitles vous permet de faire apparaître l’historique récent grâce à la touche ⌥. Il est même possible de le faire défiler et de faire une recherche avec ⌥F. Pratique. Une fois la touche relâchée, tout disparaît et le comportement par défaut revient actif.
La traduction s’appuie sur les outils fournis par Apple et tourne sur le Neural Engine. Ainsi, rien ne quitte votre Mac et tout le traitement se fait en local. Subtitles peut aussi écouter votre micro et enregistrer la transcription en texte, Markdown ou SRT, mais uniquement si vous le décidez. Le code source est même sur GitHub si vous voulez le vérifier.
Subtitles est compatible avec 16 langues (dont évidemment le français) et les détecte automatiquement. La traduction se base elle aussi sur le framework d’Apple. Vous pouvez aussi afficher deux langues à la fois. Mieux encore, Subtitles peut lire la traduction à voix haute en baissant le son original pendant la lecture grâce à VoiceOver.
Subtitles fait ce qu'auraient dû faire les Live Captions d’Apple. Un overlay qui laisse passer votre curseur, une traduction locale et un historique consultable et recherchable rapidement : tout cela est bien pensé avec une interface conçue avec le souci du détail. Seule limite : il faut un Mac avec une puce Apple Silicon et macOS 14.2 au minimum. Notons qu’au lancement, Subtitles devra télécharger un modèle de 600 Mo.
Proposée en promotion actuellement pour 9 $ avec un essai gratuit de 7 jours, avec une licence à vie sans abonnement ni achat supplémentaire, Subtitles est une excellente affaire.
Des sous-titres qui savent s’effacer
Subtitles a une idée forte : afficher les sous-titres sans qu’ils vous empêchent d’utiliser votre Mac. Ainsi ils restent au-dessus de toutes les fenêtres mais laissent passer les clics. Mieux, ils s’effacent pour laisser apparaître votre pointeur.
C’est le contraire du système de Live Captions d’Apple qui vous empêche de cliquer quand il est actif. Vous êtes alors obligé de déplacer les sous-titres en permanence. Avec Subtitles, ce n’est pas le cas.
Un historique à portée de touche
Les sous-titres défilent comme à la TV, s’effaçant phrase après phrase. Cependant, Subtitles vous permet de faire apparaître l’historique récent grâce à la touche ⌥. Il est même possible de le faire défiler et de faire une recherche avec ⌥F. Pratique. Une fois la touche relâchée, tout disparaît et le comportement par défaut revient actif.
Tout en local
La traduction s’appuie sur les outils fournis par Apple et tourne sur le Neural Engine. Ainsi, rien ne quitte votre Mac et tout le traitement se fait en local. Subtitles peut aussi écouter votre micro et enregistrer la transcription en texte, Markdown ou SRT, mais uniquement si vous le décidez. Le code source est même sur GitHub si vous voulez le vérifier.
Subtitles est compatible avec 16 langues (dont évidemment le français) et les détecte automatiquement. La traduction se base elle aussi sur le framework d’Apple. Vous pouvez aussi afficher deux langues à la fois. Mieux encore, Subtitles peut lire la traduction à voix haute en baissant le son original pendant la lecture grâce à VoiceOver.
Bien meilleure que les solutions d’Apple
Subtitles fait ce qu'auraient dû faire les Live Captions d’Apple. Un overlay qui laisse passer votre curseur, une traduction locale et un historique consultable et recherchable rapidement : tout cela est bien pensé avec une interface conçue avec le souci du détail. Seule limite : il faut un Mac avec une puce Apple Silicon et macOS 14.2 au minimum. Notons qu’au lancement, Subtitles devra télécharger un modèle de 600 Mo.
Proposée en promotion actuellement pour 9 $ avec un essai gratuit de 7 jours, avec une licence à vie sans abonnement ni achat supplémentaire, Subtitles est une excellente affaire.