Profitez de licences perpétuelles de Microsoft Office à prix réduit !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Imaginez que vous vous dépêchiez de terminer une présentation Keynote cruciale sur votre MacBook, tout en vérifiant des données Excel sur votre iPad. Soudain, une fenêtre surgissante vous avertit que votre abonnement à Microsoft Office a expiré. Face aux tarifs de renouvellement élevés pratiqués par Microsoft, votre travail se retrouve brutalement interrompu. Heureusement, il existe une solution économique pour assurer la continuité de votre écosystème Apple.
À l'occasion de la grande vente de logiciels Godeal24, vous pouvez obtenir un abonnement Office 365 (valable 1 an) pour 5 appareils au prix de seulement 35,99 €. Cet abonnement, utilisable partout dans le monde et disponible en plusieurs langues, prend en charge nativement les dernières versions de macOS et fonctionne parfaitement sur les Mac équipés de processeurs Intel ou Apple Silicon. Vous pouvez l'installer sur une combinaison de cinq appareils (Mac, iPad, iPhone et PC sous Windows), avec une synchronisation fluide de Word, Excel et PowerPoint.
Comparée au tarif annuel officiel de Microsoft, qui avoisine souvent les 100 € pour une licence personnelle, cette offre multi-appareils est une affaire exceptionnelle. Aucun support physique ni clé de licence matérielle n'est nécessaire : vos identifiants vous sont envoyés par e-mail en quelques minutes seulement. Cette promotion ne durera pas ; profitez-en vite avant que les prix ne remontent. Godeal24 est un vendeur reconnu pour sa fiabilité, la rapidité de sa livraison automatisée et la qualité de son service client. Boostez la productivité de votre Mac dès aujourd'hui pour seulement 35,99 € !
Bien que les applications iWork d'Apple fonctionnent bien dans l'écosystème macOS, Microsoft Office reste un choix standard pour les utilisateurs qui échangent régulièrement des fichiers Word, Excel et PowerPoint avec des collègues, des clients ou des utilisateurs Windows. Le choix d’une licence Office perpétuelle peut également permettre d’éviter les frais d’abonnement permanents.
Si vous utilisez Windows ou si vous préférez simplement effectuer un achat unique plutôt que de payer un abonnement mensuel, Godeal24 propose une offre exceptionnelle sur Office 2024 Pro. Pour seulement 22,99 €, vous pouvez obtenir une licence à vie pour la toute dernière version autonome de la suite Office. Office 2024 Pro offre une interface moderne, des performances accrues, des outils plus intelligents dans Excel et Outlook, une accessibilité améliorée ainsi qu’une sécurité renforcée pour Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. C’est la solution idéale pour les utilisateurs en quête d’outils de productivité classiques et robustes, sans les contraintes des renouvellements annuels ni les coûts récurrents liés à un abonnement.
Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Trouver le bon revendeur peut s'avérer difficile. Pourtant, Godeal24 est votre partenaire de confiance pour des licences logicielles garanties avec livraison numérique immédiate : sans frais d'expédition ni coûts cachés, vous accédez simplement à des logiciels pour PC à des prix imbattables. En choisissant Godeal24, vous bénéficiez d'une livraison instantanée de vos logiciels. De plus, en cas de problème, vous pouvez compter sur un service client exceptionnel. L'équipe dédiée de Godeal24 assure une assistance technique gratuite, avant et après l'achat, pour garantir une expérience fluide du début à la fin.
Fort de milliers d'avis et d'une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, Godeal24 a su gagner la confiance d'utilisateurs du monde entier. Choisir Godeal24, c'est bien plus qu'acheter une simple clé de logiciel : c'est réaliser un investissement judicieux dans des produits soutenus par un service de qualité supérieure et offrant une valeur durable.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.
À l'occasion de la grande vente de logiciels Godeal24, vous pouvez obtenir un abonnement Office 365 (valable 1 an) pour 5 appareils au prix de seulement 35,99 €. Cet abonnement, utilisable partout dans le monde et disponible en plusieurs langues, prend en charge nativement les dernières versions de macOS et fonctionne parfaitement sur les Mac équipés de processeurs Intel ou Apple Silicon. Vous pouvez l'installer sur une combinaison de cinq appareils (Mac, iPad, iPhone et PC sous Windows), avec une synchronisation fluide de Word, Excel et PowerPoint.
Comparée au tarif annuel officiel de Microsoft, qui avoisine souvent les 100 € pour une licence personnelle, cette offre multi-appareils est une affaire exceptionnelle. Aucun support physique ni clé de licence matérielle n'est nécessaire : vos identifiants vous sont envoyés par e-mail en quelques minutes seulement. Cette promotion ne durera pas ; profitez-en vite avant que les prix ne remontent. Godeal24 est un vendeur reconnu pour sa fiabilité, la rapidité de sa livraison automatisée et la qualité de son service client. Boostez la productivité de votre Mac dès aujourd'hui pour seulement 35,99 € !
- Office 365 Pro Plus - 5 appareils, 1 an — 35,99€
- Office 2021 Home and Business Mac — 89€
- SeekFast pour PC/Mac - licence perpétuelle — 27,99€
Bien que les applications iWork d'Apple fonctionnent bien dans l'écosystème macOS, Microsoft Office reste un choix standard pour les utilisateurs qui échangent régulièrement des fichiers Word, Excel et PowerPoint avec des collègues, des clients ou des utilisateurs Windows. Le choix d’une licence Office perpétuelle peut également permettre d’éviter les frais d’abonnement permanents.
Vous utilisez Windows ? Les prix sont encore plus bas
Si vous utilisez Windows ou si vous préférez simplement effectuer un achat unique plutôt que de payer un abonnement mensuel, Godeal24 propose une offre exceptionnelle sur Office 2024 Pro. Pour seulement 22,99 €, vous pouvez obtenir une licence à vie pour la toute dernière version autonome de la suite Office. Office 2024 Pro offre une interface moderne, des performances accrues, des outils plus intelligents dans Excel et Outlook, une accessibilité améliorée ainsi qu’une sécurité renforcée pour Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. C’est la solution idéale pour les utilisateurs en quête d’outils de productivité classiques et robustes, sans les contraintes des renouvellements annuels ni les coûts récurrents liés à un abonnement.
- Windows 11 Professionnel — 12,25 €
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 22,99 €
- Office 2021 Pro Plus (1 PC) — 26,99 €
Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus — 32,95€ avec le code SGO62
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus — 29,29€ avec le code SGO62.
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Qui est Godeal24 ?
Trouver le bon revendeur peut s'avérer difficile. Pourtant, Godeal24 est votre partenaire de confiance pour des licences logicielles garanties avec livraison numérique immédiate : sans frais d'expédition ni coûts cachés, vous accédez simplement à des logiciels pour PC à des prix imbattables. En choisissant Godeal24, vous bénéficiez d'une livraison instantanée de vos logiciels. De plus, en cas de problème, vous pouvez compter sur un service client exceptionnel. L'équipe dédiée de Godeal24 assure une assistance technique gratuite, avant et après l'achat, pour garantir une expérience fluide du début à la fin.
Fort de milliers d'avis et d'une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, Godeal24 a su gagner la confiance d'utilisateurs du monde entier. Choisir Godeal24, c'est bien plus qu'acheter une simple clé de logiciel : c'est réaliser un investissement judicieux dans des produits soutenus par un service de qualité supérieure et offrant une valeur durable.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.