MacBook Pro tactile : Apple dévoile son MacBook Pro OLED avec une grosse surprise !

On en dit quoi ?



La refonte est cette fois officielle, et l’écran donne envie de découvrir la machine. Reste la réserve sur les puces : payer le prix fort pour une génération déjà installée pourrait faire hésiter, même avec cette dalle. Le tactile devra apporter un vrai confort quotidien pour justifier l’investissement. Les premiers essais permettront de voir si Apple a trouvé des usages convaincants au-delà de la démonstration.