Un outil multi plateformes

pCloud Encryption

Compatible Mac/PC et iOS/Android

pCloud Drive et pCloud Backup

pCloud Photos et l'éditeur de photos

Une renommée mondiale

Comment profiter de la promotion

A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques,, entre le poste de travail, le smartphone professionnel, et les différents périphériques personnels. Les outils mis à disposition pars'intégreront parfaitement aux habitudes de chacun, avec une compatibilité sans faille.Il s'agit d'unerestent cachés contre tout accès non autorisé, ce qui vous permet de protéger sans effort vos informations confidentielles. Avec pCloud Encryption, vos fichiers restent chiffrés et sécurisés sur votre appareil, et pCloud applique une politique stricte de confidentialité zéro connaissance, ce qui signifie que vos clés de chiffrement restent uniquement entre vos mains., que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas.Avec pCloud, il est également, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvezEt ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire.Cela permet surtout de gérer ses données plus facilement que via le site ou l'app, mais cela augmente aussi le stockage des SSD souvent chiches d'Apple.Signalons également la présence de, bien pratique si vous n'avez pas de système local ou sur support externe., regroupées en albums par événement et par personne, et pCloud étiquette pour vous les objets et les scènes. Vous retrouvez ainsi en un instant le souvenir que vous cherchez. Activez le téléversement automatique dans l’application mobile, et chaque nouvelle photo est sauvegardée.: l’éditeur photo intégré propose 8 filtres en un clic, des réglages précis de la luminosité, du contraste, des hautes lumières et des ombres, ainsi que les outils de recadrage, de rotation et de retournement. Vous voyez le résultat en temps réel., particuliers comme entreprises, dont certains collaborateurs évoluant au sein de sociétés de renom, comme Nike, Twitter, Coca-Cola, Adidas, Uber, BMW, ou encore Adobe., conforme aux règles locales très strictes en matière de protection de la vie privée et possède également des centres de données au Luxembourg, évidemment conforme aux normes du RGPD.