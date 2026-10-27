Voici le nouveau MacBook Pro 14" M6 : plus puissant, mais toujours le même design !

Qu’en penser ?



Avec ce MacBook Pro M6, Apple poursuit une évolution logique. Les gains de performances, la nouvelle connectivité et les améliorations liées à l’intelligence artificielle constituent les principales nouveautés, sans changement notable du design. Pour les possesseurs d’un MacBook Pro M1 ou d’un ancien modèle Intel, le saut générationnel pourrait être particulièrement intéressant. En revanche, les utilisateurs d’un MacBook Pro doté des deux deux dernières génération de puces auront probablement peu de raisons de changer immédiatement.

