Black Friday : pCloud casse les prix de son stockage cloud à vie, jusqu’à -62 %
Article sponsorisé - Publié le
Pour ce Black Friday, la société suisse pCloud propose sa meilleure offre à vie de l'année : des plans Lifetime (à vie), ainsi que l'exclusif Pack 3en1 Lifetime (3 To de stockage), la seule offre qui inclut aussi pCloud Pass et pCloud Encryption. Un seul paiement protège tout ce qui compte : vos fichiers, vos photos, vos mots de passe et vos souvenirs. À vie.
A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques, il devient crucial de disposer d'un outil permettant d'accéder à ses données, quelle que soit la plateforme utilisée, et/ou l'emplacement géographique.
De plus en plus d'utilisateurs changent plusieurs fois de plate-forme au cours d'une journée, entre le poste de travail, le smartphone professionnel, et les différents périphériques personnels. Les outils mis à disposition par pCloud s'intégreront parfaitement aux habitudes de chacun, avec une compatibilité sans faille.
Il s'agit d'une solution idéale pour protéger vos données sensibles. Leur chiffrement unique côté client garantit que vos fichiers restent cachés contre tout accès non autorisé, ce qui vous permet de protéger sans effort vos informations confidentielles. Avec pCloud Encryption, vos fichiers restent chiffrés et sécurisés sur votre appareil, et pCloud applique une politique stricte de confidentialité zéro connaissance, ce qui signifie que vos clés de chiffrement restent uniquement entre vos mains.
Le service est compatible avec tous les principaux OS actuels, que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas. Des extensions pour les navigateurs Chrome et Firefox sont disponibles.
Avec pCloud, il est également facile de partager vos fichiers avec les autres, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvez protéger les liens partagés par un mot de passe ou fixer une date d'expiration. Et ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire.
pCloud fournit également une application pour Mac qui permet un accès rapide et facile à son disque virtuel. Cela permet surtout de gérer ses données plus facilement que via le site ou l'app, mais cela augmente aussi le stockage des SSD souvent chiches d'Apple. Vous avez un NAS ? Sauvegardez-le directement sur pCloud grâce à la prise en charge officielle des protocoles WebDAV, Rsync, SFTP et SCP.
Signalons également la présence de pCloud Backup, un système de sauvegarde automatique sur son disque virtuel, bien pratique si vous n'avez pas de système local ou sur support externe.
pCloud Photos transforme votre stockage cloud en galerie photo intelligente : vos photos et vidéos sont classées automatiquement par date sur une chronologie, regroupées en albums par événement et par personne, et pCloud étiquette pour vous les objets et les scènes. Vous retrouvez ainsi en un instant le souvenir que vous cherchez. Activez le téléversement automatique dans l’application mobile, et chaque nouvelle photo est sauvegardée.
Retouchez ensuite vos photos directement dans pCloud, sans logiciel supplémentaire : l’éditeur photo intégré propose 8 filtres en un clic, des réglages précis de la luminosité, du contraste, des hautes lumières et des ombres, ainsi que les outils de recadrage, de rotation et de retournement. Vous voyez le résultat en temps réel.
La société possède une solide base de plus de 24 millions d'utilisateurs, particuliers comme entreprises, dont certains collaborateurs évoluant au sein de sociétés de renom, comme Nike, Twitter, Coca-Cola, Adidas, Uber, BMW, ou encore Adobe.
pCloud est basé en Suisse, conforme aux règles locales très strictes en matière de protection de la vie privée et possède également des centres de données au Luxembourg, évidemment conforme aux normes du RGPD.
Pour ce Black Friday, la société suisse pCloud propose sa meilleure offre à vie de l'année : des plans Lifetime (à vie), ainsi que l'exclusif Pack 3en1 Lifetime (3 To de stockage), la seule offre qui inclut aussi pCloud Pass et pCloud Encryption. Un seul paiement protège tout ce qui compte : vos fichiers, vos photos, vos mots de passe et vos souvenirs. À vie.
Un outil multi plateformes
A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques, il devient crucial de disposer d'un outil permettant d'accéder à ses données, quelle que soit la plateforme utilisée, et/ou l'emplacement géographique.
De plus en plus d'utilisateurs changent plusieurs fois de plate-forme au cours d'une journée, entre le poste de travail, le smartphone professionnel, et les différents périphériques personnels. Les outils mis à disposition par pCloud s'intégreront parfaitement aux habitudes de chacun, avec une compatibilité sans faille.
pCloud Encryption
Il s'agit d'une solution idéale pour protéger vos données sensibles. Leur chiffrement unique côté client garantit que vos fichiers restent cachés contre tout accès non autorisé, ce qui vous permet de protéger sans effort vos informations confidentielles. Avec pCloud Encryption, vos fichiers restent chiffrés et sécurisés sur votre appareil, et pCloud applique une politique stricte de confidentialité zéro connaissance, ce qui signifie que vos clés de chiffrement restent uniquement entre vos mains.
Compatible Mac/PC et iOS/Android
Le service est compatible avec tous les principaux OS actuels, que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas. Des extensions pour les navigateurs Chrome et Firefox sont disponibles.
Avec pCloud, il est également facile de partager vos fichiers avec les autres, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvez protéger les liens partagés par un mot de passe ou fixer une date d'expiration. Et ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire.
pCloud Drive et pCloud Backup
pCloud fournit également une application pour Mac qui permet un accès rapide et facile à son disque virtuel. Cela permet surtout de gérer ses données plus facilement que via le site ou l'app, mais cela augmente aussi le stockage des SSD souvent chiches d'Apple. Vous avez un NAS ? Sauvegardez-le directement sur pCloud grâce à la prise en charge officielle des protocoles WebDAV, Rsync, SFTP et SCP.
Signalons également la présence de pCloud Backup, un système de sauvegarde automatique sur son disque virtuel, bien pratique si vous n'avez pas de système local ou sur support externe.
pCloud Photos et l'éditeur de photos
pCloud Photos transforme votre stockage cloud en galerie photo intelligente : vos photos et vidéos sont classées automatiquement par date sur une chronologie, regroupées en albums par événement et par personne, et pCloud étiquette pour vous les objets et les scènes. Vous retrouvez ainsi en un instant le souvenir que vous cherchez. Activez le téléversement automatique dans l’application mobile, et chaque nouvelle photo est sauvegardée.
Retouchez ensuite vos photos directement dans pCloud, sans logiciel supplémentaire : l’éditeur photo intégré propose 8 filtres en un clic, des réglages précis de la luminosité, du contraste, des hautes lumières et des ombres, ainsi que les outils de recadrage, de rotation et de retournement. Vous voyez le résultat en temps réel.
Une renommée mondiale
La société possède une solide base de plus de 24 millions d'utilisateurs, particuliers comme entreprises, dont certains collaborateurs évoluant au sein de sociétés de renom, comme Nike, Twitter, Coca-Cola, Adidas, Uber, BMW, ou encore Adobe.
pCloud est basé en Suisse, conforme aux règles locales très strictes en matière de protection de la vie privée et possède également des centres de données au Luxembourg, évidemment conforme aux normes du RGPD.
Comment profiter de la promotion
Pour ce Black Friday, la société suisse pCloud propose sa meilleure offre à vie de l'année : des plans Lifetime (à vie), ainsi que l'exclusif Pack 3en1 Lifetime (3 To de stockage), la seule offre qui inclut aussi pCloud Pass et pCloud Encryption. Un seul paiement protège tout ce qui compte : vos fichiers, vos photos, vos mots de passe et vos souvenirs. À vie.