Deux écrans incurvés ultra-larges de 49 et 37,5" à prix ultra-abordable chez JAPANNEXT
Par Laurence - Publié le
JAPANNEXT présente deux moniteurs incurvés ultra-larges de 49 et 37,5 pouces, destinés aussi bien aux professionnels qu'aux joueurs. Avec leurs dalles haute définition, leur connectique USB-C et leurs fonctions de partage d'écran, ces modèles peuvent notamment accompagner un MacBook dans une configuration de bureau. Le tout à des prix plutôt abordables !
Le premier modèle, délicatement nommé JN-49V165DQ-HSC9-L, dispose d'une dalle VA de 49 pouces au format 32:9, avec une définition de 5 120 x 1 440 pixels (DWQHD). Cette surface d'affichage correspond à deux écrans QHD de 27 pouces placés côte à côte, mais sans bordure centrale. Avec près de 1,20 mètre de largeur (oui oui), elle permet d'afficher simultanément plusieurs applications, par exemple un navigateur, une messagerie, un traitement de texte ou un logiciel de montage.
La dalle bénéficie d'une courbure de 1500R, destinée à maintenir les extrémités de l'écran dans le champ de vision de l'utilisateur. Le pied peut être réglé en hauteur sur 100 mm, incliné et orienté latéralement. JAPANNEXT propose également les modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture, permettant d'afficher deux sources vidéo simultanément.
L'un des principaux intérêts de ce 49 pouces réside dans sa connectique. Son port USB-C avec Power Delivery de 90 W permet de transmettre l'image et de recharger un ordinateur portable avec un seul câble. L'écran intègre également deux ports USB-A pour les périphériques et un port Ethernet Gigabit RJ45.
Il peut ainsi faire office de station d'accueil pour un MacBook, sans nécessiter de dock supplémentaire. Autre fonctionnalité intéressante, le commutateur KVM intégré permet de contrôler deux ordinateurs avec un même clavier et une même souris. Une solution pratique pour alterner entre un Mac professionnel et un PC personnel. Côté gaming, le moniteur propose une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse annoncé de 1 ms et une compatibilité AMD FreeSync. Il couvre également 94 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.
Le second écran, référencé JN-iBC375G144UQP-HSC9, adopte un format 21:9 plus traditionnel, avec une diagonale de 37,5 pouces. Sa dalle IPS affiche une définition de 3 840 x 1 600 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse annoncé de 1 ms.
Sa courbure de 2300R est moins prononcée que celle du modèle 49 pouces. La couverture de 96 % de l'espace DCI-P3 peut également intéresser les utilisateurs travaillant sur des contenus graphiques. Ce modèle conserve les principales fonctionnalités de son grand frère : USB-C avec recharge de 90 W, hub USB, KVM et modes PIP/PBP. Il ne dispose toutefois pas du port Ethernet intégré présent sur le 49 pouces.
Les deux écrans sont disponibles sur le site de JAPANNEXT, ainsi que chez Amazon et Boulanger. Le modèle 49 pouces est proposé à 649 €, tandis que le 37,5 pouces est commercialisé à 599 €.
Avec ces deux moniteurs, JAPANNEXT propose des configurations intéressantes pour les utilisateurs de MacBook souhaitant disposer d'un grand espace de travail sans multiplier les écrans. L'USB-C 90 W et le KVM constituent de véritables atouts au quotidien. Il faudra toutefois tenir compte de leur définition et de leur densité de pixels, inférieures à celles des écrans Retina d'Apple. Un point important pour les utilisateurs particulièrement sensibles à la finesse d'affichage des textes sous macOS.
Un écran de 49 pouces pour remplacer deux moniteurs
Le premier modèle, délicatement nommé JN-49V165DQ-HSC9-L, dispose d'une dalle VA de 49 pouces au format 32:9, avec une définition de 5 120 x 1 440 pixels (DWQHD). Cette surface d'affichage correspond à deux écrans QHD de 27 pouces placés côte à côte, mais sans bordure centrale. Avec près de 1,20 mètre de largeur (oui oui), elle permet d'afficher simultanément plusieurs applications, par exemple un navigateur, une messagerie, un traitement de texte ou un logiciel de montage.
La dalle bénéficie d'une courbure de 1500R, destinée à maintenir les extrémités de l'écran dans le champ de vision de l'utilisateur. Le pied peut être réglé en hauteur sur 100 mm, incliné et orienté latéralement. JAPANNEXT propose également les modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture, permettant d'afficher deux sources vidéo simultanément.
L'un des principaux intérêts de ce 49 pouces réside dans sa connectique. Son port USB-C avec Power Delivery de 90 W permet de transmettre l'image et de recharger un ordinateur portable avec un seul câble. L'écran intègre également deux ports USB-A pour les périphériques et un port Ethernet Gigabit RJ45.
Il peut ainsi faire office de station d'accueil pour un MacBook, sans nécessiter de dock supplémentaire. Autre fonctionnalité intéressante, le commutateur KVM intégré permet de contrôler deux ordinateurs avec un même clavier et une même souris. Une solution pratique pour alterner entre un Mac professionnel et un PC personnel. Côté gaming, le moniteur propose une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse annoncé de 1 ms et une compatibilité AMD FreeSync. Il couvre également 94 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.
Un modèle de 37,5 pouces avec une dalle IPS
Le second écran, référencé JN-iBC375G144UQP-HSC9, adopte un format 21:9 plus traditionnel, avec une diagonale de 37,5 pouces. Sa dalle IPS affiche une définition de 3 840 x 1 600 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse annoncé de 1 ms.
Sa courbure de 2300R est moins prononcée que celle du modèle 49 pouces. La couverture de 96 % de l'espace DCI-P3 peut également intéresser les utilisateurs travaillant sur des contenus graphiques. Ce modèle conserve les principales fonctionnalités de son grand frère : USB-C avec recharge de 90 W, hub USB, KVM et modes PIP/PBP. Il ne dispose toutefois pas du port Ethernet intégré présent sur le 49 pouces.
Prix et disponibilité
Les deux écrans sont disponibles sur le site de JAPANNEXT, ainsi que chez Amazon et Boulanger. Le modèle 49 pouces est proposé à 649 €, tandis que le 37,5 pouces est commercialisé à 599 €.
Qu'en penser ?
Avec ces deux moniteurs, JAPANNEXT propose des configurations intéressantes pour les utilisateurs de MacBook souhaitant disposer d'un grand espace de travail sans multiplier les écrans. L'USB-C 90 W et le KVM constituent de véritables atouts au quotidien. Il faudra toutefois tenir compte de leur définition et de leur densité de pixels, inférieures à celles des écrans Retina d'Apple. Un point important pour les utilisateurs particulièrement sensibles à la finesse d'affichage des textes sous macOS.