D’autres critères, moins mis en avant, pèsent sur la durée de vie et la régularité du disque :

• Le type de mémoire : la TLC offre un bon équilibre entre endurance et prix, la QLC permet de grandes capacités mais encaisse moins bien les écritures intensives.

• Le cache : un modèle équipé de mémoire DRAM garde des performances plus stables lors des transferts prolongés.

• L’endurance (TBW) : elle indique le volume total de données que le fabricant garantit en écriture.

• La garantie : sa durée en dit souvent long sur la confiance du constructeur dans son produit.

• La dissipation thermique : les modèles PCIe 4.0 et 5.0 chauffent davantage, un dissipateur évite les baisses de régime.