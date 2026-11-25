Profitez de licences Microsoft Office à prix réduit chez Godeal24 !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Le Black Friday est arrivé, et les utilisateurs de Mac peuvent profiter d'offres exceptionnelles sur Office ! Chez Godeal24, un compte Office 365 pour 5 appareils est proposé à seulement 35,99 €, tandis qu'Office 365 Personnel est disponible à 78,99 € et la version Famille à 98,99 € (pour 1 an). Que vous utilisiez un MacBook, un iMac, un iPad ou d'autres appareils, c'est le moment idéal pour obtenir vos applications Office à un prix très avantageux. Ces offres du Black Friday ne dureront pas éternellement, alors ne tardez pas !
Vous avez besoin de Word, Excel, PowerPoint et Outlook sur vos appareils Apple ? Office 365 facilite le travail sur différents appareils tout en maintenant vos fichiers synchronisés via OneDrive. Grâce aux mises à jour automatiques incluses dans votre abonnement, vous pouvez continuer à utiliser les versions les plus récentes des applications Office, sans avoir à acheter chaque nouvelle version séparément.
Voici les offres pour le Black Friday :
Si vous utilisez Windows en parallèle sur votre Mac ou sur un autre PC chez vous, Godeal propose également des réductions sur des licences perpétuelles Office pour PC ou Windows 11 :
Vous pouvez économiser encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Une fois votre commande finalisée, les détails de votre licence vous sont envoyés par e-mail en quelques minutes, accompagnés des instructions d'installation et d'activation. Aucune livraison physique n'est nécessaire. Si vous avez besoin d'aide, Godeal24 propose un service client disponible 24h/24 et 7j/7, entièrement gratuit, avant comme après votre achat. La boutique bénéficie par ailleurs d'une note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, basée sur les avis des clients.
Ne manquez pas les offres du Black Friday ! Que vous recherchiez Office 365 pour votre Mac, un abonnement pour toute la famille ou une licence définitive pour Office 2024 sur PC, Godeal24 propose plusieurs options à des tarifs avantageux. Choisissez la formule qui correspond à vos besoins et profitez du prix réduit tant que la promotion du Black Friday est en cours.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.
Les offres Microsoft Office sur Mac
Vous avez besoin de Word, Excel, PowerPoint et Outlook sur vos appareils Apple ? Office 365 facilite le travail sur différents appareils tout en maintenant vos fichiers synchronisés via OneDrive. Grâce aux mises à jour automatiques incluses dans votre abonnement, vous pouvez continuer à utiliser les versions les plus récentes des applications Office, sans avoir à acheter chaque nouvelle version séparément.
Voici les offres pour le Black Friday :
- Office 365 Account (5 appareils) — 35,99€ :
- Office 365 Personal (5 appareils) — 78,99€ :
- Office 365 Famille (6 membres, chacun 5 appareils) — 98,99€ :
Vous utilisez Windows ? Les prix sont encore plus bas
Si vous utilisez Windows en parallèle sur votre Mac ou sur un autre PC chez vous, Godeal propose également des réductions sur des licences perpétuelles Office pour PC ou Windows 11 :
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 21,27€
- Office 2024 Pro Plus (3 PC) — 60,27€ (soit seulement 20,09€/PC)
- Windows 11 Home — 12,15€
- Windows 11 Professionnel — 12,25€
Vous pouvez économiser encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus — 31,85€ avec le code SGO62
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus — 31,95€ avec le code SGO62
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Qui est Godeal24 ?
Une fois votre commande finalisée, les détails de votre licence vous sont envoyés par e-mail en quelques minutes, accompagnés des instructions d'installation et d'activation. Aucune livraison physique n'est nécessaire. Si vous avez besoin d'aide, Godeal24 propose un service client disponible 24h/24 et 7j/7, entièrement gratuit, avant comme après votre achat. La boutique bénéficie par ailleurs d'une note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, basée sur les avis des clients.
Ne manquez pas les offres du Black Friday ! Que vous recherchiez Office 365 pour votre Mac, un abonnement pour toute la famille ou une licence définitive pour Office 2024 sur PC, Godeal24 propose plusieurs options à des tarifs avantageux. Choisissez la formule qui correspond à vos besoins et profitez du prix réduit tant que la promotion du Black Friday est en cours.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.