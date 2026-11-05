Profitez de licences Microsoft Office à prix réduit chez Godeal24 !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Si vous demandez aux utilisateurs de Mac où trouver des logiciels Office à un tarif abordable, Godeal24 est une adresse qui mérite le détour. La boutique organise actuellement une campagne de promotion, proposant diverses solutions Office à prix réduits. Que vous ayez besoin d’Office sur plusieurs appareils, d’un abonnement pour toute la famille ou d’une licence classique à achat unique pour votre Mac, plusieurs options s’offrent à vous. C’est l’occasion idéale de trouver la suite Office adaptée à vos besoins, sans dépenser plus que nécessaire.
Il existe plusieurs offres pour Microsoft Office et voici ce que chacune inclut :
Cette dernière version est une licence perpétuelle : une fois installée et activée, vous pouvez continuer à utiliser les applications incluses sans avoir à régler des frais d'abonnement récurrents. Il s'agit d'une solution simple pour les utilisateurs qui privilégient un coût initial fixe et qui n'ont pas besoin des fonctionnalités liées à un abonnement, telles que celles proposées par Microsoft 365. Un point important à noter est qu'Office 2021 a atteint la fin de sa période de prise en charge par Microsoft le 13 octobre 2026. Bien que les applications restent fonctionnelles, elles ne bénéficient plus de mises à jour de sécurité régulières, de corrections de bugs ni d'assistance technique.
Si vous utilisez Windows en parallèle sur votre Mac ou sur un autre PC chez vous, Godeal propose également des réductions sur des licences perpétuelles Office pour PC ou Windows 11 :
Vous pouvez économiser encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Godeal24 transmet chaque licence logicielle par e-mail, permettant une activation immédiate. Votre clé de produit vous parvient en quelques minutes. Profitez d'une solution sans frais d'expédition, sans attente et sans abonnement récurrent. En cas de difficulté lors de l'installation ou de la configuration, l'équipe d'assistance technique dédiée de Godeal24 vous propose une aide gratuite, avant comme après votre achat, sans frais cachés ni limite de durée.
Avec une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot, basée sur des milliers d'avis clients vérifiés à travers le monde, Godeal24 mise sur une transparence totale, en proposant des licences logicielles valides accompagnées d'un service client fiable. Ces offres promotionnelles sont limitées dans le temps : procurez-vous dès aujourd'hui votre licence officielle et vos clés de logiciel sur Godeal24, tant que les remises actuelles sont encore en vigueur.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.
Les offres Microsoft Office sur Mac
Il existe plusieurs offres pour Microsoft Office et voici ce que chacune inclut :
- Office 365 Personal (5 appareils) — 78,99€ : conçu pour les utilisateurs individuels souhaitant accéder à la suite Office pendant une année complète. Il est fourni avec une clé d'activation et constitue une solution pratique pour utiliser les applications Office sans s'engager sur une période d'abonnement plus longue.
- Office 365 Famille (6 membres, chacun 5 appareils) — 98,99€ : convient mieux aux foyers ou aux utilisateurs qui souhaitent partager les frais. Un seul abonnement peut couvrir jusqu’à six comptes, permettant aux membres d’une même famille d’accéder à Office de manière individuelle. Pour les foyers où plusieurs personnes utilisent des Mac ou d’autres appareils compatibles, le partage des coûts en fait une option particulièrement économique.
- Office 2021 Home and Business Mac — 98,00€ : propose une approche différente pour les utilisateurs Mac qui préfèrent un achat unique de logiciel traditionnel. Contrairement aux options Office 365 mentionnées ci-dessus, elle ne nécessite pas d'abonnement annuel. Elle inclut des applications bureautiques essentielles telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook, ce qui le rend adapté au travail professionnel, à la correspondance commerciale, à la rédaction de documents et à la productivité au quotidien.
Cette dernière version est une licence perpétuelle : une fois installée et activée, vous pouvez continuer à utiliser les applications incluses sans avoir à régler des frais d'abonnement récurrents. Il s'agit d'une solution simple pour les utilisateurs qui privilégient un coût initial fixe et qui n'ont pas besoin des fonctionnalités liées à un abonnement, telles que celles proposées par Microsoft 365. Un point important à noter est qu'Office 2021 a atteint la fin de sa période de prise en charge par Microsoft le 13 octobre 2026. Bien que les applications restent fonctionnelles, elles ne bénéficient plus de mises à jour de sécurité régulières, de corrections de bugs ni d'assistance technique.
Vous utilisez Windows ? Les prix sont encore plus bas
Si vous utilisez Windows en parallèle sur votre Mac ou sur un autre PC chez vous, Godeal propose également des réductions sur des licences perpétuelles Office pour PC ou Windows 11 :
- Windows 11 Professionnel — 12,25 €
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 22,11 €
- Office 2021 Pro Plus (1 PC) — 26,11 €
Vous pouvez économiser encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus — 32,85€ avec le code SGO62
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus — 32,95€ avec le code SGO62
Chaque produit est un achat définitif, sans aucun frais récurrent. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.
Qui est Godeal24 ?
Godeal24 transmet chaque licence logicielle par e-mail, permettant une activation immédiate. Votre clé de produit vous parvient en quelques minutes. Profitez d'une solution sans frais d'expédition, sans attente et sans abonnement récurrent. En cas de difficulté lors de l'installation ou de la configuration, l'équipe d'assistance technique dédiée de Godeal24 vous propose une aide gratuite, avant comme après votre achat, sans frais cachés ni limite de durée.
Avec une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot, basée sur des milliers d'avis clients vérifiés à travers le monde, Godeal24 mise sur une transparence totale, en proposant des licences logicielles valides accompagnées d'un service client fiable. Ces offres promotionnelles sont limitées dans le temps : procurez-vous dès aujourd'hui votre licence officielle et vos clés de logiciel sur Godeal24, tant que les remises actuelles sont encore en vigueur.
Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.