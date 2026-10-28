MacBook Pro tactile : Apple dévoile son MacBook Pro OLED avec une grosse surprise !
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a officialisé son premier MacBook Pro tactile après sa présentation en petit comité. Écran OLED tandem, Dynamic Island, châssis allégé : la refonte dépasse largement le changement de dalle. Les modèles de 14 et 16 pouces conservent toutefois les puces M5 Pro et M5 Max. Les précommandes ouvrent aujourd’hui, pour une arrivée le 6 novembre.
Apple baptise sa nouvelle dalle PROLED XDR. Derrière ce nom, on trouve deux couches de pixels OLED émissifs, avec des noirs profonds et une luminosité annoncée jusqu’à 2 000 nits en pointe, aussi bien en HDR qu’en SDR. Le contraste atteint, selon Apple, 10 000 000:1. ProMotion fait varier le rafraîchissement entre 10 et 120 Hz, tandis qu’un traitement antireflet et une option nano-texturée doivent améliorer la lisibilité dans les environnements lumineux.
Pour les photographes et les graphistes, la nouveauté intéressante concerne aussi les couleurs : l’écran couvre le P3 et Adobe RGB, avec plus de 80 % du Rec. 2020 pour la vidéo HDR. Apple ajoute des modes de référence et des possibilités de calibration. Les bordures s’affinent, le petit modèle conserve une diagonale de 14,2 pouces et le grand passe à 16,3 pouces. Sur le papier, cette évolution mérite davantage d’attention que les habituels superlatifs du communiqué. Notez la meilleure surprise de l'appareil, la pomme à l'arrière de l'écran est éclairée ! On adore !
Le tactile arrive directement dans la dalle, avec un capteur intégré au panneau. Vous pouvez faire défiler une page, pincer une photo pour zoomer, déplacer des éléments entre deux présentations ou agrandir une fenêtre avec un double toucher. Apple a revu la charnière pour stabiliser l’écran et prévoit une stabilisation vidéo destinée à compenser les mouvements pendant les appels.
Le clavier et le trackpad restent évidemment présents. Les applications existantes peuvent exploiter le tactile grâce à la traduction automatique des touchers en clics. Pour aller plus loin, les développeurs disposent d’interfaces adaptées aux gestes. Apple annonce notamment des usages dans Lightroom, DaVinci Resolve, Blender et la suite Microsoft Office, mais précise que les applications citées arriveront plus tard dans l’année.
La Dynamic Island fait également son entrée sur Mac. Elle accueille les activités en direct, permet de contrôler la musique ou d’accepter un transfert AirDrop, et sert de point d’accès à Siri AI. Attention au calendrier logiciel : cet assistant est annoncé en bêta dans macOS 27.2. Le déplacement de Spotlight vers la Dynamic Island dépend aussi de sa disponibilité et de son activation. Tout ce qui est montré aujourd’hui ne doit donc pas être considéré comme immédiatement accessible dans toutes les configurations.
Le nouveau 14 pouces descend à 1,36 kg, contre 1,81 kg pour le grand modèle. Les deux machines sont aussi plus fines, avec une architecture thermique revue qui dirige l’air chaud à l’écart de l’écran. Apple annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie, une valeur de laboratoire qui dépendra naturellement de votre utilisation.
À l’intérieur, ce sont bien les M5 Pro et M5 Max, accompagnées de jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Le stockage peut désormais grimper à 16 To. La connectique comprend trois ports Thunderbolt 5, une sortie HDMI, un lecteur SDXC, MagSafe et une prise casque. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 sont également présents. Comptez jusqu’à trois écrans externes avec M5 Pro, quatre avec M5 Max. La recharge rapide permet également de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en trente minutes, selon Apple.
Apple conserve une caméra Center Stage de 12 mégapixels et revoit ses six haut-parleurs, avec des basses annoncées 50 % plus profondes et un réglage spécifique lorsque le capot est fermé. Aux États-Unis, les configurations M5 Pro démarrent à 3299 euros en 14 pouces et 3899 euros en 16 pouces. Avec M5 Max, les prix commencent respectivement à 5199 euros et 5599 euros.
La refonte est cette fois officielle, et l’écran donne envie de découvrir la machine. Reste la réserve sur les puces : payer le prix fort pour une génération déjà installée pourrait faire hésiter, même avec cette dalle. Le tactile devra apporter un vrai confort quotidien pour justifier l’investissement. Les premiers essais permettront de voir si Apple a trouvé des usages convaincants au-delà de la démonstration.
Un écran PROLED XDR
Apple baptise sa nouvelle dalle PROLED XDR. Derrière ce nom, on trouve deux couches de pixels OLED émissifs, avec des noirs profonds et une luminosité annoncée jusqu’à 2 000 nits en pointe, aussi bien en HDR qu’en SDR. Le contraste atteint, selon Apple, 10 000 000:1. ProMotion fait varier le rafraîchissement entre 10 et 120 Hz, tandis qu’un traitement antireflet et une option nano-texturée doivent améliorer la lisibilité dans les environnements lumineux.
Pour les photographes et les graphistes, la nouveauté intéressante concerne aussi les couleurs : l’écran couvre le P3 et Adobe RGB, avec plus de 80 % du Rec. 2020 pour la vidéo HDR. Apple ajoute des modes de référence et des possibilités de calibration. Les bordures s’affinent, le petit modèle conserve une diagonale de 14,2 pouces et le grand passe à 16,3 pouces. Sur le papier, cette évolution mérite davantage d’attention que les habituels superlatifs du communiqué. Notez la meilleure surprise de l'appareil, la pomme à l'arrière de l'écran est éclairée ! On adore !
macOS accepte les doigts
Le tactile arrive directement dans la dalle, avec un capteur intégré au panneau. Vous pouvez faire défiler une page, pincer une photo pour zoomer, déplacer des éléments entre deux présentations ou agrandir une fenêtre avec un double toucher. Apple a revu la charnière pour stabiliser l’écran et prévoit une stabilisation vidéo destinée à compenser les mouvements pendant les appels.
Le clavier et le trackpad restent évidemment présents. Les applications existantes peuvent exploiter le tactile grâce à la traduction automatique des touchers en clics. Pour aller plus loin, les développeurs disposent d’interfaces adaptées aux gestes. Apple annonce notamment des usages dans Lightroom, DaVinci Resolve, Blender et la suite Microsoft Office, mais précise que les applications citées arriveront plus tard dans l’année.
La Dynamic Island fait également son entrée sur Mac. Elle accueille les activités en direct, permet de contrôler la musique ou d’accepter un transfert AirDrop, et sert de point d’accès à Siri AI. Attention au calendrier logiciel : cet assistant est annoncé en bêta dans macOS 27.2. Le déplacement de Spotlight vers la Dynamic Island dépend aussi de sa disponibilité et de son activation. Tout ce qui est montré aujourd’hui ne doit donc pas être considéré comme immédiatement accessible dans toutes les configurations.
Plus léger, toujours M5
Le nouveau 14 pouces descend à 1,36 kg, contre 1,81 kg pour le grand modèle. Les deux machines sont aussi plus fines, avec une architecture thermique revue qui dirige l’air chaud à l’écart de l’écran. Apple annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie, une valeur de laboratoire qui dépendra naturellement de votre utilisation.
À l’intérieur, ce sont bien les M5 Pro et M5 Max, accompagnées de jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Le stockage peut désormais grimper à 16 To. La connectique comprend trois ports Thunderbolt 5, une sortie HDMI, un lecteur SDXC, MagSafe et une prise casque. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 sont également présents. Comptez jusqu’à trois écrans externes avec M5 Pro, quatre avec M5 Max. La recharge rapide permet également de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en trente minutes, selon Apple.
Apple conserve une caméra Center Stage de 12 mégapixels et revoit ses six haut-parleurs, avec des basses annoncées 50 % plus profondes et un réglage spécifique lorsque le capot est fermé. Aux États-Unis, les configurations M5 Pro démarrent à 3299 euros en 14 pouces et 3899 euros en 16 pouces. Avec M5 Max, les prix commencent respectivement à 5199 euros et 5599 euros.
On en dit quoi ?
La refonte est cette fois officielle, et l’écran donne envie de découvrir la machine. Reste la réserve sur les puces : payer le prix fort pour une génération déjà installée pourrait faire hésiter, même avec cette dalle. Le tactile devra apporter un vrai confort quotidien pour justifier l’investissement. Les premiers essais permettront de voir si Apple a trouvé des usages convaincants au-delà de la démonstration.