Voici tous les produits Apple qui vont arriver en octobre (ou presque)

QU’EN PENSER ?



Tout ne sortira évidemment pas nécessairement en octobre. Quatre rendez-vous sont déjà beaucoup plus solides : l’iPhone Duo, iOS 27.1, iOS 27.2 et le Mac Studio doté de 512 Go de RAM. Pour les autres, il faudra attendre une annonce d’Apple. Mais la combinaison Apple TV 4K, HomePod mini 2 et nouveau hub domestique serait particulièrement logique : ces trois produits permettraient à Apple de déployer Siri AI jusque dans le salon. Après l’iPhone en septembre, octobre pourrait donc être moins spectaculaire en volume de ventes, mais beaucoup plus intéressant pour comprendre la stratégie d’Apple pour les prochains mois.