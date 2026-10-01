Voici tous les produits Apple qui vont arriver en octobre (ou presque)
Par Laurence - Publié le
Après un mois de septembre déjà bien rempli, Apple ne devrait pas vraiment lever le pied en octobre. Entre le lancement de l’iPhone Duo, deux versions d’iOS, un Mac Studio avec 512 Go de RAM et plusieurs nouveaux appareils attendus, jusqu’à une douzaine de nouveautés pourraient rythmer les prochaines semaines.
La sortie du mois sera évidemment l’iPhone Duo. Le premier iPhone pliable d’Apple sera disponible le vendredi 23 octobre, avec une ouverture des précommandes une semaine plus tôt, le 16 octobre.
Ce lancement s’accompagnera d’une situation logicielle assez inhabituelle. Apple a confirmé que l’iPhone Duo serait livré avec iOS 27.1, une version essentiellement destinée à prendre en charge son écran pliable et les nouveaux modes d’affichage qui l’accompagnent. La mise à jour devra donc être disponible au plus tard avant sa commercialisation.
Mais Apple développe déjà en parallèle iOS 27.2, dont les premières bêtas 1 et 2 sont disponibles depuis septembre. Sauf changement de calendrier, iOS 27.1 et iOS 27.2 pourraient donc sortir à quelques semaines, voire quelques jours d’intervalle.
Autre nouveauté déjà annoncée : une nouvelle configuration du Mac Studio M5 Ultra équipée de 512 Go de mémoire unifiée. Les Mac Studio M5 Max et M5 Ultra ont commencé à être livrés en septembre, mais Apple avait prévenu que cette impressionnante configuration ne serait disponible que vers la fin du mois d’octobre. Elle vise évidemment un public très particulier, notamment les professionnels manipulant d’énormes modèles d’IA, des projets 3D complexes ou de très gros volumes de données.
Pour le reste, les choses deviennent plus incertaines. Plusieurs autres produits sont attendus, mais Cupertino n’a pas vraiment encore confirmé leur lancement. L’iPad mini 8 fait partie des candidats les plus intéressants. Il pourrait adopter un écran OLED et surtout la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro. Apple travaillerait également sur une caméra frontale repositionnée pour une utilisation en mode paysage, un nouveau système de haut-parleurs et une meilleure résistance à l’eau.
Du côté du Mac, un iMac 24 pouces équipé d’une puce M6 est évoqué, avec de nouveaux coloris. Un MacBook Pro 14 pouces M6 pourrait également faire son apparition. Mais le modèle le plus mystérieux reste le futur MacBook Pro OLED. Apple préparerait une refonte nettement plus importante de ses modèles 14 et 16 pouces, avec un écran OLED tactile, un châssis plus fin et même une Dynamic Island. Ces machines conserveraient toutefois les M5 Pro et M5 Max. Un lancement est évoqué pour la fin 2026, sans garantie qu’octobre soit effectivement retenu.
Le salon pourrait également être à l’honneur. La quatrième génération de l’Apple TV 4K conserverait globalement le design actuel, mais bénéficierait d’une importante mise à niveau interne. Apple pourrait utiliser une puce A19 ou A19 Pro et faire passer la mémoire à 8 ou 12 Go, notamment afin de prendre en charge Apple Intelligence et Siri AI. La box intégrerait également la puce N1 conçue par Apple, avec notamment la prise en charge du Wi-Fi 7, ainsi qu’une nouvelle Siri Remote.
Le HomePod mini 2 évoluerait suivant une logique assez similaire : nouveau processeur, Siri AI, puce N1 avec Wi-Fi 7, puce Ultra Wideband de deuxième génération et amélioration de la qualité sonore. Son design resterait en revanche très proche du modèle actuel, avec de nouveaux coloris, dont du rose et du vert.
Octobre pourrait enfin marquer l’arrivée d’une toute nouvelle catégorie de produits chez Apple : son écran connecté pour la maison. L’appareil disposerait d’un écran carré de 6 à 7 pouces, d’une puce A18 ou plus récente capable de faire fonctionner Apple Intelligence, de Siri AI et de FaceTime. Deux versions seraient prévues : l’une posée sur une base intégrant un haut-parleur et l’autre destinée à être fixée au mur.
Ce produit pourrait également inaugurer homeOS, un nouveau système spécialement conçu pour la maison connectée. L’interface proposerait notamment des cadrans, des widgets et différents moyens de contrôler les appareils HomeKit.
Tout ne sortira évidemment pas nécessairement en octobre. Quatre rendez-vous sont déjà beaucoup plus solides : l’iPhone Duo, iOS 27.1, iOS 27.2 et le Mac Studio doté de 512 Go de RAM. Pour les autres, il faudra attendre une annonce d’Apple. Mais la combinaison Apple TV 4K, HomePod mini 2 et nouveau hub domestique serait particulièrement logique : ces trois produits permettraient à Apple de déployer Siri AI jusque dans le salon. Après l’iPhone en septembre, octobre pourrait donc être moins spectaculaire en volume de ventes, mais beaucoup plus intéressant pour comprendre la stratégie d’Apple pour les prochains mois.
LES SORTIES OFFICIELLES
La sortie du mois sera évidemment l’iPhone Duo. Le premier iPhone pliable d’Apple sera disponible le vendredi 23 octobre, avec une ouverture des précommandes une semaine plus tôt, le 16 octobre.
Ce lancement s’accompagnera d’une situation logicielle assez inhabituelle. Apple a confirmé que l’iPhone Duo serait livré avec iOS 27.1, une version essentiellement destinée à prendre en charge son écran pliable et les nouveaux modes d’affichage qui l’accompagnent. La mise à jour devra donc être disponible au plus tard avant sa commercialisation.
Mais Apple développe déjà en parallèle iOS 27.2, dont les premières bêtas 1 et 2 sont disponibles depuis septembre. Sauf changement de calendrier, iOS 27.1 et iOS 27.2 pourraient donc sortir à quelques semaines, voire quelques jours d’intervalle.
Autre nouveauté déjà annoncée : une nouvelle configuration du Mac Studio M5 Ultra équipée de 512 Go de mémoire unifiée. Les Mac Studio M5 Max et M5 Ultra ont commencé à être livrés en septembre, mais Apple avait prévenu que cette impressionnante configuration ne serait disponible que vers la fin du mois d’octobre. Elle vise évidemment un public très particulier, notamment les professionnels manipulant d’énormes modèles d’IA, des projets 3D complexes ou de très gros volumes de données.
IPAD MINI 8 ET NOUVEAUX MAC EN APPROCHE ?
Pour le reste, les choses deviennent plus incertaines. Plusieurs autres produits sont attendus, mais Cupertino n’a pas vraiment encore confirmé leur lancement. L’iPad mini 8 fait partie des candidats les plus intéressants. Il pourrait adopter un écran OLED et surtout la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro. Apple travaillerait également sur une caméra frontale repositionnée pour une utilisation en mode paysage, un nouveau système de haut-parleurs et une meilleure résistance à l’eau.
Du côté du Mac, un iMac 24 pouces équipé d’une puce M6 est évoqué, avec de nouveaux coloris. Un MacBook Pro 14 pouces M6 pourrait également faire son apparition. Mais le modèle le plus mystérieux reste le futur MacBook Pro OLED. Apple préparerait une refonte nettement plus importante de ses modèles 14 et 16 pouces, avec un écran OLED tactile, un châssis plus fin et même une Dynamic Island. Ces machines conserveraient toutefois les M5 Pro et M5 Max. Un lancement est évoqué pour la fin 2026, sans garantie qu’octobre soit effectivement retenu.
APPLE TV 4K ET HOMEPOD MINI 2
Le salon pourrait également être à l’honneur. La quatrième génération de l’Apple TV 4K conserverait globalement le design actuel, mais bénéficierait d’une importante mise à niveau interne. Apple pourrait utiliser une puce A19 ou A19 Pro et faire passer la mémoire à 8 ou 12 Go, notamment afin de prendre en charge Apple Intelligence et Siri AI. La box intégrerait également la puce N1 conçue par Apple, avec notamment la prise en charge du Wi-Fi 7, ainsi qu’une nouvelle Siri Remote.
Le HomePod mini 2 évoluerait suivant une logique assez similaire : nouveau processeur, Siri AI, puce N1 avec Wi-Fi 7, puce Ultra Wideband de deuxième génération et amélioration de la qualité sonore. Son design resterait en revanche très proche du modèle actuel, avec de nouveaux coloris, dont du rose et du vert.
ET SURTOUT LE NOUVEAU HUB DOMOTIQUE D’APPLE ?
Octobre pourrait enfin marquer l’arrivée d’une toute nouvelle catégorie de produits chez Apple : son écran connecté pour la maison. L’appareil disposerait d’un écran carré de 6 à 7 pouces, d’une puce A18 ou plus récente capable de faire fonctionner Apple Intelligence, de Siri AI et de FaceTime. Deux versions seraient prévues : l’une posée sur une base intégrant un haut-parleur et l’autre destinée à être fixée au mur.
Ce produit pourrait également inaugurer homeOS, un nouveau système spécialement conçu pour la maison connectée. L’interface proposerait notamment des cadrans, des widgets et différents moyens de contrôler les appareils HomeKit.
QU’EN PENSER ?
Tout ne sortira évidemment pas nécessairement en octobre. Quatre rendez-vous sont déjà beaucoup plus solides : l’iPhone Duo, iOS 27.1, iOS 27.2 et le Mac Studio doté de 512 Go de RAM. Pour les autres, il faudra attendre une annonce d’Apple. Mais la combinaison Apple TV 4K, HomePod mini 2 et nouveau hub domestique serait particulièrement logique : ces trois produits permettraient à Apple de déployer Siri AI jusque dans le salon. Après l’iPhone en septembre, octobre pourrait donc être moins spectaculaire en volume de ventes, mais beaucoup plus intéressant pour comprendre la stratégie d’Apple pour les prochains mois.