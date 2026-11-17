Un écran de 49 pouces pour remplacer deux moniteurs

Un modèle de 37,5 pouces avec une dalle IPS

Prix et disponibilité

Qu'en penser ?



Avec ces deux moniteurs, JAPANNEXT propose des configurations intéressantes pour les utilisateurs de MacBook souhaitant disposer d'un grand espace de travail sans multiplier les écrans. L'USB-C 90 W et le KVM constituent de véritables atouts au quotidien. Il faudra toutefois tenir compte de leur définition et de leur densité de pixels, inférieures à celles des écrans Retina d'Apple. Un point important pour les utilisateurs particulièrement sensibles à la finesse d'affichage des textes sous macOS.

Le premier modèle, délicatement nommé, dispose d'une dalle VA de 49 pouces au format 32:9, avec une définition de 5 120 x 1 440 pixels (DWQHD). Cette surface d'affichage correspond à deux écrans QHD de 27 pouces placés côte à côte, mais sans bordure centrale. Avec près de(oui oui), elle permet d'afficher simultanément plusieurs applications, par exemple un navigateur, une messagerie, un traitement de texte ou un logiciel de montage.La dalle bénéficie d'une, destinée à maintenir les extrémités de l'écran dans le champ de vision de l'utilisateur.JAPANNEXT propose également les modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture, permettant d'afficher deux sources vidéo simultanément.. Son portpermet de transmettre l'image et de recharger un ordinateur portable avec un seul câble. L'écran intègre également deux ports USB-A pour les périphériques et un port Ethernet Gigabit RJ45.Il peut ainsi faire office de station d'accueil pour un MacBook, sans nécessiter de dock supplémentaire. Autre fonctionnalité intéressante, lepermet de contrôler deux ordinateurs avec un même clavier et une même souris. Une solution pratique pour alterner entre un Mac professionnel et un PC personnel. Côté gaming, le moniteur propose une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse annoncé de 1 ms et une compatibilité AMD FreeSync. Il couvre également 94 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.Le second écran, référencé JN-iBC375G144UQP-HSC9, adopte uSa dalle IPS affiche une définition de, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse annoncé de 1 ms.. La couverture de 96 % de l'espace DCI-P3 peut également intéresser les utilisateurs travaillant sur des contenus graphiques. Ce modèle conserve les principales fonctionnalités de son grand frère : USB-C avec recharge de 90 W, hub USB, KVM et modes PIP/PBP. Il ne dispose toutefois pas du port Ethernet intégré présent sur le 49 pouces.Les deux écrans sont disponibles sur le site de JAPANNEXT, ainsi que chez Amazon et Boulanger. Le modèle, tandis que le