L’application Mac du jour : Platine pour Sonos et Apple Music
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
L’application Mac de Sonos n’est plus mise à jour. Pire : elle disparaîtra dans la prochaine version de macOS. Heureusement, si vous utilisez Apple Music, Platine vient combler ce manque.
Cela fait des années que Sonos est en plein trouble au niveau logiciel. Même si je suis un grand fan de ses produits, comme son casque, il faut admettre que c'est un peu la pagaille. La société a encore du mal à se relever de la mise à jour catastrophique de ses systèmes. L’application macOS est à l’abandon : le constructeur californien a annoncé qu’elle ne sera pas mise à jour et qu’il faut utiliser l’application web. L’application étant pour processeur Intel, elle ne fonctionnera plus dans la prochaine version de macOS.
Heureusement, Platine pourrait être une bonne solution de remplacement si vous utilisez Apple Music.
Platine est disponible partout : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. L’application propose une même interface sur tous les systèmes.
Notons que Sonos ne propose pas d'application sur Apple TV : Platine comble là aussi ce manque.
Platine ne diffuse pas d’audio donc pas de streaming, de réencodage ou de gestion d’AirPlay : l’application indique simplement le morceau à jouer à l’enceinte, qui récupère elle-même le morceau auprès d’Apple Music. Du coup, même si l’application est quittée ou que le téléphone/Mac n’est plus connecté au réseau, la musique continue de jouer.
Et le meilleur dans tout cela ? L’application est gratuite, vous n’avez pas à créer de compte et il n’y a pas de publicité. Vous pouvez cependant laisser un pourboire au développeur si vous trouvez son application utile.
Platine est disponible gratuitement sur l’App Store.
Sonos en difficulté
Cela fait des années que Sonos est en plein trouble au niveau logiciel. Même si je suis un grand fan de ses produits, comme son casque, il faut admettre que c'est un peu la pagaille. La société a encore du mal à se relever de la mise à jour catastrophique de ses systèmes. L’application macOS est à l’abandon : le constructeur californien a annoncé qu’elle ne sera pas mise à jour et qu’il faut utiliser l’application web. L’application étant pour processeur Intel, elle ne fonctionnera plus dans la prochaine version de macOS.
Heureusement, Platine pourrait être une bonne solution de remplacement si vous utilisez Apple Music.
Une même interface sur tous les systèmes
Platine est disponible partout : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. L’application propose une même interface sur tous les systèmes.
Notons que Sonos ne propose pas d'application sur Apple TV : Platine comble là aussi ce manque.
Pas de diffusion
Platine ne diffuse pas d’audio donc pas de streaming, de réencodage ou de gestion d’AirPlay : l’application indique simplement le morceau à jouer à l’enceinte, qui récupère elle-même le morceau auprès d’Apple Music. Du coup, même si l’application est quittée ou que le téléphone/Mac n’est plus connecté au réseau, la musique continue de jouer.
Application gratuite !
Et le meilleur dans tout cela ? L’application est gratuite, vous n’avez pas à créer de compte et il n’y a pas de publicité. Vous pouvez cependant laisser un pourboire au développeur si vous trouvez son application utile.
Platine est disponible gratuitement sur l’App Store.