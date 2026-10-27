Voici le nouveau MacBook Pro 14" M6 : plus puissant, mais toujours le même design !
Par Laurence - Publié le
Dans la foulée, Apple vient de présenter son nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 ! Cette nouvelle génération mise sur des performances en hausse, notamment pour les traitements graphiques et l’intelligence artificielle, une connectivité modernisée et une autonomie pouvant atteindre 24 heures. En revanche, le design et l’écran Liquid Retina XDR restent inchangés. Voici les nouveautés de ce MacBook Pro 2026, disponible en précommande dès demain.
Comme le pressentaient les nombreuses rumeurs, Apple a doté son MacBook Pro 14 pouces d'une puce M6. Apple propose désormais un processeur à 12 cœurs et une partie graphique comptant également 12 cœurs, soit deux cœurs supplémentaires par rapport à la puce M5.
Selon les chiffres communiqués par la Pomme, les performances graphiques progressent jusqu’à 30 % par rapport à la génération précédente. La puce bénéficie également d’un moteur de ray tracing de troisième génération et du Dynamic Caching, destinés à optimiser les performances dans les jeux vidéo et les applications graphiques.
Comme pour l’iMac M6, Apple insiste particulièrement sur les nouvelles capacités de traitement de l’intelligence artificielle. La puce M6 intègre des accélérateurs neuronaux dans chacun de ses 12 cœurs graphiques, ainsi qu’un double Neural Engine à 16 cœurs. La bande passante mémoire atteint désormais 170 Go/s.
Le MacBook Pro 14 M6 est livré avec 16 Go de mémoire unifiée en standard, configurables jusqu’à 32 Go. Ces améliorations concernent notamment l’exécution de modèles de langage en local, la génération d’images ou encore les fonctions de mise à l’échelle reposant sur l’IA. Au passage, Cupertino rappelle que la machine est livrée avec macOS Golden Gate 27, qui intègre les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence (Siri AI, Safari etc...).
Le MacBook Pro 14 M6 promet jusqu’à 24 heures d’utilisation sur une seule charge, selon les conditions de test de notre Pomme. Cette dernière souligne également que les performances restent identiques lorsque l’ordinateur fonctionne sur batterie ou lorsqu’il est branché sur secteur.
Le point sera interessant à vérifier en pratique, surtout pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement en déplacement, en fonction de certains logiciels plus exigeants que d'autres. Il est évident que cette autonomie maximale va dépendre fortement des usages, les applications de montage vidéo, les jeux et les traitements intensifs consommant davantage d’énergie.
Le nouveau MacBook Pro bénéficie du Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Apple annonce également des performances de stockage plus élevées, notamment pour la manipulation de fichiers volumineux et les projets créatifs. L’ordinateur conserve par ailleurs sa connectique étendue, un élément qui distingue toujours la gamme Pro du MacBook Air.
Pas de changement au niveau du design, comme il fallait s'y attendre. Le MacBook Pro 14 M6 conserve le look de son prédécesseur, avec son châssis en aluminium et ses deux finitions : noir sidéral et argent. L’écran Liquid Retina XDR de 14 pouces est également reconduit, avec la possibilité d’opter pour un traitement nano-texturé afin de limiter les reflets.
Apple conserve aussi la caméra Center Stage de 12 mégapixels, ainsi que le système audio à six haut-parleurs. Ce modèle ne bénéficie donc pas du nouvel écran OLED tactile évoqué pour les versions plus haut de gamme (et plus chère) de la famille MacBook Pro, qui devraient être dévoilées demain !
Le MacBook Pro 14 pouces M6 sera disponible en précommande dès le mercredi 28 octobre, pour une commercialisation le vendredi 6 novembre. Il sera proposé en noir sidéral et argent à partir de 2299 euros (n'oubliez pas c'est l'entrée de gamme Pro). Notez que la version la plus chère monte au prix indécent de 4 554 euros...
Avec ce MacBook Pro M6, Apple poursuit une évolution logique. Les gains de performances, la nouvelle connectivité et les améliorations liées à l’intelligence artificielle constituent les principales nouveautés, sans changement notable du design. Pour les possesseurs d’un MacBook Pro M1 ou d’un ancien modèle Intel, le saut générationnel pourrait être particulièrement intéressant. En revanche, les utilisateurs d’un MacBook Pro doté des deux deux dernières génération de puces auront probablement peu de raisons de changer immédiatement.
Une puce M6 avec 12 cœurs CPU et GPU
Comme le pressentaient les nombreuses rumeurs, Apple a doté son MacBook Pro 14 pouces d'une puce M6. Apple propose désormais un processeur à 12 cœurs et une partie graphique comptant également 12 cœurs, soit deux cœurs supplémentaires par rapport à la puce M5.
Selon les chiffres communiqués par la Pomme, les performances graphiques progressent jusqu’à 30 % par rapport à la génération précédente. La puce bénéficie également d’un moteur de ray tracing de troisième génération et du Dynamic Caching, destinés à optimiser les performances dans les jeux vidéo et les applications graphiques.
Apple mise sur l’intelligence artificielle
Comme pour l’iMac M6, Apple insiste particulièrement sur les nouvelles capacités de traitement de l’intelligence artificielle. La puce M6 intègre des accélérateurs neuronaux dans chacun de ses 12 cœurs graphiques, ainsi qu’un double Neural Engine à 16 cœurs. La bande passante mémoire atteint désormais 170 Go/s.
Le MacBook Pro 14 M6 est livré avec 16 Go de mémoire unifiée en standard, configurables jusqu’à 32 Go. Ces améliorations concernent notamment l’exécution de modèles de langage en local, la génération d’images ou encore les fonctions de mise à l’échelle reposant sur l’IA. Au passage, Cupertino rappelle que la machine est livrée avec macOS Golden Gate 27, qui intègre les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence (Siri AI, Safari etc...).
Jusqu’à 24 heures d’autonomie
Le MacBook Pro 14 M6 promet jusqu’à 24 heures d’utilisation sur une seule charge, selon les conditions de test de notre Pomme. Cette dernière souligne également que les performances restent identiques lorsque l’ordinateur fonctionne sur batterie ou lorsqu’il est branché sur secteur.
Le point sera interessant à vérifier en pratique, surtout pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement en déplacement, en fonction de certains logiciels plus exigeants que d'autres. Il est évident que cette autonomie maximale va dépendre fortement des usages, les applications de montage vidéo, les jeux et les traitements intensifs consommant davantage d’énergie.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et stockage plus rapide
Le nouveau MacBook Pro bénéficie du Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Apple annonce également des performances de stockage plus élevées, notamment pour la manipulation de fichiers volumineux et les projets créatifs. L’ordinateur conserve par ailleurs sa connectique étendue, un élément qui distingue toujours la gamme Pro du MacBook Air.
Un écran et un design inchangés
Pas de changement au niveau du design, comme il fallait s'y attendre. Le MacBook Pro 14 M6 conserve le look de son prédécesseur, avec son châssis en aluminium et ses deux finitions : noir sidéral et argent. L’écran Liquid Retina XDR de 14 pouces est également reconduit, avec la possibilité d’opter pour un traitement nano-texturé afin de limiter les reflets.
Apple conserve aussi la caméra Center Stage de 12 mégapixels, ainsi que le système audio à six haut-parleurs. Ce modèle ne bénéficie donc pas du nouvel écran OLED tactile évoqué pour les versions plus haut de gamme (et plus chère) de la famille MacBook Pro, qui devraient être dévoilées demain !
Prix et disponibilité
Le MacBook Pro 14 pouces M6 sera disponible en précommande dès le mercredi 28 octobre, pour une commercialisation le vendredi 6 novembre. Il sera proposé en noir sidéral et argent à partir de 2299 euros (n'oubliez pas c'est l'entrée de gamme Pro). Notez que la version la plus chère monte au prix indécent de 4 554 euros...
Qu’en penser ?
Avec ce MacBook Pro M6, Apple poursuit une évolution logique. Les gains de performances, la nouvelle connectivité et les améliorations liées à l’intelligence artificielle constituent les principales nouveautés, sans changement notable du design. Pour les possesseurs d’un MacBook Pro M1 ou d’un ancien modèle Intel, le saut générationnel pourrait être particulièrement intéressant. En revanche, les utilisateurs d’un MacBook Pro doté des deux deux dernières génération de puces auront probablement peu de raisons de changer immédiatement.