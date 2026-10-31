Mac mini M6, une bonne affaire ?⎜ORLM-604

Mac mini M6, une bonne affaire ?



Le Mac Mini M6 est là. La greffe de la nouvelle génération de la puce d’Apple double quasiment sa puissance, mais son prix s’envole. Facturé moins de 699 € lors de son redesign, il y a déjà deux ans , il dépasse désormais les 1000 euros. Alors à qui s’adresse-t-il ? Est-il toujours une bonne affaire ? Le mini est-il toujours le Mac de bureau pour tous ?



Est-il l’ordi idéal pour déployer un IA locale pour piloter votre Mac et manager vos taches quotidiennes ? Fini les abonnements à ChatGPT, Claude et autres Gemini et le partage de vos données ? Alors comment s’y prendre ? Est-ce à la portée de tous ?



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